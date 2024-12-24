كيفية تركيب حوض قاعدة دون استدعاء سباك (وما يجب معرفته أولاً)

إذا كنت تريد حوض حمام من شأنه أن يعزز منزلك، فلا تبحث سوى عن حوض بقاعدة. هذه التركيبات أنيقة وموفرة للمساحة ومنخفضة الصيانة ومتعددة الاستخدامات. يمكن أن يكون حوض التمثال طريقة رائعة لإضفاء مظهر جديد على حمامك، وبفضل النجار ومُعيد التصميم الخبير في House Digest، بوب بيتشام، ستعرف كيفية تركيب واحد بنفسك. في مقابلة حصرية، شارك بيتشام احتياطات السلامة المهمة، والتركيب خطوة بخطوة، والأخطاء الشائعة التي يجب على أصحاب الأعمال اليدوية تجنبها عند تركيب حوض حمام جديد.
بالنسبة لهذا المشروع، يتعلق الأمر كله بتأمين الحوض بشكل صحيح وتوصيل خط المياه. إنها عملية سهلة ومباشرة يمكن تنفيذها في يوم واحد، لكنك تريد التأكد من قدرتك على تنفيذها. “إذا لم تكن واثقًا، فاتصل بمحترف منذ البداية،” نصح بيتشام. “إن حضور شخص ما وإصلاح الأضرار أو الأخطاء بعد ذلك يمكن أن يكون أكثر تكلفة على المدى الطويل.” نأمل أن تمنحك إرشادات الخبراء هذه اليقين الذي تحتاجه للقيام بهذا المشروع، وأن تحب حوض التمثال الجديد الخاص بك.
ما يجب معرفته قبل تركيب حوض التمثال
لقد قررت أن الحوض ذو القاعدة هو المناسب لحمامك، وقمت بتركيبه بأسلوب DIY – رائع! قبل تثبيت الحوض، يجب أن تكون المنطقة جاهزة وجاهزة للاستخدام. في مقابلة حصرية مع House Digest، قال بوب بيتشام: “أنت بحاجة إلى معرفة ما إذا كان هناك أي كابلات كهربائية في الجدار خلف المكان الذي يتجه إليه حوض التمثال.” يجب تجنب هذه الأسلاك أثناء القطع والحفر في الحائط، حتى لا تواجه أي مشكلة كهربائية في يديك. “إذا لم تكن متأكدًا، فإن جهاز العثور على المسامير/الكابلات يبلغ حوالي 30 دولارًا وهو استثمار معقول”، قال بيتشام. “إذا كانت هناك كابلات في الحائط، قم بإيقاف تشغيل الطاقة أثناء العمل.” إذا كانت الجدران خالية من الكابلات، فلا داعي للقلق.
“من المحبط أنه قد لا يتم تضمين مسامير التأخير الضرورية أو الأجهزة الأخرى، لذا تحقق قبل البدء،” نصح بيتشام. يجب أن يأتي الحوض مزودًا بتعليمات كاملة للتركيب، لذا تحقق من الدليل للتأكد من أن لديك جميع الأجهزة والأدوات المناسبة لتثبيتها. علاوة على ذلك، على الرغم من أن هذا مشروع DIY، إلا أنه قد ينتهي به الأمر إلى أن يصبح وظيفة لشخصين. وقال بيتشام: “اعتمادا على الحجم والمواد، يمكن أن يكون الحوض على وجه الخصوص ثقيلا بشكل مدهش”. “إنها فكرة جيدة أن تحصل على يد المساعدة عند تركيب الحوض على القاعدة.” مع تجنب الأسلاك، وجميع الأجهزة متضمنة، والعضلات الكافية لرفع الحوض، أنت جاهز لتركيب حوض الحمام الجديد الخاص بك.
كيفية تركيب حوض التمثال
الخطوة الأولى هي تركيب الحوض فوق خطوط المياه والصرف الصحي. قال بوب بيتشام حصريًا لـ House Digest: “إن تركيب الحوض غالبًا ما يتضمن إزالة البلاط، وقطع الحوائط الجافة، وتركيب عارضة أفقية بين الأزرار”. “من المهم بشكل خاص الانتباه إلى الارتفاع المتصاعد، وإلا فلن يتم تجميع الأمر برمته بشكل صحيح.”
بعد ذلك، قم بتركيب الصنبور وصرفه في الحوض، مع الحرص على عدم ربط أي مسامير معدنية أكثر من اللازم، حيث قد يؤدي ذلك إلى تشقق الحوض. بعد وضع كل شيء في الحوض، ضعه فوق القاعدة. قال بيتشام: “حرك الحوض والقاعدة مرة أخرى على الحائط ببطء حتى يصبح الحوض جاهزًا للتثبيت أو التثبيت على الحائط وتكون القاعدة عمودية”. بمجرد تسوية كل شيء، قم بتثبيت الحوض على الحائط والقاعدة على الأرض باستخدام الأجهزة المناسبة.
بعد ذلك، “قم بتوصيل إمدادات المياه وصرفها”، قال بيتشام. “إن العمل تحت الحوض وداخل القاعدة أمر تافه، لذا كن صبورًا.” تريد التحقق مرة أخرى من كل خطوة للتأكد من تأمين السباكة بشكل صحيح. وأخيرا، تأكد من أن كل شيء يعمل. ونصح قائلاً: “قم بتشغيل مصدر الإمداد ببطء للتحقق من عدم وجود تسربات”. إذا كان هناك أي تسرب، فقد يؤدي تشغيل المياه بالكامل على الفور إلى حدوث فيضانات، لذا افتح الصنبور بثبات حتى يصل إلى أقصى قوة. قال بيتشام: “املأ الحوض واسحب القابس للتأكد من تصريفه بشكل صحيح”. ويوصي أصحاب الأعمال اليدوية بإعادة فحص عملهم بعد 30 دقيقة. إذا لم يكن هناك تسرب وتم تصريف المياه بسلاسة، فهذا يعني أن المشروع ناجح.
المشكلات الشائعة عند تثبيت حوض التمثال
شارك بوب بيتشام في House Digest حصريًا أنه يجب عليك الانتباه إلى هيكل الدعم وخطوط السباكة – وهما شيئان يفسدهما الناس بشكل روتيني – لضمان سير التثبيت دون أي عوائق. قال: “لا تتخطى دعامة التثبيت أو الأقواس”. “إنها حيوية لدعم وزن الحوض بشكل صحيح.” بعض الناس يقطعون الطريق عن طريق سد الحوض على الحائط، لكن بيتشام قال: “هذا لا يوفر الدعم المناسب، لذلك لا نشجعه بشدة”. إذا كان جدار حمامك مصنوعًا من الجبس وليس قويًا بما يكفي لدعم الأقواس أو الدعامات اللازمة للحوض، فقد يكون تركيب الحوض ذو القاعدة أكثر تعقيدًا. من الأفضل ترك الأمر للمحترفين أو “قد تكون وحدة الموبيليا المثبتة على الأرض خيارًا أكثر أمانًا”، وفقًا لبيشام.
تعمل السباكة الموجودة في هذا التثبيت أيضًا على رفع الأشخاص نظرًا لأن استبدال استنزاف حوض الحمام ليس بمثابة DIY مناسب للمبتدئين. نصح بيتشام قائلاً: “انتبه جيدًا لتوصيلات المياه”. “يجب أن يتم اللحام التقليدي للأنابيب النحاسية بعناية، وإلا فسوف يتسرب. يجب على المبتدئين التدرب على القصاصات قبل محاولة السباكة “المباشرة”.” الممارسة تؤدي إلى الكمال، ولكن البديل هو التوصيلات التي يتم الضغط عليها، والتي لا تتطلب أي لحام. قال بيتشام: “إن تمرين الضغط هو خيار شائع بشكل متزايد بين محبي الأعمال اليدوية”. “إنها أكثر تكلفة ولكن تثبيتها أسهل بكثير.” مع القاعدة والأنابيب الآمنة، يمكنك الاستمتاع بالحوض الأنيق الخاص بك دون أن يسقط أو يتسرب.