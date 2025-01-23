كيفية تنظيف الأريكة المخملية دون الإضرار بالقماش

يعتبر الأثاث المخملي دائمًا إضافة فاخرة لأي منزل. الملمس الناعم للأريكة المخملية والمظهر الأنيق والملمس الناعم هو ما تحتاجه غرفة المعيشة الخاصة بك لدخول عصرها الراقي. ولا داعي للقلق بشأن تنظيف أثاثك المخملي لأنه ليس بالأمر الصعب كما يعتقد معظم الناس. إن فكرة أن هذه المادة عبارة عن قماش رقيق يصعب صيانته هي أسطورة أثاث مخملية يجب أن تتوقف عن تصديقها. ومع ذلك، قبل إجراء أي صيانة، تحقق دائمًا من ملصق العناية بالأريكة للحصول على تعليمات التنظيف ومعرفة نوع المخمل المستخدم بالضبط. بشكل عام، يعتبر المخمل الصناعي أكثر مرونة ويسهل إزالة البقع عنه، على عكس المخمل الطبيعي مثل الصوف أو المخمل الحريري.

يجب أن يبدأ التنظيف العام للأريكة المخملية دائمًا بالمكنسة الكهربائية. استخدم فرشاة التنجيد الملحقة بالمكنسة الكهربائية برفق لتجميع الأوساخ. ستكون أداة الشق مثالية لإزالة الفتات أو الحطام بين الطبقات. تأكد من عدم الضغط على الأريكة أثناء استخدام المكنسة الكهربائية لمنع ظهور بقع صلعاء أو تلف المادة. بعد ذلك، اصنع محلول تنظيف من نصف ملعقة صغيرة من الصابون المعتدل وكوبين من الماء وحركه لتكوين رغوة. باستخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة خالية من الوبر، اجمع الرغوة واستخدمها لفرك مناطق مختلفة من الأريكة في دوائر لطيفة. امسح كل منطقة بقطعة قماش مبللة من الألياف الدقيقة لإزالة أي بقايا صابون. اترك أريكتك تجف تمامًا في الهواء قبل استخدام فرشاة ذات شعيرات ناعمة لاستعادة اللمعان عن طريق تنظيف الفرشاة في نفس اتجاه القيلولة.