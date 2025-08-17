كيفية رش أثاث الخشب الطلاء (بالطريقة الصحيحة)

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
قبل أن تخرج قطعة من الأثاث الخشبي القديم ، فكر في إعطائها حياة جديدة مع طبقة جديدة من الطلاء ؛ ولكن قد يكون الوقت قد حان لإخماد فرشاة الطلاء عندما يتعلق الأمر بهذه القطع من الأثاث. قد تفضل السطح الأملس – والراحة – من الطلاء الرش. ومع ذلك ، فإن الطلاء الرش يحتوي على منحنى تعليمي ، خاصةً عندما يتم تطبيقه على الخشب. يستغرق تقنية الإعدادية والطلاء المناسبة. للتأكد من أنك تعامل الأثاث الخاص بك بشكل صحيح ، فكر في جميع أنواع الطلاء الرش المختلفة والنتائج المختلفة لكل منها.
للحصول على نهاية متينة طويلة الأمد وهي مثالية للأثاث الثقيل في مناطق مثل المطابخ والشرفات ، فإن طلاء رذاذ المينا هو أفضل خيار لك. على الرغم من أنه من الأفضل للمتانة ، إلا أن طلاء المينا لديه رائحة قوية يمكن أن تتشبث بالأثاث حتى بعد التطبيق. مثل المينا ، يحتوي طلاء رذاذ الرنيش على تشطيب صعب ، ولكن يجب تطبيقه بعناية وليس ودودًا لرسامين الرش المبتدئين. تميل الوسيلة السعيدة إلى أن تكون الأكريليك ، لأنها تجف بسرعة وتأتي في مجموعة من الألوان والتشطيبات. بغض النظر عن نوع الطلاء الذي تختاره ، إذا كنت لا تتبع إجراءات الطلاء المناسبة ، فهناك فرصة لنفوز لونك غير متساوٍ.
الاستعداد وتسهيل سطحك
الخطوة الأكثر أهمية في الطلاء ليست هي اللوحة نفسها ، ولكن التحضير. يمكن تطبيق طلاء الرش على الخشب غير المكتمل والخشب الملون أو المطلي سابقًا. ابدأ بأخذ قطعة أثاثك إلى مكان مفتوح ومهشفة جيدًا ، ويفضل أن يكون في الخارج ، وتغطية الأرض باستخدام قماش القنب أو ورقة السرير القديمة أو الورق المقوى المسطح-إلا إذا كنت لا تمانع في الحصول على الطلاء في جميع أنحاء الممر الخاص بك.
بعد ذلك ، قم بإزالة جميع الأجهزة من أثاثك ، وكذلك أي شيء آخر لا تريده ، وخاصة قطع الأقمشة مثل الوسائد. إذا كان الخشب غير مكتمل ، امسحه بقطعة قماش مبللة ، ولكن إذا تم رسمه سابقًا أو ملطخًا ، فقم بتنظيفه بمحلول من الماء وصابون الطبق. للتخلص من أي أجزاء من الشحوم العنيدة التي قد تكون ملتمسة ، استخدم مزيلًا مثل Krud Kutter Contenced Cleaner/Degreaser. تأكد من أن سطحك جاف تمامًا قبل المضي قدمًا.
الآن ، حان الوقت للجزء الأول الفوضوي – الصنفرة. باستخدام ورق الصنفرة 150 حصانًا ، قم برمال القطعة بلطف حتى يتم تجفيف الطبقة العلوية تمامًا ، مما يوفر سطحًا جيدًا للطلاء للالتزام به. فراغ ومسح قطعة الأثاث الخاصة بك لتنظيف الغبار الذي تم إنشاؤه عن طريق الصنفرة. يمكن أن يكون هذا وقتًا مناسبًا لإصلاح أي شقوق أو ثقوب باستخدام حشو الخشب ، ولكن سيتعين عليك إعادة صلية تلك المناطق. كخطوة الأخيرة في الإعدادية ، وريدي الخشب. التمهيدي يضمن الالتزام بالطلاء السليم ويعطي نتيجة لون متساوية. حدد أفضل التمهيدي لطلاء أثاثك وتطبيقه وفقًا للتعليمات – فقط تأكد من تجفيفه تمامًا قبل تغطيته بالطلاء.
الرسم والإنهاء الخشب
الحدث الرئيسي – والجزء الفوضوي الثاني – قد حان. حان الوقت للطلاء. على الرغم من أن بعض النصائح والتقنيات هي نفسها بغض النظر عن طلاء الرش المستخدم ، تأكد من اتباع الإرشادات الموجودة في علبة الطلاء الخاصة بك لتحقيق أفضل نتيجة. الحفاظ على مسافة متسقة بين فوهة العلبة والأثاث أمر بالغ الأهمية حتى للتغطية. الهدف من 6 إلى 8 بوصات من المسافة ، يتداخل مع كل تمريرة بنسبة 30 ٪ على الأقل أثناء تحركك عبر القطعة ، ورش في ضربات طويلة وثابتة لتحقيق معطف رفيع. عندما يجفف المعطف الأول بالكامل ، امنحه رملًا خفيفًا قبل متابعته مع معطف آخر ، مع تكرار العملية حتى تحقق التغطية التي تريدها.
قم بإيقاف السطح المطلي بإنهاء معطف واضح من اختيارك ، وقد انتهيت. في هذه المرحلة ، يمكنك إعادة توحيد أي أجهزة قمت بإزالتها أو تبديل الأجهزة للحصول على بديل أكثر خطورة. قم بتعيين الأثاث مرة أخرى في منزلك ، وأنت مستعد للاستمتاع بقطعة مخصصة تدوم سنوات عديدة.