كيفية رش أثاث الخشب الطلاء (بالطريقة الصحيحة)

الخطوة الأكثر أهمية في الطلاء ليست هي اللوحة نفسها ، ولكن التحضير. يمكن تطبيق طلاء الرش على الخشب غير المكتمل والخشب الملون أو المطلي سابقًا. ابدأ بأخذ قطعة أثاثك إلى مكان مفتوح ومهشفة جيدًا ، ويفضل أن يكون في الخارج ، وتغطية الأرض باستخدام قماش القنب أو ورقة السرير القديمة أو الورق المقوى المسطح-إلا إذا كنت لا تمانع في الحصول على الطلاء في جميع أنحاء الممر الخاص بك.

بعد ذلك ، قم بإزالة جميع الأجهزة من أثاثك ، وكذلك أي شيء آخر لا تريده ، وخاصة قطع الأقمشة مثل الوسائد. إذا كان الخشب غير مكتمل ، امسحه بقطعة قماش مبللة ، ولكن إذا تم رسمه سابقًا أو ملطخًا ، فقم بتنظيفه بمحلول من الماء وصابون الطبق. للتخلص من أي أجزاء من الشحوم العنيدة التي قد تكون ملتمسة ، استخدم مزيلًا مثل Krud Kutter Contenced Cleaner/Degreaser. تأكد من أن سطحك جاف تمامًا قبل المضي قدمًا.

الآن ، حان الوقت للجزء الأول الفوضوي – الصنفرة. باستخدام ورق الصنفرة 150 حصانًا ، قم برمال القطعة بلطف حتى يتم تجفيف الطبقة العلوية تمامًا ، مما يوفر سطحًا جيدًا للطلاء للالتزام به. فراغ ومسح قطعة الأثاث الخاصة بك لتنظيف الغبار الذي تم إنشاؤه عن طريق الصنفرة. يمكن أن يكون هذا وقتًا مناسبًا لإصلاح أي شقوق أو ثقوب باستخدام حشو الخشب ، ولكن سيتعين عليك إعادة صلية تلك المناطق. كخطوة الأخيرة في الإعدادية ، وريدي الخشب. التمهيدي يضمن الالتزام بالطلاء السليم ويعطي نتيجة لون متساوية. حدد أفضل التمهيدي لطلاء أثاثك وتطبيقه وفقًا للتعليمات – فقط تأكد من تجفيفه تمامًا قبل تغطيته بالطلاء.