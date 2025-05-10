كيفية تعليق الستائر بدون قضيب الستار أو أدوات الطاقة

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.

من الجيد أن يكون لدى الستائر لأسباب كثيرة. إنها تساعد في توفير الخصوصية ، والتحكم في الضوء الطبيعي ، وتعزيز عزل الغرفة عن طريق تقليل الحرارة المفقودة أو المكتسبة من خلال النوافذ. يمكنهم أيضًا المساهمة في النداء الجمالي للمساحة ، وربط عناصر التصميم الداخلي مع اللون والملمس والأنماط. تتطلب الستائر المعلقة بشكل عام استخدام قضبان الستار ، والتي يتم ثملها على جانبي إطار النافذة. هذا ليس مرغوبًا فيه للجميع في مواقف معينة. على سبيل المثال ، لا يريد بعض الناس متاعب القياس والحفر. لا يرغب البعض في وضع ثقوب في جدرانهم لأنهم يستأجرون ، أو ربما يكونون أصحاب المنازل ، لكنهم لا يريدون أن يخدعوا مع الجدران الجافة عندما يغيرون تركيبات النوافذ الخاصة بهم في المستقبل.

مهما كان سبب رغبتك في تجنب استخدام قضيب أو أدوات كهربائية ، يجب أن تعلم أنه قابل للتنفيذ تمامًا. في الواقع ، هناك عدة طرق لتعليق الستائر بدون أدوات الطاقة أو قضيب. واحدة من أسهل الأساليب لتسكع الستار الذي لا يهدأ هو استخدام مقاطع الربيع الأوامر. هذا الاختراق يعمل بشكل أفضل مع ستائر خفيفة الوزن. ومع ذلك ، فإن زيادة عدد مقاطع الأوامر التي تستخدمها ستزيد من وزن الستار الذي يمكنهم التعامل معه. لاستخدام هذه الطريقة ، اختر وضع الستار وتنظيف الجدار حيث ستذهب المقاطع. ثم اضغط عليها على الحائط لمدة 30 ثانية وقم بقص الستائر الخاصة بك. هذا هو الاختراق الصديق للمستأجرين حيث يمكن إزالة شرائط القيادة من الجدران دون التسبب في تلف.