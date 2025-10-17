كيفية تقسيم رعي الحمام المعمرة في الخريف لتمنح نفسك المزيد من النباتات مجانًا

يجب أن يكون لدى الجميع قائمة مهام البستنة في فصل الخريف – تقليص النباتات المعمرة، وتجديد المهاد، والقيام ببعض الخطوات الإستراتيجية، كل ذلك قبل أن يضرب الصقيع الأول. إحدى مهام الخريف المهمة التي لن ترغب في تخطيها هي تقسيم أعشاب الحديقة التي تجاوزت مساحتها. ومن بين هذه النباتات رعي الحمام المعمرة، المعروفة بمجموعاتها من الزهور الأرجوانية الرقيقة وعاداتها المترامية الأطراف التي تعانق الأرض والتي تملأ أسِرة وحاويات الحديقة بالألوان. مع مرور الوقت، قد تصبح هذه النباتات مزدحمة قليلاً أو خشبية في المركز، مما يعني أن الوقت قد حان لتقسيمها وتجديدها للعام التالي.
للبدء، ركز على اختيار المرشح المناسب للقسم. تميل النباتات الناضجة التي تنمو دون مراقبة نسبيًا لبضع سنوات إلى أن تكون الخيار الأفضل، خاصة إذا كان مركزها يبدو خشبيًا أو متناثرًا. يؤدي تقسيم رعي الحمام المعمرة إلى تجديد النباتات من خلال تشجيع نمو الجذور الطازجة والصحي.
ابدأ بفك كرة الجذر باستخدام مجرفة أو شوكة، ثم ارفع النبات بعناية من الأرض. ستحتاج إلى التأكد من أن كرة الجذر سليمة أثناء الرفع، مع الحفاظ على أكبر قدر من نظام الجذر محميًا أثناء العملية. تخلص من التربة الزائدة لكشف الجذور واستخدم يدك أو سكينًا نظيفًا لتقسيم الكتلة إلى أقسام أصغر. يجب أن يتكون كل قسم من كرة الجذر من جذور صحية – ويفضل أن تكون جديدة – وبعض السيقان. أعد زراعة الأقسام الجديدة على الفور في تربة غنية جيدة التصريف، وسقيها جيدًا لمساعدة النباتات على الاستقرار قبل انخفاض درجة الحرارة. قد يكون النمو فوق الأرض بطيئًا في البداية، لكن الجذور ستستمر في النمو طوال فصل الشتاء.
فوائد تقسيم نبات رعي الحمام (والرعاية طويلة الأمد)
لا يقتصر تقسيم رعي الحمام المعمرة على مضاعفة نباتاتك فحسب، بل يتعلق أيضًا بالحفاظ على حديقتك متوازنة وصحية طوال العام. على الرغم من أن رعي الحمام مدرج في قائمة النباتات المعمرة منخفضة الصيانة، إلا أن هذا لا يعني أنها لن تستفيد من القليل من الرعاية الموسمية. عندما ينمو النبات لعدة سنوات، قد يبدأ في إظهار علامات التعب. قد يصبح المركز خشبيًا، ويمكن أن تبدأ الأزهار في الترقق، وقد يبدأ الانتشار العام في التباطؤ. بالإضافة إلى ذلك، اعتمادًا على النوع، يمكن أن يبدأ نبات رعي الحمام المتضخم في مزاحمة النباتات المعمرة المزهرة الأخرى، مما يجعل حديقتك تشعر بعدم التوازن.
إن تقسيم النبات إلى أقسام أصغر يضمن حصوله على المساحة والطاقة اللازمة للنمو الصحي. يجب أن يكون لكل قسم مساحة كبيرة للانتشار والحصول على المزيد من العناصر الغذائية، مما يؤدي إلى الحصول على أوراق أكثر اكتمالًا وزهور أكثر إشراقًا بمجرد وصول الربيع. مع القليل من الجهد، تصبح البقع العارية فرصًا لتوسيع أسرتك دون شراء نباتات جديدة.
بعد الزراعة، القليل من العناية بالسقوط يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا. في الأسابيع القليلة الأولى، ستحتاج إلى إبقاء التربة رطبة قليلاً للسماح للجذور بالتثبت قبل حلول الشتاء. أتبع ذلك بطبقة واقية من المهاد للعزل ضد درجات الحرارة الباردة وحبس الرطوبة. تجنب التسميد حتى الربيع، عندما تبدأ النباتات في إنتاج نمو جديد. خلال فصل الشتاء، ستركز رعي الحمام على نمو الجذور، استعدادًا للازدهار بأزهار أرجوانية نابضة بالحياة في الربيع.