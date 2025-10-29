كيفية تصريف الغسالة (الطريقة الصحيحة)

يعد المشي نحو الغسالة والعثور على الحلة مملوءة بالمياه الراكدة أحد التجارب المحبطة أثناء غسل الملابس. هذه الحمولة الثقيلة من الملابس محاصرة الآن في الآلة، ومحاولة استخراج جالون من الماء يدويًا لن تنجح. يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب لعدم تصريف الغسالة، ولكن أول شيء يجب تجربته هو تجاوز الدورة يدويًا. أحيانًا تتعطل كل من اللوادر العلوية والأمامية قبل دورة التصريف والعصر الأخيرة، مما يوقف التصريف التلقائي. غالبًا ما يؤدي تحويل الجهاز إلى دورة الدوران فقط إلى إجباره على البدء في التصريف، وفي بعض الأحيان يؤدي ذلك إلى حل المشكلة.
في حالة عدم نجاح ذلك، حاول فصل جهازك لمدة دقيقة كاملة، ثم قم بتوصيله مرة أخرى. قد يؤدي ذلك إلى إعادة ضبط خلل إلكتروني مؤقت في النظام. قبل تجربة الحلول الأخرى، ستحتاج إلى إيقاف تشغيل الغسالة. افصلها أو اقلب قاطع الدائرة الكهربائية لحمايتك من الصدمات الكهربائية ومنع الغسالة من التشغيل عن طريق الخطأ أثناء العمل عليها.
إذا استنفدت هذه الخيارات السهلة (وأوقفت الكهرباء المتصلة بجهازك)، فقد يكون الوقت قد حان لتتسخ يديك. هناك خطوات مختلفة قليلًا لتصريف ماكينات التحميل العلوي وماكينات التحميل الأمامي. ومع ذلك، في كلتا الحالتين، ستحتاج إلى جمع دلو وعدة مناشف قبل تحديد موقع المصرف للبدء في إزالة المياه.
تصريف الحمل العلوي واستكشاف الأخطاء وإصلاحها
عندما تتجاهل الماكينة ذات التحميل العلوي أوامر إعادة الضبط، فمن المحتمل أن ترغب في الاتصال بصديق للمساعدة في إزالة الماء – لأن هذه الماكينات تكون أثقل كثيرًا عند امتلاءها. تتمثل الفكرة في استخدام خرطوم الصرف الكبير الموجود في الجزء الخلفي من الماكينة (عادةً باللون الرمادي أو الأسود) لإنشاء سيفون الجاذبية. اسحب الغسالة بعناية من الحائط، ثم ضع كومة من المناشف ودلو على الأرض، ثم ارفع نهاية خرطوم الصرف خارج الأنبوب. قم بخفضه بسرعة في الدلو الخاص بك، وسوف يتدفق الماء على الفور. لإيقاف التدفق، ارفع الخرطوم للأعلى وضعه في أنبوب التصريف قبل تفريغ الحاوية. إذا كان خرطومك قريبًا من الأعلى، يمكنك استخدام خرطوم ثانٍ أصغر لإنشاء سيفون يسحب الماء إلى الدلو الموجود على الأرض.
بمجرد نفاد الماء، تحقق لمعرفة ما إذا كان خرطوم التصريف ملتويًا. يمكنك إصلاح ذلك عن طريق تقويم الأنبوب الموجود خلف الجهاز. إذا كانت المشكلة هي انسداد أعمق داخل خط التصريف، فافصل خرطوم التصريف الرئيسي تمامًا من الجزء الخلفي من الجهاز. افحص الخرطوم بحثًا عن أي عوائق، أو استخدم ثعبان السباك لتحسس أي حطام وإزالته. وهذا أيضًا هو الوقت المناسب لتنظيف الجزء الداخلي من غسالتك.
تصريف الحمل الأمامي واستكشاف الأخطاء وإصلاحها
تحتاج اللوادر الأمامية إلى أسلوب مختلف حيث لا يمكنك فتح الباب بينما تكون الأسطوانة ممتلئة. أنت بحاجة إلى العثور على مرشح التصريف، والذي عادة ما يكون مخفيًا خلف باب صغير في مقدمة الماكينة. تحقق من دليل المالك الخاص بك لمعرفة الموقع الدقيق وتعليمات فتح اللوحة. بمجرد إيقاف تشغيل اللوحة، ضع حاوية ومناشف ضحلة تحت غطاء الفلتر. أدر مقبض الفلتر ببطء عكس اتجاه عقارب الساعة بما يكفي للسماح للمياه بالبدء في التدفق للخارج. سيؤدي فتح المقبض بسرعة كبيرة إلى خروج كمية كبيرة من الماء دفعة واحدة ومن المحتمل أن يتسبب في حدوث فوضى.
أحكم ربط المقبض لإيقاف التدفق عندما تكون الحاوية ممتلئة، ثم أفرغ الحاوية، وكرر ذلك حتى تنتهي المياه الراكدة. تم تصميم مرشح التصريف لالتقاط الأشياء مثل العملات المعدنية أو الوبر أو دبابيس الشعر أو حتى الجوارب، وهي الأسباب الأكثر شيوعًا للانسداد في اللوادر الأمامية. بعد التصريف، قم بتنظيف الفلتر بفرشاة ناعمة وماء دافئ. يوصى بتنظيف فلتر التحميل الأمامي كل شهر إلى ثلاثة أشهر، حسب تكرار الاستخدام.