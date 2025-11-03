كيفية صنع سرير “البطاطا” الذي أصبح فيروسيًا على وسائل التواصل الاجتماعي (ولماذا هو مريح جدًا)

تتمتع وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة لإلهامنا لرفع مستوى مساحات المعيشة لدينا، بدءًا من تزيين غرف المعيشة بأثاث بوكليه واحتضان اتجاهات اللون البيج الهادئة أحادية اللون. وإذا قضيت أي وقت على #HomeDecor TikTok، فمن المحتمل أنك عثرت على الكثير من الحيل المنزلية لجعل منزلك يشعر بمزيد من الراحة. إن صيحة سرير “البطاطس” واسعة الانتشار هي أحدث صيحات الاختراق المنزلي على TikTok، وتتضمن حشو الفراش فوق سريرك لإنشاء عش يشبه البطاطس (كما خمنت).

يتطلب البرنامج التعليمي لاتجاه سرير “البطاطا” الفراش الموجود لديك بالفعل في المنزل. ستحتاج إلى ملاءة مثبتة، والعديد من الوسائد، ولحاف، والعديد من البطانيات، وحيوانات محشوة اختيارية (أو أي رفيق مريح أثناء النوم). يعد هذا الملاذ المريح مثاليًا للاسترخاء وقضاء وقت ممتع، سواء كنت تقرأ كتابًا، أو ترسم بشكل مريح، أو تغفو على وسائد ناعمة لتحقيق أقصى قدر من الراحة. ومرة أخرى، يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا لجودة النوم وتحسين إحساسك بالأمان في غرفة النوم.