كيفية تنظيف بقع وعاء المرحاض بسهولة باختراق واحد بأسعار معقولة

يعد تنظيف المرحاض أحد تلك الشرور اللازمة التي يواجهها كل مالك المنزل. إنها ليست براقة ، ونادراً ما تكون مرضية ، خاصةً عندما ترفض بقع المرحاض العنيدة التزحزح. ولكن ماذا لو أن أحد المنتجات الشائعة التي ربما يكون لديك بالفعل في المرآب الخاص بك يمكن أن تجعل المهمة أسرع وأرخص وأكثر فاعلية؟ أدخل ، WD-40. المعروف في الغالب باسم مزيل الصدأ ، إلى المفصلات الصاخبة الهادئة ، أو لتخفيف المكسرات والمسامير عالقة ، WD-40 مفيدة بشكل مدهش كاختراق تنظيف المرحاض. ينهار هذا الرش المعقولة في البصات الصعبة الناجمة عن الماء العسر والصدأ والتراكم المعدني: جميع الحلقات المزعجة التي غالباً ما تفوت منظفات وعاء المرحاض العادية.

بدلاً من شراء منظف متخصص بالكاد يعمل أو ينظيف إلى ما لا نهاية مع حجر الخفاف ، احصل على علبة WD-40. عادة ما تكلف زجاجة 12 أونصة أقل من 8 دولارات وستستمر لتنظيفات متعددة. أفضل جزء هو أنه لا يتطلب أي جهد تقريبًا. إنه مثالي إذا كنت ترغب في توفير المال ، وتنظيف أكثر ذكاءً ، والحصول على المزيد من الأميال من ما لديك بالفعل. ليس عليك أن تكون مؤيدًا لـ DIY لجعل الحمام يتألق مرة أخرى ؛ ما عليك سوى الوصول إلى صندوق الأدوات الخاص بك.