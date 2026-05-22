كيفية تفتيح حديقتك المظللة دون إزالة الأشجار

في حين أن تلك الساحة المظللة الجميلة قد تكون فترة راحة رائعة في يوم حار ومشمس، إلا أنها قد تبدو مظلمة وكئيبة قليلاً في بعض الأحيان. ومن ثم تتساءل عما إذا كان يجب عليك إزالة بعض الأشجار، حتى تتمكن من إضفاء البهجة على الفناء قليلاً. لحسن الحظ بالنسبة لك، هناك الكثير من الطرق الأخرى التي يمكنك من خلالها إضافة القليل من الضوء والتألق دون إزالة أي من الأشجار فعليًا. يمكن تحقيق ذلك عن طريق اختيار نباتات عاكسة أو ذات أوراق صفراء، أو استخدام بعض الأسطح العاكسة، أو مجرد إزالة بعض أغصان الأشجار للسماح بدخول المزيد من الضوء. يمكنك أيضًا جعل الفناء المظلل الصغير يبدو أكبر وأكثر إشراقًا من خلال دمج المرايا.
إذا كان التظليل المفرط ناتجًا فقط عن حفنة من الفروع المتدلية، فإن قصها سيحدث فرقًا كبيرًا. ربما يكون هذا أحد أسهل الحلول للسماح لبعض أشعة الشمس المفلترة بالوصول إلى التربة الموجودة بالأسفل. لن يؤذي الشجرة، ولا داعي للقلق بشأن كل العمل الذي يتطلبه إزالته. ما لم تكن لديك خبرة كافية في تقليم الأشجار، فقد ترغب في الاستعانة بخدمات متخصص في التشجير للتأكد من قطع الفروع بشكل صحيح لحماية الصحة العامة للشجرة.
اختيار النباتات المناسبة
هناك العديد من النباتات التي تتحمل الظل والتي يمكنك زراعتها تحت أشجارك لإضفاء البهجة على حديقتك. اختر الأصناف التي تحتوي على أوراق متنوعة، مثل الهوستا، أو اختر الأصناف التي تحتوي في المقام الأول على أوراق صفراء، مثل عشب الغابات الياباني. قد ترغب أيضًا في إضافة المزيد من الألوان إلى منطقة مظللة عن طريق زراعة نباتات مورقة ذات أوراق شجر ملونة، مثل نبات الهوشيرا. نبات مذهل آخر من شأنه أن يضيف القليل من التألق وهو زهرة الرغوة (Tiarella cordifolia). تحتوي على أوراق خضراء مفصصة، ولكن ما يجعلها تبرز هي المسامير الطويلة من الزهور البيضاء اللامعة التي تظهر في الربيع.
لإضافة لمسة من التأمل إلى تلك البقعة القاتمة في حديقتك، قد ترغب في التفكير في صنف من Brunnera Macrophylla المعروف باسم “Jack Frost”. تحتوي هذه النسخة المذهلة من لعبة “لا تنساني” الزائفة على أوراق فضية كبيرة ذات هوامش خضراء داكنة تعكس الضوء بسهولة. هناك صنف آخر يُعرف باسم “Looking Glass” يحتوي أيضًا على أوراق شجر معدنية لانعكاس ممتاز. علاوة على ذلك، هناك الكثير من نباتات الظل الأخرى سريعة النمو والتي من شأنها أن تضيء حديقة ظليلة بسهولة.
إضافة ميزات الحديقة العاكسة والمناظر الطبيعية
سيساعد اختيار مواد تنسيق الحدائق المناسبة على تفتيح ذلك الجزء المظلم من حديقتك بصريًا. بدلًا من محاولة زراعة العشب، فكر في إنشاء مسار مصنوع باستخدام الحجر الجيري المسحوق، وهو فاتح اللون. وبالمثل، فإن أحجار الرصف ذات الألوان الفاتحة ستساعد أيضًا في جذب الأنظار وجعل الفناء بأكمله يبدو أقل قتامة. يجب أن تعلم أنه في حين أن الألوان الداكنة سوف تمتص الضوء، فإن الألوان الفاتحة تميل إلى عكسه إلى الخارج. لذا، فإن استبدال أي غطاء صلب داكن بمواد مشرقة وخفيفة سيساعد حقًا في تفتيح تلك المناطق القاتمة في حديقتك.
للحصول على شيء مختلف قليلاً، توجه إلى متجر التوفير المحلي الخاص بك وابحث عن مرآة قديمة ولكن سليمة. إن تعليق هذا على شجرة أو جدار أو سياج سيخلق انعكاسًا ويضيف ضوءًا فوريًا إلى أي زاوية مظلمة. فقط تأكد من أن الشمس لا تسقط على المرآة في أي وقت خلال النهار، وإلا فإنها سوف تعكس وهجًا يعمي البصر. قد ترغب أيضًا في خلق أجواء زنية عن طريق إضافة ميزة مائية إلى زاوية مظلمة بشكل خاص. اختر واحدة مصنوعة من مادة عاكسة أو قم بإنشاء مادة خاصة بك باستخدام بلاط الفسيفساء.
إذا كنت ترغب في إنشاء مكان جميل للجلوس والاسترخاء في حديقة الظل الخاصة بك، فتأكد من اختيار أثاث ذو لون فاتح أيضًا، مثل الأبيض أو الكريمي. وبالمثل، اختر أصصًا بيضاء اللون واملأها بنباتات ذات أوراق شجر عاكسة أو تلك التي تحتوي على زهور زاهية بظلال من اللون الأصفر أو الأبيض أو الوردي. وأخيرًا، لا تنس الأضواء الشمسية لإضفاء وهج دافئ جميل في المساء.