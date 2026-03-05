كيفية تحويل لوحات الحائط إلى مكان أنيق وذكي لإخفاء المفاتيح

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
يعد وضع مفاتيحك في غير مكانها أحد الأشياء التي تبدو تافهة ولكنها محبطة للغاية والتي يبدو أنها تحدث دائمًا عندما تغادر المنزل على عجل. كما ترى، لا يكفي مجرد إنشاء مكان مخصص لمفاتيحك. إذا كان هذا المكان في مكان ما مفتوحًا، فمن المحتمل أن ينتهي بك الأمر إلى نقله في موقف مرتجل، عندما يكون لديك ضيوف، على سبيل المثال، لأنك تريد موقعًا أكثر سرية للحفاظ على مفاتيحك آمنة. لهذا السبب نفضل العثور على مكان مخفي. يمكنك إنشاء مكان أنيق لتخزينها لا يشبه مساحة التخزين ببساطة عن طريق استخدام فن الجدران والقليل من المعرفة.
بالنسبة لمشروع DIY الذكي هذا، ستقوم بشكل أساسي بتعليق مفاتيحك على الحائط خلف لوحة جدارية مؤطرة، والتي ستعلقها على الحائط مثل الباب بدلاً من تعليقها بخطاف، كما هي العادة. هذه واحدة من طرق تخزين المدخل التي تعمل حتى في أصغر شقق الاستوديو.
الأشياء التي ستحتاج إليها هي: لوحة مؤطرة أو لوحة جدارية، وخطافات، ومفصلات، ومغناطيس. اختر عملاً فنيًا يحتوي على ورق في الخلف، حيث ستحتاج إلى إزالته أثناء التجميع. أيضًا، لا تتخلص من الخشب الخردة لأنك ستحتاج إلى قطعتين لتثبيت اللوحة على الحائط. يجب أن تكون أقصر ببضع بوصات من ارتفاع الإطار وسمكها حوالي بوصة واحدة. إذا لم يكن لديك أي من هذه العناصر، يمكنك طلبها عبر الإنترنت، أو التوجه إلى أقرب متجر لاجهزة الكمبيوتر لشرائها.
قم بإنشاء مكان لإخفاء مفاتيحك باستخدام لوحة فنية جدارية أنيقة
لنبدأ بتثبيت لوحة الحائط المؤطرة. بعد جمع كل اللوازم الخاصة بك، اقلب اللوحة. باستخدام سكين حرفية أو متعددة الاستخدامات، قم بقطع الورقة التي تغطي الجانب الخلفي. سيؤدي هذا إلى توفير مساحة للمفاتيح التي ستعلقها لاحقًا. لذا، ربما لا تقم باختيار عمل فني باهظ الثمن لهذا المشروع. بعد ذلك، قم بطلاء الخشب الخردة باستخدام لون يطابق جدارك أو يكمله (إنها فرصة رائعة لإعادة استخدام الطلاء المتبقي بدلاً من تعفنه في المرآب). طلاء الخشب بنفس لون الجدار يساعد على اختفائه.
بمجرد أن يجف الطلاء، قم بتوصيل أحد الألواح الخشبية بجانب رأسي واحد من إطار الصورة – الجانب الذي سيفتح عندما تحتاج إلى مفاتيحك. ثم قم بتثبيت الآخر على الحائط عموديًا حيث سيوضع الجانب الآخر من الإطار. عند تثبيت اللوحة على الحائط، قم بثقب مسمار. إذا لم يكن ذلك ممكنًا، استخدم مثبتات الحوائط الجافة مثل تلك الموجودة في مجموعة مسامير ومسامير الحوائط الجافة ذاتية الحفر من CrimsonMark. ستقوم بعد ذلك بتثبيت مفصلاتك على اللوحة الموجودة على الحائط وتوصيل الإطار بتلك اللوحة بالمفصلات. بعد الانتهاء، يجب أن يفتح الإطار المفصلي ويغلق مثل الباب.
قم بتركيب خطافاتك على الحائط وقم بتعليق مفاتيحك
مع وضع الغطاء الفني على الحائط في مكانه، يمكنك الآن تثبيت خطافاتك على الحائط خلف الإطار وتعليق مفاتيحك. الآن، هناك طريقة سهلة للغاية لجعل لوحة الحائط الخاصة بك ممغنطة على الحائط من نهايته الحرة. قم بلصق مغناطيس على اللوحة الموجودة على الإطار، في مكان ما باتجاه الأعلى، ثم ضع المسمار في الأعلى وأغلق الإطار. سيؤدي هذا الإجراء إلى إنشاء مسافة بادئة صغيرة على الحائط، مما يوضح لك مكان ثقب المسمار بالضبط. الآن، عند إغلاقه، سيظل “الباب” الخاص بك مغلقًا بشكل آمن بفضل المغناطيس الملتصق بالمسمار.
خمين ما؟ هناك المزيد من أماكن التخزين في إطار تخزين المفاتيح الذي يمكنك صنعه بنفسك. بدلاً من تثبيت الخطافات على الحائط، يمكنك تثبيتها بالجزء الخلفي من اللوحة الجدارية نفسها. هل تتذكر عندما قمنا بإزالة الورقة الخلفية من هذه اللوحة؟ بعد هذه الخطوة، يمكنك تثبيت خطافات لولبية على الحافة السفلية للوحة الأفقية العلوية للإطار. بهذه الطريقة، سوف تتدلى مفاتيحك من الأعلى إلى الجزء الخلفي من الصورة. بدلًا من ذلك، قم بتركيب ورقة معدنية خردة في الجزء الخلفي من الصورة باستخدام غراء قوي، ثم ألصق خطافات مغناطيسية على الورقة لتعليق مفاتيحك. أحد التعديلات الأخرى التي يمكنك إجراؤها لإضفاء لمسة جمالية على قطعة DIY هذه هو كيفية تثبيتها على الحائط. بدلًا من ربط الإطار من الجانب، قم بذلك من الأعلى بحيث يفتح من الأسفل. هذا ينبغي أن يلغي الحاجة إلى المغناطيس