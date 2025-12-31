كيفية تسخين المزاريب في الشتاء لمنع تلف الجليد

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
يمكن أن تكون مزاريب المطر المفرطة النشاط خطرة على أكثر من مجرد العنكبوت الصغير. تم تصميم المزاريب لتجميع مياه الأمطار وتوجيهها بعيدًا بحيث يكون السقف والأساس أقل عرضة للتلف، ولكن إذا بدأ الحطام في دعم النظام، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم المشكلة بدلاً من حلها. قد يبدأ الحضيض المدعم في التآكل. إذا تسربت إلى جزء غير جاهز من منزلك، فقد يتسبب ذلك في تلف الأعمال الخشبية أو الجوانب أو الأساس وربما نمو العفن. هناك المزيد مما يدعو للقلق خلال أشهر الشتاء الباردة، عندما تتمدد المياه أثناء تجميدها ومن المحتمل أن تترك فجوات أكبر بمجرد ذوبانها. قد يؤدي هذا النوع من الأضرار الهيكلية إلى انفصال الحضيض عن مكان تركيبه. إن تسخين المزاريب لمنع أي تراكم جليدي هو مهمة صيانة منزلية يجب عليك القيام بها في أسرع وقت ممكن، إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل. لحسن الحظ، هناك الكثير من الحلول الجيدة: يمكن أن تساعد الكابلات الحرارية من علامات تجارية مثل Frost King، والشريط الحراري من شركات مثل BriskHeat، والألواح الحرارية في السيطرة على مشكلات تراكم الجليد في منزلك.
بصرف النظر عن الأضرار التي لحقت بالمزاريب نفسها، هناك سبب كبير آخر يجعلك ترغب في استخدام الشريط الحراري والمنتجات الأخرى لمنع تكوين الجليد: سدود الجليد. إذا تشكل سد على حافة المزاريب، فسوف يؤدي إلى تراكم مياه الثلوج والأمطار على السطح. نظرًا لأن المنزل يفقد الحرارة بشكل غير متساوٍ، يمكن أن تتسرب تلك البرك (التي تكون محاصرة أحيانًا تحت طبقة من الثلج) إلى السقف أسفل القوباء المنطقية. بين هذه المخاوف والرقاقات الثلجية التي يجب إزالتها بأمان من منزلك، من الصعب المبالغة في أهمية التدفئة الجيدة للميزاب.
يمكن أن تساعد الكابلات الحرارية والشريط في منع تلف الجليد على المزاريب
سيكون وقف تلف الميزاب عن طريق السدود الجليدية وغيرها من المخاوف في فصل الشتاء، جزئيًا، أمرًا وقائيًا للتنظيف المنتظم. إذا قمت بإزالة الحطام مثل أوراق الشجر من المزاريب والفوهات وتقليل تراكم الثلج باستخدام أدوات مثل مشعل السقف، فمن غير المرجح أن تتشكل السدود الجليدية. ومع ذلك، فإن تطبيق بعض محاليل التسخين حتى لا يتبلور الثلج ويعود إلى الوراء سيكون مفيدًا جدًا. توجد كابلات تسخين كهربائية مصممة لمنع الأنابيب المكشوفة من التجمد والانفجار في الطابق السفلي، ولكنها ستربط بسهولة الجزء الداخلي والهيكل السفلي للمزاريب. الشريط الحراري مشابه ولكنه يتضمن عادةً أسلاكًا متعددة ملفوفة معًا في عازل بلاستيكي.
تميل الكابلات الحرارية إلى العمل بشكل أفضل في المواقع الأكثر مرونة حيث قد تحتاج إلى تخصيص كمية الحرارة المتولدة، بينما يعمل الشريط الحراري بشكل أفضل في الأقسام المباشرة من المزاريب التي يمكنك قياسها مسبقًا بكميات أقل. عادةً ما تكلف كابلات التدفئة أقل من الشريط، مع خيارات تبدأ من 2 دولار لكل قدم من الكابل أو 8 دولارات لكل قدم من الشريط. هناك أنواع أكثر روعة ذاتية التنظيم والتي ستقوم بأشياء مثل التنشيط بناءً على قراءة منظم الحرارة. يمكن قياس طول تطبيق التسخين الذي تحتاجه بسهولة مثل تشغيل شريط قياس على طول المزاريب. ومع ذلك، تجدر الإشارة – خاصة بالنسبة للأنظمة الآلية – إلى أنه إذا انقطعت الكهرباء لفترة من الوقت، فلا تزال هناك فرصة لتجميد الأمور.
كيفية تسخين المزاريب بالكابلات (ونصائح مفيدة أخرى)
إذا كنت تريد نوعًا مختلفًا من الحلول لتسخين المزاريب، فإن ألواح إزالة الجليد التي تبطن حواف سقف منزلك يمكن أن تحمي منزلك من التراكمات دون إحداث تأثير بصري كبير. يمكنك أيضًا منع المزاريب من التجمد هذا الشتاء عن طريق تركيب واقيات للمزاريب؛ ستمنع هذه الأغطية الحطام الذي يساعد على تكوين السدود الجليدية. ومع ذلك، قد يحول هذا الحل المشكلة إلى تراكم الحطام على السطح نفسه، والذي ستظل بحاجة إلى تنظيفه بشكل منتظم.
يمكن تركيب أنظمة إذابة الجليد في أي وقت من السنة، ولكن أفضل رهان لك هو تبطين المزاريب بكابلات حرارية أو أشرطة أو ألواح قبل تساقط الثلوج بكثافة. سيتم توصيل الكابلات الحرارية النموذجية بأي منفذ متاح، ولكن من الأفضل أن تجد واحدًا مزودًا بحماية GFCI إذا لم يكن مدمجًا في القابس السلكي مسبقًا. غالبًا ما يتم وضع الكابلات الحرارية في نمط متعرج على السطح بحيث يكون للمياه الجارية قنوات تتدفق من خلالها، ولكن من الأفضل تمرير الكابلات من خلال الجزء الداخلي من الحضيض (لفها أسفل أي مسامير بالحضيض) للحفاظ على تدفق المياه. يتضمن ذلك ماسورة التصريف وأنبوب التصريف إذا لم يكن تحت خط الصقيع أو كان به شبك قد يتراكم مع الجليد. يمكن تأمين الكابلات باستخدام أقواس أكثر ثباتًا، أو يمكنك اختيار ملحقات مثل المشابك لإبقائها بشكل غير محكم في المكان الذي تريد تشغيل قنوات المياه فيه. توفر الكابلات الحرارية وحلول التدفئة الأخرى، جنبًا إلى جنب مع الأعمال التحضيرية الداخلية مثل إصلاح العزل في منزلك، طريقة رائعة لحماية نفسك وعائلتك من التأثيرات الخطيرة لفصل الشتاء.