كيفية تنظيم منزلك من أجل الانتقال إلى المدارس الأكثر سلاسة

يمكن أن تشعر بداية موسم المدرسة بالفوضى لأنك وعائلتك بحاجة إلى التعود على روتين يومي جديد. هناك أيضًا الكثير من الأعمال الورقية التي يجب ملؤها في هذا الوقت ، والكثير من التسوق للقيام به. لتقليل مستويات الإجهاد الإجمالية وجعل العودة إلى المدرسة بمثابة تجربة مثيرة قدر الإمكان لأطفالك ، من الجيد تنظيم مساحات المعيشة اليومية الخاصة بك بحيث تكون مستعدة للذهاب لليوم الأول. على السطح ، قد يبدو هذا بمثابة مشروع شاق. لحسن الحظ ، ليس عليك تصويب منزلك بالكامل دون استراتيجية. بدلاً من ذلك ، يمكنك فقط البدء بتركيز جهودك التنظيمية على مناطق منزلك المهمة لمهمتين يوميًا: الدراسة والخروج من الباب في الوقت المحدد في الصباح.
يمكن أن يساعد مكتب أو محطة عمل منظمة بدقة لأطفالك في جعل إكمال الواجبات المنزلية تجربة خالية من الألم قدر الإمكان. هذا النوع من الإعداد يجعل من السهل الاحتفاظ بجميع اللوازم المدرسية في موقع واحد يمكن الوصول إليه. في هذه الأثناء ، يساعد تصويب أجزاء من منزلك المهم بالنسبة لروتين عائلتك قبل المدرسة ، في ضمان عدم الاضطرار إلى إهدار الكثير من الوقت في تجميع صناديق الغداء أو تحديد موقع زجاجة ماء مفقودة في الدقيقة قبل أن تغادر. أثناء قيامك بتنظيف مطبخك وغرفة المعيشة لتستعد لموسم المدرسة ، قد ترغب أيضًا في معرفة كيفية DIY لمركز القيادة المنزلي الخاص بك ، لأنه رائع للجداول اليومية وقوائم المهام.
ترتيب محطة الواجب المنزلي لطفلك
يمكنك مساعدة أطفالك على الاستعداد للمدرسة من خلال إعداد محطات عمل للواجب المنزلي لهم ، أو عن طريق توجيههم خلال عملية تنظيف المكتب في غرفتهم. ابدأ بإخراج كل شيء من الأدراج والزبدة ، وتحديد وإلقاء اللوازم المدرسية القديمة من العام الماضي لم يعد يستحق الحفاظ عليه. تطهير كل شيء ، ثم ركز على إيجاد منزل لجميع أوراق هذا العام واللوازم المدرسية. منظمي الملفات أمر لا بد منه للحفاظ على جميع أنواع الأوراق والانزلاق الأذونات سهلة تحديد موقعها. تعد الأكواب والأحواض البلاستيكية الصغيرة رائعة لتقسيم الإمدادات المكتبية ، مثل التلوين ، والأقلام ، والمقص ، وعصي الغراء. على سبيل المثال ، يمكن أن تكون سلال تخزين البلاستيك الصغيرة من 4E ، على سبيل المثال ، رائعة لتصنيف أشياء مثل العلامات والرقائق العليا حسب اللون.
يمكنك أيضًا زيادة مكتب طفلك عن طريق وضع رف صغير بجواره لعرض المشاريع الفنية أو تخزين الكتب. قد يكون تنظيم محطة الواجب المنزلي لطفلك وقتًا رائعًا لكسر صانع الملصقات. يمكنك تسمية الأدراج والمجلدات وأقسام سلة التخزين ، بحيث يكون من السهل رؤية وتذكر أين يجب أن يذهب كل شيء. يمكنك حتى تسمية العناصر بالاسم ، بحيث يكون من السهل معرفة من هي الأشياء التي. إذا لم يكن لديك صانع الملصقات في المنزل ، فيمكنك محاولة استخدام ملصقات لوحة الطباشير المقاومة للماء على Onupgo بدلاً من ذلك ، نظرًا لأنها قابلة لإعادة الاستخدام ولديها دعم لاصق سهل التنشيط. أو يمكنك حتى تجربة هذه الطريقة العبقرية لصنع ملصقات منزلية أنيقة بدون صانع الملصقات.
تنظيم المساحات الرئيسية التي تدعم إجراءات قبل المدرسة
يمكن أن يساعد تصويب مطبخك ويمكن أن يساعد مدخلك في جعل روتين الجميع قبل المدرسة أكثر قليلاً من تجربة مبسطة. في المدخل ، يمكنك البدء بنقل العناصر الصيفية التي لم تعد بحاجة إلى المساحات الأخرى. بعد ذلك ، يمكنك تكريس مناطق أو أقسام محددة لسترات الظهر وحقائب الظهر الخاصة بك ، بحيث يعرفون دائمًا مكان العثور عليها. رف الأحذية ، وإما رف معطف أو مجموعة من السنانير ، هو أيضًا لطيف وسهل الاستخدام ، مما يجعلها رائعة عندما تكون عائلتك في عجلة من أمرها للخروج من الباب.
في المطبخ ، سترغب في اتباع عملية مماثلة نسبيًا. ابدأ بالتخلص من الفوضى ، وتنظيف مساحة في الثلاجة لصناديق الغداء وزجاجات المياه. اختر خزانة أو درجًا يسهل الوصول إليه ، واستخدامه للوجبات الخفيفة وغيرها من الضروريات ، مثل الأواني والحاويات البلاستيكية النظيفة. اجعل الأطعمة السهلة للوصول دون مساعدة ، وفكر في طرح قائمة مهام روتينية صباحية في موقع يسهل رؤيته. يمكن أن تكون لوحة الإعلانات إضافة لطيفة إلى هذه المساحة ، حيث إنها تجعل من الممكن إلقاء نظرة سريعة على الملاحظات وتحديد الجدولة. على سبيل المثال ، يجب أن تعمل لوحة إعلانات Cork Wood Cork الخفيفة الخفيفة ، وهي غير مكلفة نسبيًا. هل تبحث عن طريقة أقل توجها نحو المهمة لإعداد منزلك للأيام المقبلة؟ لماذا لا تستخدم الزهور المقطوعة لتخفيف إجهاد العودة إلى المدرسة في منزلك؟