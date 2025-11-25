كيفية تصريف الخرطوم: ولماذا يجب عليك ذلك قبل الصقيع الأول

الخطوة الأولى في تصريف خرطومك هي إغلاق مصدر المياه إلى الصنبور الخارجي المتصل به. إذا لم تكن متأكدًا من مكان وجودها، فإن معظم صمامات الإغلاق تقع على الجانب الآخر من الصنبور أو قريبة جدًا منه، ولكن داخل منزلك. غالبًا ما يعني ذلك الطابق السفلي، لكن تحقق بالقرب من عداد المياه إذا كنت تواجه مشكلة في تحديد موقعه.

بعد إيقاف تشغيل الماء، عد للخارج لفصل الخرطوم عن الحنفية. افتح الصنبور الخارجي إلى أقصى حد ممكن، واسمح لأي ماء لا يزال داخل الأنبوب بالتصريف. اترك الماء يجري حتى يتوقف الصنبور عن التدفق، ثم أغلقه. وتضمن هذه العملية عدم بقاء أي ماء في الأنابيب الداخلية، مما قد يتجمد عند انخفاض درجات الحرارة.

بعد ذلك، قم بإزالة فوهة الرش وأي ملحقات أخرى من الخرطوم. لتصريف الخرطوم، ضع أحد طرفيه فوق الجزء العلوي من سياج طويل أو درابزين لرفع أحد الطرفين عاليًا فوق الآخر. سوف يتدفق أي ماء لا يزال بالداخل، لذلك لا داعي للقلق بشأن تجمد الخرطوم أو تشققه.

قد تؤدي أخطاء التخزين إلى تقصير عمر الخرطوم، لذا خذ الوقت الكافي للفه بعناية في حلقات مقاس 18 إلى 24 بوصة، حتى لا يكون هناك تشابك أو تشابك. من الأفضل إبقاء خرطوم الصرف الخاص بك في الداخل خلال فصل الشتاء. يعد المرآب أو السقيفة أو الطابق السفلي الخاص بك مكانًا مثاليًا للتخزين.