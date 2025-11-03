كيفية صنع سرير “البطاطا” الذي أصبح فيروسيًا على وسائل التواصل الاجتماعي (ولماذا هو مريح جدًا)

تتمتع وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة لإلهامنا لرفع مستوى مساحات المعيشة لدينا، بدءًا من تزيين غرف المعيشة بأثاث بوكليه واحتضان اتجاهات اللون البيج الهادئة أحادية اللون. وإذا قضيت أي وقت على #HomeDecor TikTok، فمن المحتمل أنك عثرت على الكثير من الحيل المنزلية لجعل منزلك يشعر بمزيد من الراحة. إن صيحة سرير “البطاطس” واسعة الانتشار هي أحدث صيحات الاختراق المنزلي على TikTok، وتتضمن حشو الفراش فوق سريرك لإنشاء عش يشبه البطاطس (كما خمنت).
يتطلب البرنامج التعليمي لاتجاه سرير “البطاطا” الفراش الموجود لديك بالفعل في المنزل. ستحتاج إلى ملاءة مثبتة، والعديد من الوسائد، ولحاف، والعديد من البطانيات، وحيوانات محشوة اختيارية (أو أي رفيق مريح أثناء النوم). يعد هذا الملاذ المريح مثاليًا للاسترخاء وقضاء وقت ممتع، سواء كنت تقرأ كتابًا، أو ترسم بشكل مريح، أو تغفو على وسائد ناعمة لتحقيق أقصى قدر من الراحة. ومرة أخرى، يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا لجودة النوم وتحسين إحساسك بالأمان في غرفة النوم.
كيفية بناء وتخصيص سرير “البطاطس” الخاص بك
أولاً، ستحتاج إلى وضع الملاءة المثبتة رأسًا على عقب على سريرك بحيث تكون فتحة الفتحة للأعلى. سيكون هذا هو الافتتاح لبقية الفراش الخاص بك. بعد ذلك، ضع وسائدك على جانبي الملاءة المثبتة، لتكوين شكل سرير البطاطس. من المفترض أن تعمل حوالي ثماني أو تسع وسائد، على الرغم من أنك ستضيف المزيد من الوسائد لاحقًا. ثم خذ إحدى البطانيات وضعها في أسفل الملاءة المثبتة. سيكون هذا بمثابة قاعدة لملاذ سرير البطاطس المريح الخاص بك.
من هناك، ستأخذ المزيد من البطانيات وتضعها على الجوانب والقاعدة لملء أي فجوات. أضف أكبر عدد ممكن من الوسائد والبطانيات الناعمة الموجودة على الجوانب. أخيرًا، احصل على بطانيتك أو لحافك الأخير وافرده داخل سرير البطاطس، جنبًا إلى جنب مع الحيوانات المحشوة الاختيارية أو الوسائد المزخرفة لمزيد من الراحة الفخمة.
لماذا يسيطر اتجاه سرير “البطاطا” المريح على وسائل التواصل الاجتماعي؟
لأسباب عديدة، يعد هذا الاتجاه الفيروسي أكثر من مجرد بدعة؛ إنها طريقة مثالية لخلق جو هادئ في غرفة النوم. في الواقع، فإن مفهوم التعشيش، الذي يشبه شرنقة البطاطس، ليس في الواقع فكرة جديدة على الإطلاق. من المعروف أن التعشيش يحسن نوعية النوم والراحة، ويهدئ جهازك العصبي، ونتيجة لذلك، يساعدك على النوم بشكل أسرع.
على وجه التحديد، يمكن لطريقة سرير البطاطس أن تهدئ جهازك العصبي بنفس الطريقة، حيث تخلق بيئة مريحة وهادئة محاطة بأسرّة فخمة ووسائل راحة منزلية. إنها طريقة رائعة للاسترخاء بسلام بعد يوم مرهق، أو إعادة التركيز على نفسك، أو ببساطة إنشاء شعور بالأمان من خلال الراحة الحسية. فكر في واحة غرفة النوم المريحة هذه باعتبارها “منطقة آمنة” يمكنك الرجوع إليها، خاصة في أوقات التوتر الشديد، على غرار الطريقة التي تعشش بها الحيوانات لحماية نفسها من التهديدات الخارجية. علاوة على ذلك، فهي طريقة رائعة للاستمتاع بأيام الكسل أو التفكير في يومك أو حتى دمجه كجزء من روتينك الليلي. يمكنك أيضًا التفكير في الأنشطة الترفيهية مثل القراءة أو كتابة اليوميات أو احتساء كوب من الشاي أو مجرد الاستمتاع بلحظة استرخاء بمفردك.