كيفية تنظيف ملابسك بشكل صحيح في غرفة الغسيل بعد التعامل مع اللبلاب السام

عندما ترى أوراق ثلاثة ، فإن الخيار الأفضل هو السماح لها ، وفقًا للقافية المشتركة التي تساعدك على اكتشاف اللبلاب السام. هذا القول القليل لا يبقيك دائمًا في حالة صافية ، سواء واجهت الحشائش عن طريق الخطأ أو كنت تحاول مسحها من الممتلكات الخاصة بك. يمكنك لمس النبات بطريق الخطأ وتطوير رد فعل تحسسي. هناك العديد من الأخطاء التي يجب تجنبها عند التعامل مع اللبلاب السام في العشب الخاص بك. أحد هذه الأخطاء هو عدم غسل ملابسك بشكل صحيح في الماء الساخن مع منظف الغسيل والكثير من الماء في الماكينة. قد يؤدي الفشل في تنظيف ملابسك بشكل صحيح إلى تكرار الطفح الجلدي المليء بالفلفل الذي يأتي من اتصال مع اللبلاب السام.
تحدث ردود الفعل التحسسية الناجمة عن اللبلاب السام عندما يلمس الراتنج الدهني للنبات بشرتك. تحتوي أوراق النبات والسيقان والجذور على الراتنج ، الذي يدعو Urushiol. حتى إذا قمت بحماية بشرتك المكشوفة بملابس طويلة وقفازات أثناء وجودك حول النبات ، فلا يزال بإمكانك الاتصال بالزيت إذا نقلت ملابسك أو أدوات الحديقة أو أي أشياء أخرى. بمجرد وجوده ، يمكن للزيت أن يلتصق لسنوات ، مما قد يتسبب في طفح جلدي لفترة طويلة بعد أن كنت حول اللبلاب السام. إن غسل ملابسك وغيرها من العناصر التي تتلامس مع اللبلاب السام في أقرب وقت ممكن يزيل الزيت لخفض خطر وجود رد فعل مرة أخرى.
اغسل ملابسك لإزالة اللبلاب السام
إن ارتداء ملابس واقية طويلة وغسلها على الفور هو شيء يجب عليك فعله دائمًا بعد إزالة الأعشاب الضارة ، سواء كنت تتعامل مع اللبلاب السام أو غيرها من الأعشاب الضارة المحتملة. يمكن للراتنج الزيتي أن ينتقل من الملابس إلى الأسطح الأخرى ، لذا قم بإزالتها بسرعة ووضعها في حقيبة يمكن التخلص منها لنقلها إلى الغسالة إذا أمكن ذلك. ارتداء القفازات كلما تعاملت مع الملابس.
إن إخراج البقايا الزيتية من ملابسك أكثر فاعلية مع الكثير من الماء والمنظفات والتحريض. اغسل الملابس بشكل منفصل لتجنب نقل Urushiol إلى ملابس أخرى. إن نقع الغسيل في دلو من الماء الدافئ والمنظفات لمدة 30 دقيقة يمكن أن يساعد في تخفيف البقع الدهنية. ثم ، حرك الملابس إلى الغسالة ، حيث ستضيف المزيد من المنظفات. تريد الكثير من الماء للسماح للملابس بالتحرك بحرية ، لذلك لا تحمل الغسالة – قد تحتاج إلى القيام بأحمال متعددة إذا كان لديك الكثير من الملابس الملوثة. حدد أكبر حجم للحمل لمياه إضافية واختر أطول دورة للإثارة الإضافية والمزيد من الشطف. اضبط الغسالة على أهم إعداد المياه التي يمكنك استخدامها دون إتلاف الملابس.
إذا كنت تريد أن تكون حذرًا إضافيًا ، فقم بتشغيل الملابس خلال مرة ثانية باستخدام نفس الإعدادات. تجفيف الملابس إذا كان لا يزال لديهم بقايا urushiol عليها يمكن أن يضع وصمة عار في النسيج. تجفيف الملابس في مجففك وفقًا لمتطلبات النسيج.
تنظيف غسالة الغسالة وسلال الغسيل
حتى لو كانت ملابسك في حالة واضحة ، فإن غسالة الغسالة الخاصة بك وسلال الغسيل وأي شيء آخر يمكن أن يسبب لمسة الملابس الملوثة مشكلات. التنظيف العميق لتلك العناصر يزيل أي بقايا من اللبلاب السام. أفضل طريقة لتنظيف غسالة الملابس الخاصة بك بعد انتهائك من الملابس هي تشغيل دورة غسل أخرى على الساخنة مع وجود الماكينة فارغة. يمكنك استخدام دورة التنظيف الذاتي إذا كان للغسالة الخاصة بك واحدة.
يعد تخزين الملابس الملوثة في كيس بلاستيكي مثل حقيبة القمامة مثالية لأنه يمكنك رميها بمجرد تفريغ الملابس في الغسالة. ومع ذلك ، إذا كنت تستخدم سلة غسيل الملابس للملابس ، فقم بفركها جيدًا في حالة بقاء أي بقايا راتنج الزيتية على السطح. ارتدي قفازات أثناء تنظيف السلة لتجنب لمس الزيت ، وهو عديم اللون وبدون رائحة ، مما يجعل من المستحيل ملاحظة ذلك. الماء الدافئ والمنظفات يعمل بشكل جيد لتنظيف السلة. شطفه جيدًا قبل استخدام السلة مرة أخرى.