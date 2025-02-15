كيفية حماية الأشجار من تلف الثلج والجليد

غالبًا ما يخشى أصحاب المنازل الشتاء لمجموعة متنوعة من الأسباب المختلفة. ومع ذلك ، بالنسبة لأولئك الذين لديهم أشجار في جميع أنحاء منزلهم ، يمكن أن يكون الموسم مقلقًا بشكل خاص لأنه يكشف الفروع والجذع والجذور إلى الثلج والجليد التي قد تهدد صحتهم. لحسن الحظ ، يمكنك حماية الأشجار من إصابة الشتاء الناجمة عن تلف الثلج والجليد باستخدام بعض الطرق المختلفة. ويشمل ذلك دعم الفروع التي يزنها الثلج ، وذوبان الجليد عن طريق تطبيق الماء البارد بزجاجة رذاذ ، ووضع المهاد على جذور الأشجار ، وتوزيع أطراف الأشجار التالفة بمجرد أن تلاحظها. ستضمن هذه النصائح أن تزدهر فناءك خلال الأشهر الباردة.
سيؤدي وضع أساليب الحماية للاستخدام خلال فصل الشتاء إلى زيادة احتمال دخول أشجارك في الربيع دون حدوث أضرار. ليست هناك حاجة إلى الشعور بالإرهاق مع أي من هذه العمليات. كل طريقة تتطلب منك فقط اتباع بعض الخطوات البسيطة لحماية أشجارك من الثلج والجليد بنفسك. إذا قررت تخطيها في حماية أشجارك من الأذى ، فقد تنفجر الفروع بسبب الجليد الثقيل ، وقد تحدث إصابة الجذر ، وقد يتعرض اللحاء للأضرار. لا يمكن إنكار أن فصل الشتاء يمكن أن يسبب بعض الأذى الحقيقي لأشجارك ، لكن ليس من الضروري ذلك. ما عليك سوى وضع وقت لوضع الحماية المناسبة في مكانه ويجب أن تكون أشجارك قادرة على تحمل الموسم دون ضرر.
استخدم هذه الأساليب للحفاظ على أشجارك آمنة خلال فصل الشتاء
واحدة من أسهل الطرق للمساعدة في حماية أي أشجار صغيرة من تلف الجليد هي إلقاء نظرة فاحصة على جميع الفروع التي تراكمت الجليد. إذا اكتشفت الفروع التي يتم وزنها ، فضع شيئًا تحتها حتى لا يتمكنوا من إسقاط أي شيء آخر ، لأن هذا قد يتسبب في كسرها. احرص على عدم رفع الفروع حتى الارتفاع الذي كانوا قبل أن يجبرهم الجليد على الانخفاض ، لأن هذا قد يسبب الكسر أيضًا. نصيحة أخرى مفيدة هي ملء زجاجة رش بالماء البارد وتطبيقها على فروع الأشجار الخاصة بك لإذابة الجليد. بهذه الطريقة ، لا داعي للقلق بشأن وزن الجليد مما يؤدي إلى كسر الفروع. من الأهمية بمكان أن تستخدم هذه الطريقة فقط عندما يبدأ الطقس في الاحماء على الأقل فوق درجات الحرارة المتجمدة. خلاف ذلك ، سوف يتجمد الماء ببساطة ويضيف المزيد من الجليد.
من المهم حماية جذور الأشجار في فصل الشتاء أيضًا. إنها عرضة للخطر بشكل خاص خلال أشهر الشتاء لأنها تنتهي أخيرًا ، بعد فترة طويلة من السيقان والفروع. المهاد هو الدرع الخاص الذي سيمنع تلف الجذر خلال فصل الشتاء. فقط قم بتطبيق 3 إلى 4 بوصات من نشارة الخشب المبشور في جميع أنحاء الجذور. احتفظ بها 6 بوصات بعيدًا عن جذع شجرتك. في بعض الحالات ، سوف تنفجر فروع الأشجار الخاصة بك حتما. يجب أن تتصرف بسرعة عندما يحدث هذا لأن الفروع التالفة تترك شجرتك عرضة لمزيد من الإصابة. تقليم الفروع التالفة بمجرد اكتشافها لتجنب هذه المشكلة.