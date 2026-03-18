كيفية جذب طيور القرقف إلى وحدة تغذية الطيور الخاصة بك بالطعام المناسب

الربيع يملأ الهواء، ومعه جوقة من الطيور، خاصة إذا كنت تعيش في الشمال الشرقي. في حين أن بعض الطيور تعود شمالًا من عطلة شتوية مشمسة في الجنوب، فإن طائر القرقف هو طائر رائع في الفناء الخلفي للبحث عنه في الشتاء، لأنه لا يهاجر. بغض النظر عما إذا كنت تقدم الطعام فقط في الأشهر التي يكون فيها الطعام نادرًا، أو تفعل ذلك على مدار العام فقط للاستمتاع بصحبتهم، فهناك خطوات محددة يمكنك اتخاذها مع وحدة تغذية الطيور الخاصة بك لجذب القرقف على وجه التحديد.

سيكون المزيج الغذائي المناسب أمرًا حاسمًا لنجاحك. تحتاج طيور القرقف، على الرغم من صغر حجمها، إلى أطعمة غنية بالسعرات الحرارية للحفاظ على طاقتها وإبقاء أجسامها دافئة في الشتاء. من الأفضل إطعامهم مزيجًا من الأطعمة حتى يعودوا مرة أخرى. ابدأ ببذور عباد الشمس ذات الزيت الأسود، لأنها المفضلة لديهم على الإطلاق. تحتوي هذه البذور على قشر أرق ومحتوى زيتي أعلى من بذور عباد الشمس الأخرى، مما يسهل على المناقير الصغيرة تشققها. بعد ذلك، بما أن طيور القرقف تحب الفول السوداني ولكنها تعاني من القشرة الكاملة، قم بخلط بعض قلوب الفول السوداني أو رقائق الفول السوداني المطحونة لتسهيل عملية التغذية. كما يجب عليك إضافة الشحم عالي الجودة (خاصة الخلطات التي تحتوي على الحشرات أو زبدة الفول السوداني) لمنحهم الدهون المركزة التي يحتاجونها للحفاظ على درجة حرارة الجسم.