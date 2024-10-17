كيفية تقليم نبات Monstera لتحسين نموه

لقد رأينا جميعًا #monsteragoals: نباتات شاهقة بأوراق لامعة رائعة وشقوق وفيرة. على الرغم من أنك قد تميل إلى إبقاء نباتاتك دون أن تمسها لإبقائها كبيرة قدر الإمكان، إلا أن فكرة التقليم سيئة هي في الواقع واحدة من أكثر الأساطير شيوعًا حول النباتات المنزلية والتي تم فضحها. إن تقليم نباتك سيساعد في الواقع على النمو نحو تلك #monsteragoals المرغوبة.
أفضل وقت للقيام بأي تقليم كبير هو بين الربيع وأوائل الخريف (الصيف هو موسم النمو الرئيسي)، لكن يمكنك تقليم الأوراق الميتة أو التالفة في أي وقت. يضمن هذا أن يكون نباتك قويًا بما يكفي للشفاء بسرعة ونجاح بعد التقليم.
قبل أن تبدأ، قم أولاً بتقييم نباتك. هل أوراقها متدلية بعض الشيء؟ تريد أن تكون الأوراق مرحة في يوم التقليم حتى تتمكن من معرفة كيفية تشكيل النبات. إذا كان مظهرك يبدو تافهًا بعض الشيء، فإليك كيفية إصلاح نبات المونستيرا المرن. بعد ذلك، حدد السيقان التي تريد إزالتها، اعتمادًا على الشكل الذي تريد أن تبدو عليه الوحوش. هل تريد أن يستمر في النمو إلى أعلى؟ إذا كان الأمر كذلك، اترك الجزء العلوي وحده. إذا كنت تريدها أكثر امتلاءً وإحكامًا، فابحث عن السيقان الأطول.
تحديد مكان التقليم
عندما تكون مستعدًا لإجراء القطع الأول، استخدم مقصات البستنة النظيفة والحادة وارتداء القفازات. يمكن أن تطلق Monsteras مادة سامة عند قطعها مما قد يؤدي إلى تهيج بشرتك، لذا كن حذرًا للغاية بشأن حماية يديك ومساحة عملك. أولاً، قم بتهذيب المجرمين الواضحين. وتشمل هذه الأوراق الصفراء أو البنية أو الذابلة أو المحترقة المتأثرة بمجموعة من الظروف – الإفراط في الري أو تحت الماء أو التعرض المفرط لأشعة الشمس أو الآفات أو الأمراض. على الرغم من أن هذه الأوراق سوف تذبل وتسقط في النهاية، إلا أن إزالتها سريعًا يضمن بقاء نباتك سليمًا قدر الإمكان.
بعد ذلك، قم بقطع النمو الأصغر في قاعدة نباتك. تميل هذه إلى أن تكون لها سيقان ضعيفة وأوراق صغيرة ولا تحتوي على نوافذ. اصنع قطعًا بزاوية 45 درجة عند قاعدة الجذع، فوق العقدة مباشرةً، حيث يتصل الجذع بالورقة. بعد ذلك، قم بفك تشابك السيقان الأطول وقص السيقان الطويلة – خاصة تلك التي تكون مكتظة وتتقاطع مع بعضها البعض. بمجرد الانتهاء من التقليم، جرب هذه الخدعة لمنح وحشك مظهرًا أنيقًا.
فوائد التقليم
يبدو قطع السيقان أمرًا غير بديهي عندما تهدف إلى النمو. ولكن هنا هو السبب في أنه يعمل. أثناء قيامك بتقليم المونستيرا، يمكن الآن إعادة توجيه الطاقة التي أبقت تلك السيقان على قيد الحياة نحو تعزيز صحة الأوراق الكبيرة أو زراعة أوراق جديدة، بما في ذلك الأوراق ذات النوافذ – الثقوب والانقسامات المميزة لأوراق المونستيرا. كما يسمح تخفيف الوحوش بوصول المزيد من ضوء الشمس إلى الفروع الداخلية.
يمنحك التقليم أيضًا مزيدًا من التحكم في الشكل الذي تريد أن تبدو عليه الوحوش. إذا كان لديك شكل معين في ذهنك لنبتتك، فانتبه إلى العقد عند التقليم: يشير موضع العقدة إلى اتجاه النمو الجديد. يمكن تقليم الجذور الهوائية أو لفها حول عمود طحلبي أو تعريشة أو أي هيكل ترتكز عليه الوحوش. يمكنك أيضًا إعادة توجيه الجذور إلى التربة، لكن إذا تم تقليم الجذور حديثًا، فتأكد من أن طرفها متصلب تمامًا قبل القيام بذلك.
أثناء تحديد الجذع الذي تريد تقليمه، لديك خيار الاحتفاظ بالقطع من أجل التكاثر. إذا كنت تريد زراعة الفسيلة، فاختر ساقًا يحتوي على ورقتين على الأقل ثم قص بوصة أو اثنتين أسفل العقدة.