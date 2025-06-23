كيفية تنظيف ستارة دش بلاستيكية وتجنب شراء واحدة جديدة

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يبدو أنه بغض النظر عن مدى نظافة الصراخ ، ستصبح ستارة الدش البلاستيكية مليئة دائمًا بأجواء أو بقع ماء أو بقع في مرحلة ما. مع مرور الوقت ، تصبح الستارة ذات اللون الكريستالي أو المحايدة ذات اللون المحايد شيئًا لم تعد تتعرف عليه ، وتخشى رؤيته كل يوم. وفي مرحلة ما ، يبدأ في إعطاء رائحة متعفن ، وأنت الآن مرعوب من الصعود ضدها أثناء الاستحمام. إنه سيناريو مألوف للكثيرين. بالتأكيد ، يمكنك إنفاق المال على استبداله كل بضعة أشهر. أو يمكنك إيجاد طريقة لإزالة الأوساخ والأوساخ والحفاظ عليها أكثر نظافة مع جهد أقل للمضي قدمًا. واحدة من أسهل الطرق للقيام بذلك هي ببساطة رميها في الغسالة.

الحقيقة هي أن العديد من الناس غالبًا ما يتجنبون تنظيف ستارة الاستحمام باليد ، واختاروا شراء واحدة جديدة بدلاً من ذلك. والسبب هو أنه ، على عكس عملية تنظيف باب الدش أو الجدار ، ليس من السهل القيام بتنظيف ستارة رقيقة. إن محاولة الحفاظ على الستار ثابتًا بيد واحدة أثناء تنظيفها في وقت واحد مع الآخر ، يمكن أن تكون مهمة متعبة للغاية. ومع ذلك ، فإن وجود ستارة دش نظيفة لا يمنحك راحة البال أفضل فحسب ، ولكن هذا يعني أنه موقع واحد أقل لعمف العفن والبكتيريا في الحمام الخاص بك. لكن لا تدع البقع والعلامات على ستارة الاستحمام القذرة تقنعك بأنها غير مجدية تمامًا بعد بضعة أشهر. هذه الخدعة البسيطة لتنظيف الدش يمكن أن تحديثها في أي وقت من الأوقات ، مما يوفر لك المال ورحلة إلى المتجر.