كيفية تزيين الأسقف المائلة لاحتضان إمكاناتها بالكامل

الأسقف المائلة في المنزل هي إحدى تلك السمات المضحكة التي تتضارب مشاعر الكثير من الناس تجاهها. من ناحية، فإن شكلها الغريب يمكن أن يجعل التصميم حولها أمرًا صعبًا. ومن ناحية أخرى، فإن زواياها الفريدة تجلب الكثير من الإمكانات. يمكنهم على الفور إضافة الطابع والسحر وأحيانًا الراحة إلى المساحة – خاصة عند تزيينها بشكل إبداعي. أكثر شيوعا في المنازل القديمة، وخاصة المنازل على طراز تيودور، وغالبا ما توجد الأسقف المائلة في غرف النوم في الطابق العلوي، والسندرات، والغرف العلوية. أحد أكبر سلبياتها هو أن هذه المساحات يمكن أن تبدو ضيقة وشبيهة بالكهف لأن المنحدر يقتطع حجم الغرفة. لحسن الحظ، حتى التحديثات الصغيرة – مثل ورق الحائط المزخرف – يمكن أن تبث حياة جديدة في الفضاء.

إذا كنت تفكر في إضافة ورق حائط إلى غرفتك ذات الأسقف المائلة، فهناك طريقتان يمكنك القيام بذلك. الأول هو الحفاظ على المظهر الكلاسيكي من خلال وضع ورق الحائط على الجدران وترك السقف باللون الأبيض. هذا التباين يلفت الانتباه إلى السقف، ويحتضنه كميزة معمارية. الخيار الثاني هو تمديد ورق الحائط على الأسقف – على غرار غمر الألوان بالطلاء – للحصول على مظهر متماسك يخفي أيضًا الزوايا الغريبة. على سبيل المثال، من شأن ورق الحائط المزخرف بالأزهار أن يكمل الشعور الريفي الذي يشبه المنزل الريفي والذي تخلقه هذه الأسقف غالبًا. يختلف تعليق ورق الحائط العلوي قليلًا عن تعليقه على الجدران، لذا تأكد من أنك مطلع على كل الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها قبل إضافة ورق الحائط إلى السقف.