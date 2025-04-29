كيفية جذب مجموعة متنوعة من الطيور إلى الفناء الخاص بك مع هذا الموائل نصيحة

هل تتساءل عن كيفية جذب الطيور إلى حديقتك؟ تحقق من أي ساحات من مراقبي الطيور المتعطشين وربما سترى مجموعة متنوعة من المغذيات الموضوعة في كل مكان. قد يكون هناك وحدة تغذية الشحم مغطاة بنقار الخشب أو ديدان الوجبة على تغذية علبة للطيور الزرقاء. سيتم تحريك وحدة تغذية بذور Nyjer ، وهلم جرا. الطيور المختلفة لديها احتياجات غذائية مختلفة وينطبق الشيء نفسه على الموائل. إذا كنت ترغب في جذب العديد من الأنواع المختلفة من الطيور إلى فناءك – ونأمل أن يبقى لها – فأنت بحاجة إلى توفير مجموعة واسعة من الموائل.

قد تعمل مروج الضواحي المملوءة بشجرة العينة العرضية ، وأسرّة الزهور المخصصة بشكل جيد ، وأجهزة الأرض المنخفضة النمو لبعض الطيور. ومع ذلك ، يحتاج معظمهم إلى أماكن للعش والاختباء من الحيوانات المفترسة والطقس السيئ ، وكذلك مصادر الطعام والماء – ولا يتفقون جميعًا على شكل ذلك. لذا ، إذا كنت ترغب في رؤية العديد من الأنواع المختلفة من الأصدقاء الريش ، فيجب عليك التفكير في وضع المناظر الطبيعية مع أخذ احتياجاتهم في الاعتبار.

تفضل بعض الطيور الأخشاب والغابات ، وداخل تلك المجموعة ، يفضل البعض دائمة الخضرة وصوبرية على الأشجار المتساقطة. أنواع أخرى مثل المساحات المفتوحة أو حتى المستنقعات. لذلك ، فإن زراعة حديقة توفر أنواعًا مختلفة من الأشجار والشجيرات والأعشاب والزهور – ويفضل أن يكون السكان الأصليون – يضمن أن العديد من الطيور المختلفة يمكن أن تزدهر في فناءك. يمكنك رؤية المزيد من الفوائد البيئية عن طريق إضافة بركة إلى الفناء الخلفي الخاص بك ، ولكن هذه خطوة متقدمة.