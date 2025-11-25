كيفية زراعة الريحان الطازج في زجاجة قديمة لحديقة الأعشاب في مطبخك

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

يعد الريحان أحد الأعشاب الأكثر شعبية في الولايات المتحدة. إنه لذيذ وسهل النمو، مما يرتقي حتى بطبق المعكرونة الأكثر تواضعًا. لا تحتاج إلى حديقة أعشاب فاخرة ومتكاملة للاستمتاع بإمدادات ثابتة من الريحان الطازج. كل ما تحتاجه هو مساحة على حافة نافذة مشمسة وبعض الإمدادات الرخيصة، بما في ذلك زجاجة بلاستيكية قديمة – وبعض نباتات الريحان بالطبع. أفضل شيء في زراعة هذه العشبة الشعبية في زجاجة هو التنوع الجمالي. قم بإنشاء حديقة أعشاب مطبخ ساحرة باستخدام زجاجات زجاجية عتيقة أو عتيقة. إذا كانت ميزانيتك محدودة أو تفضل أجواء أكثر نفعية، فقم بزراعة الريحان في زجاجة صودا بلاستيكية كبيرة.

تنمو نباتات الريحان بسرعة من البذور أو العقل. كما أنها من الأعشاب التي يمكنك زراعتها في مطبخك دون أي تربة؛ إنه يعمل بشكل جيد عندما يزرع في الزراعة المائية. ما عليك سوى اختيار زجاجة وتحديد وسيلة النمو وطريقة الانتشار. تعمل الزجاجات بشكل أفضل إذا كنت تريد تجربة زراعة الريحان مائيًا من الفسائل. تعتبر الزجاجات البلاستيكية أكثر فاعلية بالنسبة للبذور وتربة التأصيص – نحن نحب خليط التربة الطبيعية لزراعة البذور من Midwest Hearth Seed Starter – لأنه يمكنك بسهولة قطع فتحات التصريف من القاع. بكلتا الطريقتين، ستحتاج إلى مكان للنمو به الكثير من ضوء الشمس، سواء كان حقيقيًا أو صناعيًا. يعد استخدام أضواء النمو نصيحة مفيدة لزراعة الريحان لضمان حصاد وفير في الشتاء.