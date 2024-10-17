كيفية تقليم نبات Monstera لتحسين نموه

لقد رأينا جميعًا #monsteragoals: نباتات شاهقة بأوراق لامعة رائعة وشقوق وفيرة. على الرغم من أنك قد تميل إلى إبقاء نباتاتك دون أن تمسها لإبقائها كبيرة قدر الإمكان، إلا أن فكرة التقليم سيئة هي في الواقع واحدة من أكثر الأساطير شيوعًا حول النباتات المنزلية والتي تم فضحها. إن تقليم نباتك سيساعد في الواقع على النمو نحو تلك #monsteragoals المرغوبة.

أفضل وقت للقيام بأي تقليم كبير هو بين الربيع وأوائل الخريف (الصيف هو موسم النمو الرئيسي)، لكن يمكنك تقليم الأوراق الميتة أو التالفة في أي وقت. يضمن هذا أن يكون نباتك قويًا بما يكفي للشفاء بسرعة ونجاح بعد التقليم.

قبل أن تبدأ، قم أولاً بتقييم نباتك. هل أوراقها متدلية بعض الشيء؟ تريد أن تكون الأوراق مرحة في يوم التقليم حتى تتمكن من معرفة كيفية تشكيل النبات. إذا كان مظهرك يبدو تافهًا بعض الشيء، فإليك كيفية إصلاح نبات المونستيرا المرن. بعد ذلك، حدد السيقان التي تريد إزالتها، اعتمادًا على الشكل الذي تريد أن تبدو عليه الوحوش. هل تريد أن يستمر في النمو إلى أعلى؟ إذا كان الأمر كذلك، اترك الجزء العلوي وحده. إذا كنت تريدها أكثر امتلاءً وإحكامًا، فابحث عن السيقان الأطول.