كيفية رعاية البنفسج الأفريقي في الشتاء حتى يستمر في الازدهار

بالنسبة للبعض، يمكن أن يكون فصل الشتاء وقتًا محبطًا من العام. مع الطقس البارد والكئيب والأيام القصيرة وقلة فرص قضاء الوقت في الخارج، من السهل أن تصبح كئيبًا. وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل الكثير من الناس يحبون وجود نباتات منزلية في منازلهم. واحدة من النباتات المنزلية الأكثر شعبية والتي يمكن أن تجلب القليل من اللون والبهجة خلال ليالي الشتاء الطويلة هي البنفسج الأفريقي (Saintpaulia ionantha). هذا النبات الصغير الرائع، بأزهاره الأرجوانية الزاهية وأوراقه الغامضة، مثالي لأولئك الذين لا يمانعون في زراعة نباتات منزلية يمكن أن تكون صعبة الإرضاء قليلاً. بمجرد التعرف على البنفسج الأفريقي الخاص بك وما يحبه، يمكنه أن يباركك بالزهور على مدار العام. من خلال التشذيب الخفيف والكمية المناسبة من الضوء والري الدقيق، يمكنك زراعة البنفسج الأفريقي والعناية به بنجاح في الشتاء.
في الولايات المتحدة، انفجرت شعبية البنفسج الأفريقي في أواخر عشرينيات القرن العشرين. إنها نباتات منزلية شائعة حتى يومنا هذا، ويرجع ذلك على الأرجح إلى طبيعتها منخفضة الصيانة ومظهرها الجذاب. يمكنها أن تزدهر تحت أضواء النمو، مما يجعلها مثالية لأي غرفة في المنزل تقريبًا. على الرغم من أنها معرضة لبعض الأمراض والآفات، إلا أنه مع القليل من الجهد، يمكنك منع هذه المشكلات من التأثير على نباتاتك الصغيرة. هناك أيضًا بعض الطرق البسيطة للتعامل بسرعة مع المشكلات التي من المحتمل أن تحدث في الشتاء، مثل علاج البياض الدقيقي قبل أن يصبح مصدر قلق كبير.
نصائح لمساعدة البنفسج الأفريقي الخاص بك على النمو خلال فصل الشتاء
أحد أكبر الأخطاء التي يرتكبها الناس مع البنفسج الأفريقي هو الإفراط في الري. ليس فقط الإفراط في الري، ولكن الري بالماء البارد جدًا. أفضل طريقة لسقي البنفسج الأفريقي هي استخدام طريقة الفتيل (أي عن طريق فتيل شمعة أو خيوط) أو عن طريق الري من الأسفل إلى الأعلى. لا تترك نباتك أبدًا في وسط تأصيص مشبع بالمياه، فقد يؤدي ذلك إلى تعفنه. أيضًا، في الشتاء، يميل الهواء في معظم المنازل إلى أن يكون جافًا جدًا بالنسبة إلى البنفسج الأفريقي. أفضل طريقة لمكافحة هذه المشكلة هي وضع نباتاتك في صينية مبطنة بالحصى مع كمية صغيرة من الماء بدرجة حرارة الغرفة في القاع.
يعد الشتاء هو الوقت المناسب لتقليم أي أوراق ذابلة أو ميتة من البنفسج الأفريقي – فهذه الخطوة ستساعده على توجيه المزيد من الطاقة نحو الإزهار. نصيحة شتوية كبيرة أخرى للنباتات المزدهرة هي التأكد من حصولها على الكمية المناسبة (والنوع المناسب) من ضوء الشمس. يحتاج البنفسج الأفريقي إلى ثماني ساعات على الأقل من ضوء الشمس الساطع غير المباشر يوميًا. في فصل الشتاء، قد يكون من الصعب الحفاظ على هذه الكمية من الضوء لأن النهار أقصر. ولحسن الحظ، فإن هذه النباتات اللطيفة تعمل بشكل جيد تحت مصابيح الفلورسنت أو مصابيح LED. إذا كنت بحاجة إلى تكملة الضوء الاصطناعي، فقط تأكد من حصول نباتاتك أيضًا على ما لا يقل عن 8 ساعات من الظلام كل يوم والحفاظ على الضوء على الأقل 10 بوصات فوق نباتاتك. ستساعدك هذه النصائح في تشجيع المزيد من الأزهار الجميلة والحفاظ على ازدهار البنفسج الأفريقي خلال أشهر الشتاء.