كيفية تركيب شلال القمامة على سطح العمل لتنظيف المطبخ بسهولة

مع قضاء الكثير من الوقت في المطبخ، ليس من المستغرب أن يصبح المطبخ في حالة من الفوضى بسهولة. أنت تستخدم المساحة للطهي وتناول الطعام، وغالبًا ما تكون موطنًا لدرج واحد غير مرغوب فيه على الأقل ومجموعة متزايدة من البريد والعناصر اليومية الأخرى. كل هذا يعني أنه ليس من غير المألوف أن تتراكم القمامة على العدادات. بالنسبة للأطباق والعناصر العشوائية، قد تستفيد من مجرد نصيحة تنظيمية بسيطة ستبقي طاولات مطبخك خالية من الفوضى. ولكن إذا كانت أكوامك تميل إلى أن تكون من الحطام العشوائي، فقد يكون الوقت قد حان لتجربة حل DIY لمشاكلك. أحد المشاريع التي يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا هو حفر ثقب في سطح العمل الخاص بك لتثبيت منحدر القمامة.

مع وجود شلال على سطح العمل الخاص بك بجوار مناطق الإعداد أو أماكن الطهي حيث تتجمع بقايا الطعام والحطام وقطع القمامة، فإن متابعة قائمة الأشياء في مطبخك التي يجب عليك تنظيفها كل يوم ستكون أسهل بكثير. بالإضافة إلى ذلك، فإن عملية التثبيت بسيطة نسبيًا ويمكن أن تكون ميسورة التكلفة، على الرغم من أنه يجب أن تكون متأكدًا من قرارك، لأنها تتضمن قطع عداداتك. إذا كنت مستعدًا لإجراء الترقية على أسطح العمل المصفحة أو كتل الجزار، فأنت بحاجة إلى منشار، ومثقاب، وشريط قياس، وشريط لاصق، ومانع تسرب من السيليكون، ومزلق قمامة على سطح العمل بغطاء مطابق. هناك مزالق مستديرة ومربعة ومستطيلة بأعماق مختلفة. إذا كانت أسطح العمل الخاصة بك أكثر سمكًا من 1 ¼ أو 1 ½ بوصة القياسية، فتأكد من أن شلالك طويل بما يكفي ليمتد إلى ما بعد الجزء السفلي وإلى الخزانة الموجودة أسفله.