كيفية زراعة الريحان الطازج في زجاجة قديمة لحديقة الأعشاب في مطبخك

يعد الريحان أحد الأعشاب الأكثر شعبية في الولايات المتحدة. إنه لذيذ وسهل النمو، مما يرتقي حتى بطبق المعكرونة الأكثر تواضعًا. لا تحتاج إلى حديقة أعشاب فاخرة ومتكاملة للاستمتاع بإمدادات ثابتة من الريحان الطازج. كل ما تحتاجه هو مساحة على حافة نافذة مشمسة وبعض الإمدادات الرخيصة، بما في ذلك زجاجة بلاستيكية قديمة – وبعض نباتات الريحان بالطبع. أفضل شيء في زراعة هذه العشبة الشعبية في زجاجة هو التنوع الجمالي. قم بإنشاء حديقة أعشاب مطبخ ساحرة باستخدام زجاجات زجاجية عتيقة أو عتيقة. إذا كانت ميزانيتك محدودة أو تفضل أجواء أكثر نفعية، فقم بزراعة الريحان في زجاجة صودا بلاستيكية كبيرة.
تنمو نباتات الريحان بسرعة من البذور أو العقل. كما أنها من الأعشاب التي يمكنك زراعتها في مطبخك دون أي تربة؛ إنه يعمل بشكل جيد عندما يزرع في الزراعة المائية. ما عليك سوى اختيار زجاجة وتحديد وسيلة النمو وطريقة الانتشار. تعمل الزجاجات بشكل أفضل إذا كنت تريد تجربة زراعة الريحان مائيًا من الفسائل. تعتبر الزجاجات البلاستيكية أكثر فاعلية بالنسبة للبذور وتربة التأصيص – نحن نحب خليط التربة الطبيعية لزراعة البذور من Midwest Hearth Seed Starter – لأنه يمكنك بسهولة قطع فتحات التصريف من القاع. بكلتا الطريقتين، ستحتاج إلى مكان للنمو به الكثير من ضوء الشمس، سواء كان حقيقيًا أو صناعيًا. يعد استخدام أضواء النمو نصيحة مفيدة لزراعة الريحان لضمان حصاد وفير في الشتاء.
دليل لزراعة الريحان مائيا في عبوات زجاجية
تتيح لك زراعة الريحان مائيًا إنشاء حديقة أعشاب داخلية جميلة باستخدام الزجاجات. بهذه الطريقة، يحصل نبات الريحان على العناصر الغذائية التي يحتاجها للنمو من الماء المعدل. خذ قطعة من نبات الريحان الصحي واقطعها أسفل مجموعة من الأوراق مباشرةً. يجب أن تكون الزجاجة أطول قليلًا من طول القطع. قم بإزالة جميع الأوراق من أسفل الساق، فأنت لا تريدها أن تبقى في الماء وإلا ستتعفن. املأ الزجاجة بعدة بوصات من الماء المصفى أو ماء الصنبور الذي ظل مكشوفًا لمدة 24 ساعة على الأقل لتبخير الكلور. أدخل القطع في الجرة، ثم ضع الجرار في نافذة مشمسة. راقب الماء وقم بتغييره مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا أو أكثر إذا لاحظت نمو الطحالب فيه.
يمكنك أيضًا استخدام وسط نمو بدون تربة إذا كنت تريد منح نباتات الريحان مزيدًا من الدعم. املأ الزجاجة جزئيًا بحصى الطين، ثم أضف قطعتك، ثم المزيد من حصى الطين. سيمنع هذا نباتاتك من التخبط إذا كانت فتحة الجرة أكبر، مثل الجرة الزجاجية. نظرًا لأن نباتاتك لا تحصل على العناصر الغذائية من التربة، فسوف تحتاج إلى إطعامها بالأسمدة. استخدم نصف السماد السائل والماء كل بضعة أسابيع، أو اتبع الإرشادات الموجودة على عبوة الأسمدة. عندما تكون مستعدًا لحصاد الريحان، يمكنك قطف غصن منه.
دليل لزراعة الريحان مع التربة في الزجاجات البلاستيكية
باستخدام زجاجة بلاستيكية سعة 2 لتر، يمكنك إنشاء أصيص ريحان ذاتي السقي. اقطع الزجاجة إلى نصفين أفقيًا، ثم ضع النصف العلوي مقلوبًا في النصف السفلي. ضع قطعة من الإسفنج في الفتحة حيث كان غطاء الزجاجة. ثم املأ الجزء العلوي بالتربة. بعد ذلك، أضف الماء إلى القسم السفلي واستبدل النصف العلوي. ضع الزجاجة في منطقة دافئة ومشمسة وأضف المزيد من الماء إلى القاع حسب الحاجة.
تجنب تسميد الريحان كثيرًا لأن ذلك قد يؤثر على طعمه ورائحته. يمكنك إعطائها جرعة منخفضة من الأسمدة كل بضعة أسابيع. الريحان حساس للبرد، لذا لا تتركه على النافذة خلال الشتاء. قد تنخفض درجات الحرارة هناك إلى أقل من 50 درجة فهرنهايت، وهي أدنى درجة حرارة يمكن أن يتحملها الريحان. انقله إلى مكان دافئ واستخدم مصابيح النمو بدلاً من ذلك. بمجرد أن يصبح نباتك راسخًا، يمكنك البدء في حصاده. الطريقة الصحيحة لحصاد الريحان حتى يستمر في النمو بقوة طوال الموسم هي قطع السيقان التي تحتوي على ثلاث إلى أربع مجموعات من الأوراق على الأقل.