كيفية تصميم مطبخ متماسك حول كونترتوب من الرخام الأسود

ما هو أكثر فخامة من الرخام الأسود؟ ليس كثيرًا، وإذا كنت تستثمر في هذه اللمسة الفاخرة في مطبخك، فأنت تريد أن تكون متأكدًا تمامًا من أنك تحصل على بقية عناصر التصميم الخاصة بك بشكل صحيح. في حين أن هناك العديد من الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها عند اختيار أسطح الرخام، فإن أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها مع الرخام الأسود هو ضمان تماسك المظهر بالكامل.
في حين أن الرخام الأسود يبدو أنيقًا وعصريًا، إلا أنه يمكن أن يكون مناسبًا للعديد من أنماط المطبخ المختلفة طالما أنك تحصل على التفاصيل الصحيحة. “لقد رأيت أن الأنماط التي تستخدم عادة أسطح العمل السوداء هي معاصرة وتقليدية. في حين أن منتصف القرن الحديث يمكن أن يشتمل على سطح عمل أسود، فإنه يعمل بشكل أفضل مع الحد الأدنى أو بدون عروق للحفاظ على الجمالية النظيفة للأسلوب،” لورا كوشيل، يوضح مالك LK Design حصريًا لـ House Digest.
وتضيف: “يمكن استخدامه في العديد من الأنماط طالما أن حافة الحافة تتوافق مع نمط التصميم العام.” من الحديث للغاية إلى الكوخ كور، بغض النظر عن نمط مطبخك، فمن المحتمل أن تكون قادرًا على دمج سطح عمل من الرخام الأسود فيه. ومع ذلك، لتحقيق ذلك بالفعل، ستحتاج إلى وضع بعض النصائح الإضافية في الاعتبار.
إقران الرخام الأسود بالخزائن المناسبة
بغض النظر عن لون كونترتوب المطبخ الذي تختاره، سوف تحتاج إلى التفكير في كيفية إقرانه بخزائنك. وهذا صحيح بشكل خاص عند العمل مع خيار درامي مثل الرخام الأسود. سيعتمد لون الخزانة الذي تختاره في النهاية على الشكل العام والمظهر الذي تبحث عنه. وإذا كنت بحاجة إلى بعض المساعدة في اتخاذ القرار، فاطلع على اتجاهات ألوان خزانة المطبخ هذه.
في حديث حصري لـ House Digest، تقول المصممة Laura Koshel: “إذا كنت تريد مظهرًا صارخًا، استخدم خزائن بيضاء ناصعة. هذا المزيج سيمنحك مظهرًا معاصرًا. إذا كنت ترغب في خلق جو متقلب، قم بإقرانه بخزائن سوداء.” اعتمادًا على جمالك العام، يمكنك أيضًا التفكير في الألوان المزاجية الأخرى. يمكن أن يعزز اللون الأخضر الداكن المطحون جمالية المنزل الريفي، بينما يمكن أن تمنحك درجات الخشب الطبيعية إحساسًا عضويًا عصريًا. لكن المطبخ يشتمل على ما هو أكثر من مجرد الخزانات وأسطح العمل، والتفاصيل مهمة عندما يتعلق الأمر بالحصول على المساحة المناسبة لك. لدى Koshel بعض النصائح لضمان نجاحك.
أشياء أخرى يجب مراعاتها عند تجديد المطبخ
لقد اخترت أسطح العمل المصنوعة من الرخام الأسود واخترت لون الخزانة المثالي الذي يكملها. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما يجب التفكير فيه – ألا وهو الإضاءة واستمرارية الألوان والتشطيبات. “ضع في اعتبارك درجة حرارة الضوء التي تستخدمها في تركيبات الإضاءة الخاصة بك. يمكن للخزائن السوداء ذات الرخام الأسود أن تستخدم ضوءًا دافئًا لإضفاء إحساس لطيف بالتوهج المسائي،” أوضحت لورا كوشيل حصريًا لـ House Digest. سواء أكان ذلك في السقف أو تحت الخزانات، فإن أخطاء إضاءة المطبخ يمكن أن تؤثر ليس فقط على مدى إعجابك بمطبخك ولكن أيضًا على كيفية استخدامه. لذلك يجدر إيلاء اهتمام كبير لهذا الجانب من التصميم الخاص بك.
بالإضافة إلى ذلك، عندما تختار لونًا قويًا مثل اللون الأسود لأسطح العمل الخاصة بك، فمن المهم أن تتذكر دمجه في مكان آخر للحفاظ على تماسك التصميم بأكمله. يقول كوشيل: “الأسود هو الزعيم في الفضاء. ويحتاج إلى وجود صحبة حوله”. “وهذا يعني أن اللون الأسود يجب أن يتكرر في مكان آخر في الفضاء.”
بعيدًا عن الإضاءة واستمرارية الألوان، فكر في التشطيبات أيضًا. يقول كوشيل: “ستعمل النغمات المعدنية الباردة بشكل رائع مع أسطح الرخام السوداء”. سواء كان ذلك في تركيباتك أو أجهزة الخزانة أو أجهزتك أو أرضياتك، فكر في إيجاد طرق لجعل أسطح العمل الخاصة بك تتناغم مع بقية المطبخ بدلاً من العمل كمغنية أثناء منفردا. لمزيد من النصائح، راجع هذه القواعد التي يجب اتباعها عند تصميم مطبخ جديد.