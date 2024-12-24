كيفية تركيب حوض قاعدة دون استدعاء سباك (وما يجب معرفته أولاً)

لقد قررت أن الحوض ذو القاعدة هو المناسب لحمامك، وقمت بتركيبه بأسلوب DIY – رائع! قبل تثبيت الحوض، يجب أن تكون المنطقة جاهزة وجاهزة للاستخدام. في مقابلة حصرية مع House Digest، قال بوب بيتشام: “أنت بحاجة إلى معرفة ما إذا كان هناك أي كابلات كهربائية في الجدار خلف المكان الذي يتجه إليه حوض التمثال.” يجب تجنب هذه الأسلاك أثناء القطع والحفر في الحائط، حتى لا تواجه أي مشكلة كهربائية في يديك. “إذا لم تكن متأكدًا، فإن جهاز العثور على المسامير/الكابلات يبلغ حوالي 30 دولارًا وهو استثمار معقول”، قال بيتشام. “إذا كانت هناك كابلات في الحائط، قم بإيقاف تشغيل الطاقة أثناء العمل.” إذا كانت الجدران خالية من الكابلات، فلا داعي للقلق.

“من المحبط أنه قد لا يتم تضمين مسامير التأخير الضرورية أو الأجهزة الأخرى، لذا تحقق قبل البدء،” نصح بيتشام. يجب أن يأتي الحوض مزودًا بتعليمات كاملة للتركيب، لذا تحقق من الدليل للتأكد من أن لديك جميع الأجهزة والأدوات المناسبة لتثبيتها. علاوة على ذلك، على الرغم من أن هذا مشروع DIY، إلا أنه قد ينتهي به الأمر إلى أن يصبح وظيفة لشخصين. وقال بيتشام: “اعتمادا على الحجم والمواد، يمكن أن يكون الحوض على وجه الخصوص ثقيلا بشكل مدهش”. “إنها فكرة جيدة أن تحصل على يد المساعدة عند تركيب الحوض على القاعدة.” مع تجنب الأسلاك، وجميع الأجهزة متضمنة، والعضلات الكافية لرفع الحوض، أنت جاهز لتركيب حوض الحمام الجديد الخاص بك.