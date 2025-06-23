كيفية تنظيف ستارة دش بلاستيكية وتجنب شراء واحدة جديدة

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يبدو أنه بغض النظر عن مدى نظافة الصراخ ، ستصبح ستارة الدش البلاستيكية مليئة دائمًا بأجواء أو بقع ماء أو بقع في مرحلة ما. مع مرور الوقت ، تصبح الستارة ذات اللون الكريستالي أو المحايدة ذات اللون المحايد شيئًا لم تعد تتعرف عليه ، وتخشى رؤيته كل يوم. وفي مرحلة ما ، يبدأ في إعطاء رائحة متعفن ، وأنت الآن مرعوب من الصعود ضدها أثناء الاستحمام. إنه سيناريو مألوف للكثيرين. بالتأكيد ، يمكنك إنفاق المال على استبداله كل بضعة أشهر. أو يمكنك إيجاد طريقة لإزالة الأوساخ والأوساخ والحفاظ عليها أكثر نظافة مع جهد أقل للمضي قدمًا. واحدة من أسهل الطرق للقيام بذلك هي ببساطة رميها في الغسالة.
الحقيقة هي أن العديد من الناس غالبًا ما يتجنبون تنظيف ستارة الاستحمام باليد ، واختاروا شراء واحدة جديدة بدلاً من ذلك. والسبب هو أنه ، على عكس عملية تنظيف باب الدش أو الجدار ، ليس من السهل القيام بتنظيف ستارة رقيقة. إن محاولة الحفاظ على الستار ثابتًا بيد واحدة أثناء تنظيفها في وقت واحد مع الآخر ، يمكن أن تكون مهمة متعبة للغاية. ومع ذلك ، فإن وجود ستارة دش نظيفة لا يمنحك راحة البال أفضل فحسب ، ولكن هذا يعني أنه موقع واحد أقل لعمف العفن والبكتيريا في الحمام الخاص بك. لكن لا تدع البقع والعلامات على ستارة الاستحمام القذرة تقنعك بأنها غير مجدية تمامًا بعد بضعة أشهر. هذه الخدعة البسيطة لتنظيف الدش يمكن أن تحديثها في أي وقت من الأوقات ، مما يوفر لك المال ورحلة إلى المتجر.
خطوات لغسيل الجهاز ستارة الدش ونصائح الصيانة
يمكن أن يؤدي إلقاء ستارة الدش في الغسالة إلى جعل حمامك ينظف أسهل وأسرع. ولكن قبل تنظيف ستارة الاستحمام لأول مرة ، ابحث دائمًا عن ملصق الشركة المصنعة لتشغيل تعليمات تنظيف محددة وأشياء يجب تجنبها. إذا لزم الأمر ، قم أولاً بإجراء معالجة مسبقة ، حيث يمكن أن تساعد في إزالة البقع الصعبة الناجمة عن حثالة العفن أو الصابون. ضعه في الحوض وأضف جزءًا من الماء وجزء واحد إلى زجاجة تنظيف. قم برش المناطق المتأثرة ، ثم استخدم شيئًا مثل وسادة تجوب Aedea هذه لتنظيف البقع بعيدًا.
بعد ذلك ، ارم الستار في الغسالة على دورة لطيفة بالماء الدافئ. أضف منظفات غسيل معتدلة وبعض المناشف. ستساعد المناشف في تنظيف الستار والحفاظ على موازنة الحمل أثناء الدورات. يمكنك أيضًا إضافة 1/2 كوب من صودا الخبز إذا كانت ستارةك ذات رائحة. عند الانتهاء ، أخرج الستار وشنقها في الحمام للهواء الجاف. لا تستخدم أبدًا إعداد غسل الماء الساخن أو الجفاف في الماكينة ، حيث قد يسبب الذوبان والأضرار المحتملة لأجهزةك.
بعض طقوس الصيانة اليومية يمكن أن تبقي منظف الستار لفترة أطول. أولاً ، اغسل الستار كل أسبوع في الغسالة. أيضًا ، بعد الاستحمام ، تأكد من تمديد ستارة الدش بحيث يمكن أن تجف بالكامل ، مما يقلل من احتمال أن ينمو العفن بين الطيات. أخيرًا ، بذل جهدًا للحفاظ على حمامك جيدًا. فكر في تشغيل مروحة أو فتح نافذة بعد الاستحمام للمساعدة في تجفيفها بشكل أسرع.