كيفية تدريب كروم اليقطين للحصول على نباتات قوية ومستقرة

إذا لم تقم بزراعة القرع من قبل، فقد لا تعلم أنه يشغل مساحة هائلة من عقارات الحدائق. يمكن أن تتطلب زراعة اليقطين ما يصل إلى 100 قدم مربع، وسيحتاج القرع الأكبر حجمًا إلى مساحة أكبر. يصل طول الكروم وحدها إلى 8 أقدام، وسينتشر كل نبات من 8 إلى 15 قدمًا. للتمهيد، تحتاج نباتات اليقطين إلى مساحة كبيرة بينها – تصل إلى 5 أقدام مع ما يصل إلى 8 أقدام بين الصفوف. كما يمكنك أن تتخيل، فإن إدارة المساحة والكروم أمر مهم لنجاح محصول اليقطين. ستحتاج إلى معرفة كيفية معرفة ما إذا كان القرع الخاص بك مكتظًا، ولكن قبل أن تصل الأمور إلى هذه النقطة، يمكنك تعلم تدريب الكروم بحيث تدعم النمو الصحي وتشغل مساحة أقل.

أولاً، بعض أساسيات الكرمة. تحتوي نباتات اليقطين في الواقع على ثلاثة أنواع من الكروم. الجذع الرئيسي الذي يخرج من قاعدة النبات هو الكرمة الأساسية. تتفرع من الكرمة الأولية كروم ثانوية، ومن تلك الكروم الثانوية تنمو كروم ثالثية. من بين نوعي الكروم، التوأمة والتشبث، يحتوي القرع على كروم توأمية، مما يعني أنها تلتف محلاق حول هياكل الدعم. تعد نباتات الكروم من أسرع النباتات نموًا لأنها لا تحتاج إلى إنفاق الطاقة لدعم نبات قائم، لذا فهي تضعه في حالة نمو لا هوادة فيها. لا تدع عدم القدرة على إدارة الكروم يجعلها ضمن قائمة الأخطاء التي يمكن تجنبها والتي يرتكبها الجميع عند زراعة القرع.