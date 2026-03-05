كيفية تحويل لوحات الحائط إلى مكان أنيق وذكي لإخفاء المفاتيح

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

يعد وضع مفاتيحك في غير مكانها أحد الأشياء التي تبدو تافهة ولكنها محبطة للغاية والتي يبدو أنها تحدث دائمًا عندما تغادر المنزل على عجل. كما ترى، لا يكفي مجرد إنشاء مكان مخصص لمفاتيحك. إذا كان هذا المكان في مكان ما مفتوحًا، فمن المحتمل أن ينتهي بك الأمر إلى نقله في موقف مرتجل، عندما يكون لديك ضيوف، على سبيل المثال، لأنك تريد موقعًا أكثر سرية للحفاظ على مفاتيحك آمنة. لهذا السبب نفضل العثور على مكان مخفي. يمكنك إنشاء مكان أنيق لتخزينها لا يشبه مساحة التخزين ببساطة عن طريق استخدام فن الجدران والقليل من المعرفة.

بالنسبة لمشروع DIY الذكي هذا، ستقوم بشكل أساسي بتعليق مفاتيحك على الحائط خلف لوحة جدارية مؤطرة، والتي ستعلقها على الحائط مثل الباب بدلاً من تعليقها بخطاف، كما هي العادة. هذه واحدة من طرق تخزين المدخل التي تعمل حتى في أصغر شقق الاستوديو.

الأشياء التي ستحتاج إليها هي: لوحة مؤطرة أو لوحة جدارية، وخطافات، ومفصلات، ومغناطيس. اختر عملاً فنيًا يحتوي على ورق في الخلف، حيث ستحتاج إلى إزالته أثناء التجميع. أيضًا، لا تتخلص من الخشب الخردة لأنك ستحتاج إلى قطعتين لتثبيت اللوحة على الحائط. يجب أن تكون أقصر ببضع بوصات من ارتفاع الإطار وسمكها حوالي بوصة واحدة. إذا لم يكن لديك أي من هذه العناصر، يمكنك طلبها عبر الإنترنت، أو التوجه إلى أقرب متجر لاجهزة الكمبيوتر لشرائها.