كيفية حماية نباتات الكون من الإبادة بسبب الصقيع الشتوي

تعد نباتات كوزموس من النباتات المفضلة في الحديقة في فصل الربيع، وهي محبوبة لأزهارها الدائرية المتناظرة بمجموعة متنوعة من الألوان. الجنس هو موطن لحوالي 35 من النباتات المعمرة والحولية القوية. إذا كنت تريد أن يبقى الكون الخاص بك على قيد الحياة خلال فصل الشتاء، فستحتاج إلى القيام ببعض الاستعدادات. عادةً ما تكون نباتات الكوزموس معمرة وصولاً إلى منطقة الصلابة 3 التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، ولكن فصول الشتاء القاسية بشكل استثنائي يمكن أن تلحق الضرر بأوراقها. الكون الذي يقل عمره عن عامين معرض بشكل خاص للصقيع الشتوي.

هذه النباتات شديدة التحمل، لذلك من المحتمل أن يتعافى الكون الناضج بعد تعرضه لأضرار الصقيع. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في إعدادها لربيع مثمر والحفاظ على مظهرها الذي يتم الاعتناء به جيدًا، فإن الحماية من الصقيع مناسبة. إن مفتاح الكون المقاوم للصقيع هو الحفاظ على الدفء في جميع أنحاء النبات. يمكنك القيام بذلك عن طريق إضافة مادة عازلة للأرض وحماية النباتات من الرياح القاسية. يمكنك أيضًا نقل نباتاتك إلى الداخل أو إلى دفيئة لفصل الشتاء.