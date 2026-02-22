كيفية سقي نبات سلسلة اللؤلؤ حتى يزدهر

سلسلة اللؤلؤ (Senecio Rowlyanus) نبات جميل. تبدو أوراقها مثل لآلئ الزمرد الصغيرة المربوطة مع عادة النمو الزائدة. لذلك عندما تنمو، تمتد أغصانها بشكل طبيعي على حواف الحاوية، مما يخلق مظهرًا متتاليًا، وهو جميل في السلال المعلقة وعتبات النوافذ. لكن المشكلة هي أن عقد اللؤلؤ نبات يصعب العناية به. إنها حساسة للغاية، وتنهار عند أدنى لمسة. وإذا أفرطت في سقيها، فإنها ستبدأ بالتعفن سريعًا وتموت في النهاية. في الواقع، يعد تعفن الجذور الناتج عن الإفراط في الري هو السبب الأكثر شيوعًا لفشل الناس في زراعة هذا النبات. لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك تجنب سقيها تمامًا. كل ما تحتاجه هو سقيها بتردد يسمح لوسط التأصيص المثالي بالبقاء رطبًا ولكن ليس منديًا في أصيص ذو تصريف جيد.

وإذا كنت تتساءل لماذا؟ حسنًا، ذلك لأن عقد اللؤلؤ نبات عصاري. كما هو الحال مع النباتات العصارية الأخرى، فهو يحتفظ بالماء في سيقانه وأوراقه وجذوره. وهذا يجعل الإفراط في الري مصدر قلق حقيقي. ومع ذلك، فإن كمية الماء التي تتناولها ليست هي القلق الوحيد عند محاولة ترطيب سلسلة من نبات اللؤلؤ. إذا لم يتم تصريف وسط التأصيص أو التربة جيدًا، فحتى الري بشكل صحيح قد يؤدي إلى تعفن الجذور. لذا، إذا كنت تخطط لزراعة لؤلؤة من الخيوط، فتأكد من استخدام مزيج تأصيص جيد التصريف. يمكنك أيضًا إنشاء تربتك النضرة بنفسك عن طريق مزج مادة عضوية مكونة من جزء واحد مثل جوز الهند أو طحالب الخث أو السماد مع جزأين من المعادن مثل الرمل أو البيرلايت.