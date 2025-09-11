كيفية جز العشب الخاص بك على تل شديد الانحدار (الطريقة الآمنة)

بالنسبة لمعظم مالكي المنازل ، فإن القص في العشب هو عمل روتيني يوم السبت يتطلب القليل من التفكير. ولكن إذا كانت الفناء الخاص بك على منحدر حاد ، فإن العمل ينتقل بسرعة من الصيانة الروتينية إلى شيء يمكن أن يهبط فيه خطوة خاطئة في كومة من المتاعب. العشب على المنحدرات لديه وسيلة لجرأة لك. قف إلى الأمام بعيدًا وأنت تنزلق ، ودفع بسرعة كبيرة وأنت تقاتل الجاذبية. لهذا السبب فإن استخدام جزازة العشب الصحيح للتضاريس واحترام المنحدر أمر لا بد منه. يتطلب منك النهج الأكثر أمانًا أن تعمل من أعلى لأسفل. ابدأ من القاع وستقوم بتصيد نفسك في الزغابات المتعرجة المحرجة التي تضيع الوقت وتصريف الطاقة. إلى جانب ذلك ، فإن القص في حركة ثابتة ومدروسة يفوز في كل مرة. إنه المفتاح الحقيقي للبقاء آمنًا والحفاظ على العشب في حالة جيدة.

يمكن أن تكون المنحدرات خادعة. غالبًا ما تبدو قابلة للإدارة في البداية حتى تكون في منتصف الطريق مع جزازة الثقيلة التي تجذب قبضتك. أضف تربة فضفاضة ، ندى الصباح ، أو بقع غير متساوية ، وتصبح المهمة أقل عن رعاية الفناء والمزيد حول السلامة الشخصية. هذا هو السبب في أن الطريقة التي تقضيها بنفس القدر مثل الأدوات التي تستخدمها.