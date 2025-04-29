كيفية جذب مجموعة متنوعة من الطيور إلى الفناء الخاص بك مع هذا الموائل نصيحة

هل تتساءل عن كيفية جذب الطيور إلى حديقتك؟ تحقق من أي ساحات من مراقبي الطيور المتعطشين وربما سترى مجموعة متنوعة من المغذيات الموضوعة في كل مكان. قد يكون هناك وحدة تغذية الشحم مغطاة بنقار الخشب أو ديدان الوجبة على تغذية علبة للطيور الزرقاء. سيتم تحريك وحدة تغذية بذور Nyjer ، وهلم جرا. الطيور المختلفة لديها احتياجات غذائية مختلفة وينطبق الشيء نفسه على الموائل. إذا كنت ترغب في جذب العديد من الأنواع المختلفة من الطيور إلى فناءك – ونأمل أن يبقى لها – فأنت بحاجة إلى توفير مجموعة واسعة من الموائل.
قد تعمل مروج الضواحي المملوءة بشجرة العينة العرضية ، وأسرّة الزهور المخصصة بشكل جيد ، وأجهزة الأرض المنخفضة النمو لبعض الطيور. ومع ذلك ، يحتاج معظمهم إلى أماكن للعش والاختباء من الحيوانات المفترسة والطقس السيئ ، وكذلك مصادر الطعام والماء – ولا يتفقون جميعًا على شكل ذلك. لذا ، إذا كنت ترغب في رؤية العديد من الأنواع المختلفة من الأصدقاء الريش ، فيجب عليك التفكير في وضع المناظر الطبيعية مع أخذ احتياجاتهم في الاعتبار.
تفضل بعض الطيور الأخشاب والغابات ، وداخل تلك المجموعة ، يفضل البعض دائمة الخضرة وصوبرية على الأشجار المتساقطة. أنواع أخرى مثل المساحات المفتوحة أو حتى المستنقعات. لذلك ، فإن زراعة حديقة توفر أنواعًا مختلفة من الأشجار والشجيرات والأعشاب والزهور – ويفضل أن يكون السكان الأصليون – يضمن أن العديد من الطيور المختلفة يمكن أن تزدهر في فناءك. يمكنك رؤية المزيد من الفوائد البيئية عن طريق إضافة بركة إلى الفناء الخلفي الخاص بك ، ولكن هذه خطوة متقدمة.
ابدأ بزراعة مجموعة متنوعة من السكان الأصليين
هناك طريقة رائعة لإنشاء ساحة صديقة للطيور هي من خلال زراعة الأشجار والشجيرات والزهور الأصلية. البعض منا محظوظ بما فيه الكفاية لوجود أشجار ناضجة بالفعل ، ولكن إذا لم تقم بذلك ، فكر في زراعة شجرة البلوط. يأتون في العديد من الأصناف ، وسيكون هناك بالتأكيد خيارات أصلية في منطقتك. بشكل عام ، هذه الأشجار رائعة للتنوع البيولوجي وترتبط بـ 2300 نوع. من الجوز الذي ينتجونه إلى الملجأ الذي يوفرونه للحشرات – كلاهما مصادر كبيرة من الغذاء للطيور – هذه الأشجار هي قوة للعديد من الأنواع. إذا لم يكن لديك مجال لبلوط خشب البلوط ، ففكر في خشب الدوقات المزهرة الأصلية (Cornus Florida) ، والتي تعد مصدرًا مهمًا للطعام لعدة أنواع من الطيور والأنواع الأخرى. ادمج هذا مع الأشجار والشجيرات الأخرى الحاملة للفواكه لتلبية المزيد من الطيور.
توفر الشجيرات الخضرة مثل هولي المأوى على مدار العام وتنتج التوت التي تعمل كمصدر كبير للغذاء ؛ من السهل أن تنمو في أي منطقة تقريبًا لأنها تأتي في العديد من الأصناف. هناك أيضًا العديد من الزهور الدائمة التي ستجذب الطيور إلى فناءك. تحظى مخروطات الأرجواني (Echinacea purpurea) بشعبية بين البستانيين و Goldfinches ، لأنها سهلة النمو والطيور تحب أن تتغذى على البذور. الطيور الطنانة ، من ناحية أخرى ، نباتات الحب مثل Bee Balm (Monarda Didyma). لذا ، تأكد من تنويع خيارات النبات الخاصة بك ، سواء كنا نتحدث عن الأشجار أو الشجيرات أو الزهور الدائمة.