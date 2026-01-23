كيفية تركيب رف الأطباق المثبت على الحائط بحيث يكون آمنًا تمامًا

سواء كنت ترغب في عرض أطباقك المفضلة أو تعويض نقص مساحة التخزين في الخزانة في مطبخك، فإن رف الأطباق المثبت على الحائط هو حل مفيد. يمكن أن تتكون هذه الرفوف من الخشب والفولاذ المقاوم للصدأ ومواد أخرى. إنها توفر لمسة أسلوبية وحلاً معقولاً لتجفيف الأطباق إذا كان من الممكن تعليقها فوق الحوض. بعد أن امتلكت العديد من المنازل القديمة وأعدت تصميمها، أعلم أن هناك الكثير من ميزات المنزل القديم الساحرة. ومع ذلك، على الرغم من أن بعض الأشخاص يجدون مطبخًا صغيرًا جزءًا من هذا السحر، إلا أنه قد يكون غير عملي أيضًا، مما يترك لك مساحة تخزين وخيارات تصميم محدودة. لقد استخدمت رفوف الأطباق المثبتة على الحائط كطريقة لحل هذه المشكلة في المطبخ الصغير.
قبل تركيب رف الأطباق، حدد وحدة تناسب المساحة المتوفرة لديك. حدد ما إذا كان لديك دريوال ومسامير خشبية أسفلها أو جدار من الطوب. على الرغم من أنه يمكنك تثبيت رف أطباق ثقيل على جدار من الطوب، إلا أن الأمر قد يكون أكثر صعوبة وسيتطلب بعض الوقت الإضافي مقارنة بالعمل مع الحوائط الجافة والمسامير الخشبية. كنصيحة إضافية، اختبر رف الأطباق بعد تثبيته بشكل آمن ببعض العناصر الثقيلة (ولكن غير القابلة للكسر). تريد أن تكون متأكدًا تمامًا من أنها ستحمل أطباقك بشكل آمن. إذا سقط الرف من على الحائط وعليه عناصر الاختبار، فلن تكون أطباقك مكسورة على الأقل. (ومع ذلك، فإن الخيار الأفضل هو توخي الحذر بشأن تأمينه بشكل صحيح في المرة الأولى!)
قم بتركيب رف الأطباق بشكل آمن على المسامير الخشبية خلف الحوائط الجافة
أحب أن أبدأ مشروعًا مثل هذا من خلال التأكد من أن لدي جميع الأدوات التي أحتاجها. من الضروري امتلاك أداة البحث عن المسامير والمستوى والمثقاب اللاسلكي. احسب وزن الحامل والأطباق التي سيحملها. يزن طبق العشاء النموذجي من 1 إلى 2 رطل. على الرغم من أنه يمكنك استخدام مثبتات الحوائط الجافة ذات المسامير الملولبة لدعم ما يصل إلى 100 رطل دون الدخول في مسامير خشبية، إلا أنني لا أوصي أبدًا بتجربة ذلك عند دعم حامل يحتوي على أشياء هشة مثل الأطباق. للحصول على أقصى قدر من الأمان، من المهم أن يتم تثبيته مباشرةً في قوائم الحائط الموجودة خلف الحوائط الجافة.
استخدم مكتشف المسامير لتحديد مكان المسامير الخشبية خلف الحوائط الجافة. إذا كنت لا تثق تمامًا في النتائج، فحاول استخدام “اختبار الطرق” للطرق برفق على الحوائط الجافة والاستماع إلى صوت قوي يشير إلى وجود مسمار. إذا كنت ستدعم أقل من 100 رطل، فيجب أن تقوم البراغي الخشبية بهذه المهمة. أوصي بمسامير متخلفة لتأمين الرفوف الأثقل. لن تحتاج إلى أكثر من 1 إلى 1 بوصة من المسمار أو الترباس في المسمار لتجنب احتمال إتلاف السباكة أو الأسلاك. قم بتضمين سمك الحامل والجدار الجاف في حساباتك لمعرفة الطول المناسب للبراغي أو البراغي التي سيتم استخدامها. قم بربط الحامل بمسمارين خشبيين على الأقل لتثبيته بشكل صحيح. إذا كان الحامل ضيقًا جدًا بحيث لا يمكن أن يمتد عبر مسمارين، فقم بتثبيته في مكانين عموديًا على مسمار واحد. ومع ذلك، قد يواجه صعوبة في حمل الكثير من الوزن عند تثبيته بهذه الطريقة.
إذا كنت تحاول الحفر من خلال بلاط باكسبلاش لتعليق رف الأطباق، فسوف تحتاج إلى التحرك ببطء لتجنب تشقق البلاط عن طريق الضغط الخفيف. قد تواجه أيضًا صعوبة في جعل أداة البحث عن المسامير تعمل عندما يكون لديك بلاط أكثر سمكًا على الحائط. استخدم لقمة مثقاب ذات رأس كربيد على بلاط السيراميك وقطعة ذات رأس ماسي على بلاط البورسلين أو الزجاج.
كيفية تثبيت رف الأطباق المثبت على الحائط على جدار من الطوب
إذا كان لديك جدار من الطوب في مطبخك، يمكنك تركيب رف أطباق مثبت على الحائط، لكن الأمر سيتطلب اتباع بعض الخطوات المختلفة. (إذا كان لديك قشرة من الطوب بدلاً من جدار من الطوب الصلب، قم بتثبيت الحامل على المسامير الخشبية الموجودة خلف القشرة.) أقترح استخدام مسامير خرسانية أو براغي حجرية. لا تتوقع أن يتحمل الطوب نفس الوزن الذي تتحمله المسامير الخشبية بدون البراغي أو البراغي الصحيحة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان لديك منزل قديم به الطوب الذي يقترب عمره من 100 عام، فمن المحتمل أن يكون لينًا جدًا بحيث لا يمكنك حمل رف الأطباق المثبت على الحائط بشكل آمن دون عمل دقيق. قد يؤدي الحفر في الطوب المتهدم إلى كسره. قد تحتاج إلى استخدام أسمنت التثبيت لتثبيت البراغي ودعم الطوب.
عند الحفر في الطوب لإنشاء ثقب تجريبي، أقترح استخدام مثقاب البناء. هذه القطع مصنوعة خصيصًا للطوب والمواد المماثلة. قم بحفر الثقب التجريبي باستخدام لقمة ثقب يبلغ قطرها حوالي 1/16 بوصة أصغر من البرغي أو المسمار الذي تقوم بتثبيته. قم بالحفر ببطء ولا تتعمق أكثر من اللازم، وإلا فإنك تخاطر بتشقق المادة. إذا استخدمت الكثير من القوة، فقد تتعطل القطعة. لا تتعمق أكثر مما تحتاج إليه بالنسبة لطول المسمار أو المسمار. قم بتضمين سمك الحامل في تحديد مدى العمق الذي يجب أن تذهب إليه. استخدم الشريط اللاصق الموجود على اللقمة للإشارة إلى العمق الذي تريد استخدامه، ثم قم بحفر الثقب التجريبي حتى يلامس الشريط الموجود على اللقمة الجدار. بعد حفر الثقوب، قم بتثبيت الحامل بالمسامير أو البراغي. مرة أخرى، أدخلها ببطء لتجنب إتلاف الطوب. قم بتوصيل الحامل في مكانين على الأقل بجدار الطوب.