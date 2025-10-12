كيفية تدريب كروم اليقطين للحصول على نباتات قوية ومستقرة

إذا لم تقم بزراعة القرع من قبل، فقد لا تعلم أنه يشغل مساحة هائلة من عقارات الحدائق. يمكن أن تتطلب زراعة اليقطين ما يصل إلى 100 قدم مربع، وسيحتاج القرع الأكبر حجمًا إلى مساحة أكبر. يصل طول الكروم وحدها إلى 8 أقدام، وسينتشر كل نبات من 8 إلى 15 قدمًا. للتمهيد، تحتاج نباتات اليقطين إلى مساحة كبيرة بينها – تصل إلى 5 أقدام مع ما يصل إلى 8 أقدام بين الصفوف. كما يمكنك أن تتخيل، فإن إدارة المساحة والكروم أمر مهم لنجاح محصول اليقطين. ستحتاج إلى معرفة كيفية معرفة ما إذا كان القرع الخاص بك مكتظًا، ولكن قبل أن تصل الأمور إلى هذه النقطة، يمكنك تعلم تدريب الكروم بحيث تدعم النمو الصحي وتشغل مساحة أقل.
أولاً، بعض أساسيات الكرمة. تحتوي نباتات اليقطين في الواقع على ثلاثة أنواع من الكروم. الجذع الرئيسي الذي يخرج من قاعدة النبات هو الكرمة الأساسية. تتفرع من الكرمة الأولية كروم ثانوية، ومن تلك الكروم الثانوية تنمو كروم ثالثية. من بين نوعي الكروم، التوأمة والتشبث، يحتوي القرع على كروم توأمية، مما يعني أنها تلتف محلاق حول هياكل الدعم. تعد نباتات الكروم من أسرع النباتات نموًا لأنها لا تحتاج إلى إنفاق الطاقة لدعم نبات قائم، لذا فهي تضعه في حالة نمو لا هوادة فيها. لا تدع عدم القدرة على إدارة الكروم يجعلها ضمن قائمة الأخطاء التي يمكن تجنبها والتي يرتكبها الجميع عند زراعة القرع.
كيفية توفير المساحة ودعم النمو الصحي عن طريق تدريب الكروم
لديك خيارات لتدريب الكروم الخاصة بك. إحداها هي طريقة على الأرض مناسبة للقرع الأكبر حجمًا. فهو يحافظ على ترتيب الكروم، ويثبت النبات، ويحسن توصيل الماء إليه. أما الطريقة الأخرى فهي طريقة نمو عمودي يتم فيها تدريب كروم اليقطين الصغيرة على هيكل، مثل تعريشة.
تكمن الحيلة في الطريقة على الأرض في تحديد عدة عقد (تسمى أيضًا المحاور) على كل نبات حيث ترتبط سيقان الأوراق بالكروم وتربة التلال على هذه العقد بحيث تضع الجذور في التربة. تتجاوز الجذور الموجودة في هذه العقد قدرة نظام الجذر الرئيسي على تزويد القرع بالماء. يمكنك دفن الكروم بالكامل في خنادق بعمق 2 بوصة مغطاة بما يصل إلى 2 بوصة من التربة. تشذيب الكروم الثالثية سيشجع نمو اليقطين.
الطريقة العمودية مخصصة للقرع الأصغر حجمًا، مثل “Jack-Be-Little” و”Baby Bear” و”Baby Boo” و”Spooktacular”. تتوفر الكثير من خيارات الأعمال اليدوية والخيارات التي يتم شراؤها من المتجر لدعم النمو الرأسي للنبات – أقفاص الطماطم، والتعريشات، والأوتاد المفردة أو المتعددة، والعديد من الاحتمالات الأخرى. يجب أن يكون ارتفاع الدعم 6 أقدام على الأقل وأن يكون مصنوعًا من مادة متينة. ضع الدعامة بجوار موقع المصنع أو حوله. مع نمو الكروم، ضعها على الدعامة لتشجيعها على ربط الهيكل. يمكنك استخدام روابط أو مشابك ناعمة لتثبيت الكروم في مكانها على الدعامة. عندما يبدأ نبات اليقطين في الإثمار، حتى القرع الصغير يمكن أن يسقط من الكرمة. يضيف بعض البستانيين أرففًا صغيرة للدعم أو يقدمون الرافعات أو الأراجيح الشبكية للفواكه. افحص النباتات يوميًا لضبط تدريبها حسب الحاجة ومراقبة الآفات. اتبع نصائح الزراعة هذه للحصول على تعريشة قرع جميلة.