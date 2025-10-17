كيفية تقسيم رعي الحمام المعمرة في الخريف لتمنح نفسك المزيد من النباتات مجانًا

يجب أن يكون لدى الجميع قائمة مهام البستنة في فصل الخريف – تقليص النباتات المعمرة، وتجديد المهاد، والقيام ببعض الخطوات الإستراتيجية، كل ذلك قبل أن يضرب الصقيع الأول. إحدى مهام الخريف المهمة التي لن ترغب في تخطيها هي تقسيم أعشاب الحديقة التي تجاوزت مساحتها. ومن بين هذه النباتات رعي الحمام المعمرة، المعروفة بمجموعاتها من الزهور الأرجوانية الرقيقة وعاداتها المترامية الأطراف التي تعانق الأرض والتي تملأ أسِرة وحاويات الحديقة بالألوان. مع مرور الوقت، قد تصبح هذه النباتات مزدحمة قليلاً أو خشبية في المركز، مما يعني أن الوقت قد حان لتقسيمها وتجديدها للعام التالي.

للبدء، ركز على اختيار المرشح المناسب للقسم. تميل النباتات الناضجة التي تنمو دون مراقبة نسبيًا لبضع سنوات إلى أن تكون الخيار الأفضل، خاصة إذا كان مركزها يبدو خشبيًا أو متناثرًا. يؤدي تقسيم رعي الحمام المعمرة إلى تجديد النباتات من خلال تشجيع نمو الجذور الطازجة والصحي.

ابدأ بفك كرة الجذر باستخدام مجرفة أو شوكة، ثم ارفع النبات بعناية من الأرض. ستحتاج إلى التأكد من أن كرة الجذر سليمة أثناء الرفع، مع الحفاظ على أكبر قدر من نظام الجذر محميًا أثناء العملية. تخلص من التربة الزائدة لكشف الجذور واستخدم يدك أو سكينًا نظيفًا لتقسيم الكتلة إلى أقسام أصغر. يجب أن يتكون كل قسم من كرة الجذر من جذور صحية – ويفضل أن تكون جديدة – وبعض السيقان. أعد زراعة الأقسام الجديدة على الفور في تربة غنية جيدة التصريف، وسقيها جيدًا لمساعدة النباتات على الاستقرار قبل انخفاض درجة الحرارة. قد يكون النمو فوق الأرض بطيئًا في البداية، لكن الجذور ستستمر في النمو طوال فصل الشتاء.