كيفية جعل الستائر كاملة الطول مناسبة في مطبخك لإضفاء بعض الذوق الدرامي

يتم إيلاء الكثير من الاهتمام لتصميم المطبخ. توفر مواد كونترتوب واختيارات البلاط وتشطيبات الأجهزة وأغطية الأرضيات خيارات لا حصر لها على ما يبدو، ولكن سيكون من الصعب العثور على مالك المنزل أو مصمم الديكور الذي صمم المطبخ حصريًا حول أغطية النوافذ. تعتبر ستائر المقاهي والستائر والستائر المعتمة من علاجات نوافذ المطبخ القياسية – نادرًا ما تكون الستائر أو الستائر كاملة الطول مناسبة للمطابخ. لكنها يمكن أن تضيف لمسة دراماتيكية، خاصة عند استخدامها كغطاء للأبواب الفرنسية أو منزلق يفتح على الخارج. يمكن أن تعمل الستائر الطويلة أيضًا على أي نافذة حيث يمكن أن تسقط دون عائق على طول الطريق إلى الأرض، وهي خيار للمداخل الداخلية المؤدية إلى غرفة الطعام أو الغسيل عندما لا ترغب في تركيب باب.
ستائر جريئة كاملة الطول تقدم بيانًا تصميميًا يعزز تصميم المطبخ من خلال إضافة الطاقة والاهتمام. يمكن أن تكون نقطة محورية مرحة، أو يمكنها تحديد زاوية الإفطار أو منطقة تناول الطعام غير الرسمية. إذا لم يكن أسلوبك جريئًا، فإن الستائر الصلبة التي تتناسب مع الخزانات أو الأرضيات أو تكملها تبدو أنيقة وراقية. لا تقل أهمية اختيارات القماش ومعدات الستائر عن اللون، ويجب التعامل مع الشكل والوظيفة على قدم المساواة عند اتخاذ قرارات الستائر. قد تبدو الستائر الشفافة جميلة ولكنها تفشل في توفير الخصوصية التي تحتاجها، في حين أن ستارة التعتيم قد تمنحك الخصوصية التي تتوق إليها ولكنها تجعل المطبخ يبدو ضيقًا ومظلمًا أيضًا. استخدم حيل الستائر البسيطة مثل الألوان المتباينة لإضفاء الدراما.
جعل الستائر كاملة الطول مناسبة في مطبخك
فكر في الشكل الذي تريد أن يبدو عليه مطبخك عندما تفكر في خيارات الستائر الخاصة بك. يستحضر القماش الشفاف المزركش نسيم الربيع ويسمح بدخول الضوء، بينما توفر الأقمشة الطبيعية، مثل الكتان والقطن، اتصالاً بالهواء الطلق، وهو المبدأ الدافع وراء التصميم المحب للحيوية. يمنح الخيش الصلب المطبخ إحساسًا بالعالم القديم، لكن لا تهمل اللون إذا كان يتناسب مع تصميم مطبخك. عادت الأنماط القديمة من السبعينيات والثمانينيات وأقمشة الستائر العتيقة إلى الموضة؛ الحدود والزخارف المتباينة تحول اللوحة البسيطة إلى بيان. ضع في اعتبارك أنه مهما كان القماش الذي تختاره، فيجب أن يكون قابلاً للغسل، خاصة إذا كانت الستائر كاملة الطول تغطي الباب.
إذا كنت بحاجة إلى الخصوصية ولكنك تفضل تصميمًا خفيفًا وجيد التهوية، فقم بوضع طبقات من الستائر عن طريق وضع القماش الشفاف الأقرب إلى النافذة وإضافة ستائر أثقل يمكن إغلاقها ليلاً من الأمام. يعد استخدام ستائر الخيزران أو القصب الطبيعية خلف الستائر بمثابة إشارة أخرى إلى الاتجاه نحو دعوة الطبيعة إلى الداخل، ولكن يمكنك إقران أي نوع من الستائر مع ستائر طويلة للحصول على تأثير متعدد الطبقات.
لجعل المطبخ يبدو أكبر والأسقف تبدو أعلى، قم بتعليق قضيب الستائر على بعد بضع بوصات فقط من السقف، واختر الستائر التي تصل إلى الأرض. يساعد استخدام الأجهزة التي تكمل المطبخ، على سبيل المثال، القضبان المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ وأربطة الربط التي تتناسب مع الأجهزة، في إنشاء تصميم متماسك. إن التبديل السهل لحلقات مشبك الستارة الرخيصة لحلقات ستائر العيينة يجعل الستائر ذات الطول الكامل تبدو أكثر راقية. الستائر الذكية – الستائر الآلية التي يمكنك فتحها وإغلاقها بلمسة التطبيق – تسمح لك بالتحكم في أغطية النوافذ دون مغادرة مقعدك في بار الإفطار للحصول على لمسة دراماتيكية للغاية.