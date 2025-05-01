كيفية تنظيف ملابسك بشكل صحيح في غرفة الغسيل بعد التعامل مع اللبلاب السام

عندما ترى أوراق ثلاثة ، فإن الخيار الأفضل هو السماح لها ، وفقًا للقافية المشتركة التي تساعدك على اكتشاف اللبلاب السام. هذا القول القليل لا يبقيك دائمًا في حالة صافية ، سواء واجهت الحشائش عن طريق الخطأ أو كنت تحاول مسحها من الممتلكات الخاصة بك. يمكنك لمس النبات بطريق الخطأ وتطوير رد فعل تحسسي. هناك العديد من الأخطاء التي يجب تجنبها عند التعامل مع اللبلاب السام في العشب الخاص بك. أحد هذه الأخطاء هو عدم غسل ملابسك بشكل صحيح في الماء الساخن مع منظف الغسيل والكثير من الماء في الماكينة. قد يؤدي الفشل في تنظيف ملابسك بشكل صحيح إلى تكرار الطفح الجلدي المليء بالفلفل الذي يأتي من اتصال مع اللبلاب السام.

تحدث ردود الفعل التحسسية الناجمة عن اللبلاب السام عندما يلمس الراتنج الدهني للنبات بشرتك. تحتوي أوراق النبات والسيقان والجذور على الراتنج ، الذي يدعو Urushiol. حتى إذا قمت بحماية بشرتك المكشوفة بملابس طويلة وقفازات أثناء وجودك حول النبات ، فلا يزال بإمكانك الاتصال بالزيت إذا نقلت ملابسك أو أدوات الحديقة أو أي أشياء أخرى. بمجرد وجوده ، يمكن للزيت أن يلتصق لسنوات ، مما قد يتسبب في طفح جلدي لفترة طويلة بعد أن كنت حول اللبلاب السام. إن غسل ملابسك وغيرها من العناصر التي تتلامس مع اللبلاب السام في أقرب وقت ممكن يزيل الزيت لخفض خطر وجود رد فعل مرة أخرى.