كيفية حماية الأشجار من تلف الثلج والجليد

غالبًا ما يخشى أصحاب المنازل الشتاء لمجموعة متنوعة من الأسباب المختلفة. ومع ذلك ، بالنسبة لأولئك الذين لديهم أشجار في جميع أنحاء منزلهم ، يمكن أن يكون الموسم مقلقًا بشكل خاص لأنه يكشف الفروع والجذع والجذور إلى الثلج والجليد التي قد تهدد صحتهم. لحسن الحظ ، يمكنك حماية الأشجار من إصابة الشتاء الناجمة عن تلف الثلج والجليد باستخدام بعض الطرق المختلفة. ويشمل ذلك دعم الفروع التي يزنها الثلج ، وذوبان الجليد عن طريق تطبيق الماء البارد بزجاجة رذاذ ، ووضع المهاد على جذور الأشجار ، وتوزيع أطراف الأشجار التالفة بمجرد أن تلاحظها. ستضمن هذه النصائح أن تزدهر فناءك خلال الأشهر الباردة.

سيؤدي وضع أساليب الحماية للاستخدام خلال فصل الشتاء إلى زيادة احتمال دخول أشجارك في الربيع دون حدوث أضرار. ليست هناك حاجة إلى الشعور بالإرهاق مع أي من هذه العمليات. كل طريقة تتطلب منك فقط اتباع بعض الخطوات البسيطة لحماية أشجارك من الثلج والجليد بنفسك. إذا قررت تخطيها في حماية أشجارك من الأذى ، فقد تنفجر الفروع بسبب الجليد الثقيل ، وقد تحدث إصابة الجذر ، وقد يتعرض اللحاء للأضرار. لا يمكن إنكار أن فصل الشتاء يمكن أن يسبب بعض الأذى الحقيقي لأشجارك ، لكن ليس من الضروري ذلك. ما عليك سوى وضع وقت لوضع الحماية المناسبة في مكانه ويجب أن تكون أشجارك قادرة على تحمل الموسم دون ضرر.