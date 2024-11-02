كيفية صنع صندوق زنبركي بتكلفة أقل

لا يمكن لأحد أن يجادل في فوائد النوم الجيد أثناء الليل على صحتك الجسدية والعقلية والعاطفية، وتحسين نومك يبدأ بمرتبة عالية الجودة. ولكن بالنظر إلى تكلفة النظام عالي الجودة، فإن العثور على أفضل قيمة قد يكون أمرًا صعبًا. يمكن أن تكلف النوابض الصندوقية وحدها عدة مئات من الدولارات، مما يأخذ جزءًا كبيرًا من ميزانية المرتبة الخاصة بك. تخيل الراحة المتجددة التي يمكنك الحصول عليها إذا قمت بتوفير هذه الأموال الإضافية للحصول على سطح نوم أفضل! أسيتطلب الأمر حوالي 2 × 4 أقدام من الخشب لبناء الهيكل و1 × 4 أقدام لصنع الشرائح

حسنًا، إذا اخترت بناء صندوق النوابض الخاص بك بدلاً من شراء سرير جديد، فسيكون لديك المزيد من المال لشراء مرتبة عالية الجودة وأساس مناسب لتحقيق أقصى قدر من الراحة. والأفضل من ذلك، أنه يوفر لك خيارًا للتخزين الإضافي. مع الارتفاع الكافي، يمكنك استخدام التجويف لحمل الملاءات والبطانيات والوسائد وغيرها من الأشياء وتوفير مساحة خزانتك. باستخدام المسامير الخشبية، يمكنك استخدام منشار طاولة أو منشار ميتري وسحب القطع معًا باستخدام مسدس مسامير أو مثقاب، وبناء صندوق زنبركي يمكنك صنعه بنفسك في بضع ساعات فقط.