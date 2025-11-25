كيفية تصريف الخرطوم: ولماذا يجب عليك ذلك قبل الصقيع الأول

قبل درجات الحرارة المتجمدة في الشتاء وتساقط الثلوج، هناك الكثير مما يتعين على أصحاب المنازل القيام به للاستعداد للطقس البارد. الأعمال الروتينية مثل جدولة ضبط نظام التدفئة الخاص بك، وتركيب أبواب ونوافذ العواصف، وتطبيق عوامل الطقس أو السد عند الضرورة تجعل قائمة مهام الشتاء لمعظم الناس، ولكن هناك مجال واحد يتجاهله الكثيرون: خرطوم حديقتهم. يعد تصريف خرطوم المياه قبل أول موجة صقيع أمرًا ضروريًا إذا كنت تريد تجنب حدوث صداع كبير في السباكة – وسوف تكره نفسك إذا تركت الأنابيب تنفجر في الشتاء عن طريق نسيان هذه المهمة. ولحسن الحظ، فإن العملية بسيطة للغاية: قم بإيقاف تشغيل مصدر المياه، واترك الماء المتبقي في الخرطوم يصرف، ثم افصله للتخزين.
من المهم تصريف خرطوم حديقتك قبل أن تصل درجة الحرارة إلى درجة التجمد لتجنب تلف الخرطوم نفسه والأنابيب. عادة، الأنابيب الخاصة بك ليست في خطر التجمد حتى تصل درجة الحرارة إلى حوالي 20 درجة فهرنهايت لعدة ساعات، ولكن يمكن للخرطوم أن يتجمد بسهولة أكبر. إذا كان الماء لا يزال داخل الخرطوم، فيمكن أن يتجمد في أقل من ست ساعات عند درجات حرارة أقل من 32 درجة فهرنهايت. ومع تمدد الجليد، يمكن أن ينفجر الخرطوم. ومع ذلك، فإن الخرطوم المتجمد يعرض أيضًا الصنبور والحنفية والأنابيب الداخلية المتصلة به للخطر. إذا اندفع الجليد مرة أخرى إلى وصلات الخرطوم، فمن الممكن أن تنفجر هذه المكونات أيضًا، مما يؤدي إلى فاتورة سباكة باهظة الثمن.
إليك كيفية تصريف خرطوم المياه وتخزينه لفصل الشتاء
الخطوة الأولى في تصريف خرطومك هي إغلاق مصدر المياه إلى الصنبور الخارجي المتصل به. إذا لم تكن متأكدًا من مكان وجودها، فإن معظم صمامات الإغلاق تقع على الجانب الآخر من الصنبور أو قريبة جدًا منه، ولكن داخل منزلك. غالبًا ما يعني ذلك الطابق السفلي، لكن تحقق بالقرب من عداد المياه إذا كنت تواجه مشكلة في تحديد موقعه.
بعد إيقاف تشغيل الماء، عد للخارج لفصل الخرطوم عن الحنفية. افتح الصنبور الخارجي إلى أقصى حد ممكن، واسمح لأي ماء لا يزال داخل الأنبوب بالتصريف. اترك الماء يجري حتى يتوقف الصنبور عن التدفق، ثم أغلقه. وتضمن هذه العملية عدم بقاء أي ماء في الأنابيب الداخلية، مما قد يتجمد عند انخفاض درجات الحرارة.
بعد ذلك، قم بإزالة فوهة الرش وأي ملحقات أخرى من الخرطوم. لتصريف الخرطوم، ضع أحد طرفيه فوق الجزء العلوي من سياج طويل أو درابزين لرفع أحد الطرفين عاليًا فوق الآخر. سوف يتدفق أي ماء لا يزال بالداخل، لذلك لا داعي للقلق بشأن تجمد الخرطوم أو تشققه.
قد تؤدي أخطاء التخزين إلى تقصير عمر الخرطوم، لذا خذ الوقت الكافي للفه بعناية في حلقات مقاس 18 إلى 24 بوصة، حتى لا يكون هناك تشابك أو تشابك. من الأفضل إبقاء خرطوم الصرف الخاص بك في الداخل خلال فصل الشتاء. يعد المرآب أو السقيفة أو الطابق السفلي الخاص بك مكانًا مثاليًا للتخزين.