كيفية تصريف الغسالة (الطريقة الصحيحة)

يعد المشي نحو الغسالة والعثور على الحلة مملوءة بالمياه الراكدة أحد التجارب المحبطة أثناء غسل الملابس. هذه الحمولة الثقيلة من الملابس محاصرة الآن في الآلة، ومحاولة استخراج جالون من الماء يدويًا لن تنجح. يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب لعدم تصريف الغسالة، ولكن أول شيء يجب تجربته هو تجاوز الدورة يدويًا. أحيانًا تتعطل كل من اللوادر العلوية والأمامية قبل دورة التصريف والعصر الأخيرة، مما يوقف التصريف التلقائي. غالبًا ما يؤدي تحويل الجهاز إلى دورة الدوران فقط إلى إجباره على البدء في التصريف، وفي بعض الأحيان يؤدي ذلك إلى حل المشكلة.

في حالة عدم نجاح ذلك، حاول فصل جهازك لمدة دقيقة كاملة، ثم قم بتوصيله مرة أخرى. قد يؤدي ذلك إلى إعادة ضبط خلل إلكتروني مؤقت في النظام. قبل تجربة الحلول الأخرى، ستحتاج إلى إيقاف تشغيل الغسالة. افصلها أو اقلب قاطع الدائرة الكهربائية لحمايتك من الصدمات الكهربائية ومنع الغسالة من التشغيل عن طريق الخطأ أثناء العمل عليها.

إذا استنفدت هذه الخيارات السهلة (وأوقفت الكهرباء المتصلة بجهازك)، فقد يكون الوقت قد حان لتتسخ يديك. هناك خطوات مختلفة قليلًا لتصريف ماكينات التحميل العلوي وماكينات التحميل الأمامي. ومع ذلك، في كلتا الحالتين، ستحتاج إلى جمع دلو وعدة مناشف قبل تحديد موقع المصرف للبدء في إزالة المياه.