كيفية دمج تقنية Yakisugi Wood في منزلك

سواء كنت مسافرًا حول العالم أو مجرد معجب بمشاهدة محتوى السفر، فمن المحتمل أنك تعرف بالفعل مدى روعة التصميم الداخلي في جميع أنحاء العالم. من المواد والألوان إلى قطع الأثاث وأشكال المنزل، يمكن أن تكون الاختلافات مقارنة بالمنزل الأمريكي النموذجي منعشة ومفعمة بالحيوية. على سبيل المثال، قد ترى استخدامًا مذهلاً للخشب الأسود في المنازل التقليدية في اليابان. يتم تحقيق هذا المظهر الخشبي الجذاب من خلال تقنية ياكيسوغي، وهي تقنية تحافظ على الخشب وتحوله، مما يجعله ميزة فريدة ورائعة في أي منزل.
Yakisugi، والتي تسمى أحيانًا Shou Sugi Ban، هي تقنية تتضمن معالجة الخشب بالنار لجعله أكثر صلابة وأكثر مقاومة للتعفن والحرائق والحشرات والطقس والمزيد. تعمل هذه العملية على تغيير لون الخشب، وهو خشب الأرز تقليديًا، من اللون الطبيعي إلى اللون الأسود الأنيق. يمكن أن يكون المظهر النهائي حديثًا بشكل مدهش بالنسبة لمعالجة الخشب التي يعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر على الأقل. في حين أن الاستخدام الأصلي كان عمومًا لجوانب المنازل والمباني، إلا أن الناس اليوم يختارون دمجه بعدة طرق، سواء داخل المنزل أو خارجه. سواء كنت ترغب في إضافة جدار كبير وبارز أو إبراز بعض قطع الأثاث الخشبي الصغيرة بمهارة، فإن اكتشاف بعض الطرق لتصميم Yakisugi في منزلك يعد مكانًا رائعًا للبدء. بغض النظر عن المكان الذي قررت فيه دمج النمط، يجب عليك أيضًا معرفة المزيد حول كيفية الحصول على ياكيسوغي، ومدى تكلفته، وكيفية الحفاظ عليه بشكل صحيح.
كيفية تصميم خشب ياكيسوغي في منزلك
على الرغم من أنه يبدو رائعًا في اليابان والصور عبر الإنترنت، إلا أن معرفة كيفية صنع خشب ياكيسوغي في منزلك قد يكون أمرًا صعبًا. يمكن للمظهر الأسود المتفحم أن يطغى بسهولة على المساحة إذا تم تصميمه عن غير قصد. يعد البدء بقطع أصغر، مثل حائط واحد أو بعض الأثاث، طريقة رائعة لتسليط الضوء على ملمس الخشب ولونه الفريد. هناك الكثير من أفكار الجدران الخشبية الجميلة للحصول على مظهر تصميم طبيعي يمكن أن يساعد في إلهام جدار Yakisugi في منزلك، ولكن تأكد من مراعاة حجم غرفتك وإضاءةها.
يمكن أن تشعر الغرف الصغيرة التي لا تحتوي على الكثير من الإضاءة الطبيعية بالضيق وعدم الراحة إذا تم استخدام الكثير من الألوان الداكنة، في حين قد تشعر الغرف الكبيرة بالدفء والأناقة مع لمسات داكنة أكثر. يمكن أن يكون الجدار الذي تختاره لهجة شيبلاب بيضاء مختلفًا تمامًا عن الجدار الذي يجب أن تختاره لجدار ياكيسوغي. نفس الفكرة تنطبق على الأثاث. في غرفة الطعام الكبيرة، تبدو طاولة Yakisugi أنيقة ومتطورة، ولكن في غرفة أصغر، قد يكون مقعد Yakisugi أو الخزانة الجانبية أفضل. يمكن أن يعمل إطار الصورة أو المرآة Yakisugi بشكل جيد ويضمن بروز الخشب الرائع دون الاستيلاء على الغرفة.
يمكن لـ Yakisugi أن يكمل تقريبًا أي جمالية بدءًا من الطراز الريفي وحتى الصناعي، ولكن بقية الديكور الخاص بك سوف يؤثر على المظهر العام. تخلق الألوان الفاتحة تباينًا وتضفي إشراقة على الغرفة التي تحتوي على عناصر ياكيسوغي، كما تفعل اللمسات المعدنية التي تعكس قليلًا من الضوء. قد يكون من الصعب التعامل مع الألوان الأكثر جرأة والأكثر قتامة، ولكن في المساحة المناسبة، سيبدو الجمع بينها وبين ياكيسوغي فاخرًا وفخمًا.
الحصول على ياكيسوجي والعناية به في منزلك
قد يكون تصميم خشب ياكيسوغي هو الجزء الممتع من تنفيذ هذه التقنية في منزلك، ولكن من المهم أيضًا أخذ الأمور اللوجستية في الاعتبار. باعتباره خشبًا متخصصًا، فإن الحصول على ياكيسوغي ليس سهلاً مثل أنواع الخشب الأخرى. خيارك الأول هو شراء خشب Yakisugi الأصلي. يمكنك أن تتوقع أن تدفع ما بين 10 إلى 15 دولارًا للقدم المربع، اعتمادًا على الملمس واللمسة النهائية التي تختارها. والخبر السار هو أن هذا هو نفس تكاليف مواد الجدران الخشبية الأخرى تقريبًا. الخبر السيئ هو أنه سيتعين عليك على الأرجح تقديم طلب مع مورد خاص بدلاً من مجرد الذهاب إلى متجر تحسين المنزل. إذا كانت التكلفة عائقًا، فهناك بعض البدائل الأرخص لجوانب ياكيسوغي دون أي متاعب، بما في ذلك المواد المعدنية بلمسة نهائية ياكيسوغي، والتي قد تعمل في المنزل أيضًا.
قد تفكر أيضًا في إنشاء بعض ديكورات Yakisugi التي يمكنك صنعها بنفسك لمنزلك. قد يبدو الأمر مخيفًا، لكن الناس يجدون المشروع قابلاً للإدارة باعتباره DIY طالما أن لديهم الوقت الكافي. يعد البدء بقطعة ديكور أو أثاث أصغر حجمًا أسهل بكثير من التعامل مع الألواح العديدة لجدار مميز. عليك أن تقرر نوع الخشب الذي تريده، على الرغم من أنه يوصى باستخدام خشب الأرز والسرو، ومقدار الفحم الذي تريده. هناك عدة طرق مختلفة للحرق والختم، ومن المهم التأكد من أن الطريقة التي تختارها آمنة وأنك تعرف الأخطاء التي يجب تجنبها عند تصميم جدار من الخشب المتفحم. سواء قمت بشرائه أو صنعته بنفسك، فعندما يتم تصميمه بشكل صحيح، يعد Yakisugi إضافة رائعة للمنزل.