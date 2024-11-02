كيفية صنع صندوق زنبركي بتكلفة أقل

لا يمكن لأحد أن يجادل في فوائد النوم الجيد أثناء الليل على صحتك الجسدية والعقلية والعاطفية، وتحسين نومك يبدأ بمرتبة عالية الجودة. ولكن بالنظر إلى تكلفة النظام عالي الجودة، فإن العثور على أفضل قيمة قد يكون أمرًا صعبًا. يمكن أن تكلف النوابض الصندوقية وحدها عدة مئات من الدولارات، مما يأخذ جزءًا كبيرًا من ميزانية المرتبة الخاصة بك. تخيل الراحة المتجددة التي يمكنك الحصول عليها إذا قمت بتوفير هذه الأموال الإضافية للحصول على سطح نوم أفضل! أسيتطلب الأمر حوالي 2 × 4 أقدام من الخشب لبناء الهيكل و1 × 4 أقدام لصنع الشرائح
حسنًا، إذا اخترت بناء صندوق النوابض الخاص بك بدلاً من شراء سرير جديد، فسيكون لديك المزيد من المال لشراء مرتبة عالية الجودة وأساس مناسب لتحقيق أقصى قدر من الراحة. والأفضل من ذلك، أنه يوفر لك خيارًا للتخزين الإضافي. مع الارتفاع الكافي، يمكنك استخدام التجويف لحمل الملاءات والبطانيات والوسائد وغيرها من الأشياء وتوفير مساحة خزانتك. باستخدام المسامير الخشبية، يمكنك استخدام منشار طاولة أو منشار ميتري وسحب القطع معًا باستخدام مسدس مسامير أو مثقاب، وبناء صندوق زنبركي يمكنك صنعه بنفسك في بضع ساعات فقط.
بناء صندوق الزنبرك بيديك
تقدم قناة A Butterfly House على YouTube فيديو تعليميًا سهل المتابعة وخططًا تفصيلية لإنشاء زنبرك قوي وجذاب. ابدأ بقياس الأبعاد اللازمة لسريرك، وقم ببناء الدعامات باستخدام 2x4s. تشكل قطعة 2×4 الطويلة الجزء السفلي، بينما توضع قطع 2×4 (مقطعة إلى الارتفاع المطلوب) بشكل عمودي عليها، ملتصقة بالقطعة الطويلة باستخدام غراء الخشب ومسامير جديلة (أو براغي خشبية). يتم تثبيت 2 × 4 طويل آخر فوق الطرف الآخر من قطع الدعم، مما يكمل جانبًا واحدًا من صندوق الزنبرك. كرر هذا مرتين أخريين لجعل الجانب الآخر والدعم المركزي. قم بتوصيل هياكل الدعم هذه بقطع 1x4s لتتناسب مع عرض المرتبة. يمكنك بعد ذلك وضع 1x4s كشرائح عبر الجزء العلوي لإنشاء السطح الذي ستوضع عليه المرتبة. لتحسين الثبات، قم بإضافة مفاتيح ربط 1×4 إضافية بين الدعامات.
بعد إنشاء الإطار الخاص بك، فكر في إمكانيات التخزين. يمكنك ترك التجاويف مفتوحة، ووضع ألواح الخشب الرقائقي في الإطار لإنشاء سطح تخزين أملس. وبدلاً من ذلك، قد تكون هذه فرصة ممتازة لتجربة بعض الأدراج التي يمكنك صنعها بنفسك. في هذه الحالة، سيكون التخطيط لكيفية توزيع الوصلات المستقيمة 2×4 على كل دعامة أمرًا ضروريًا في إنشاء صناديق أدراج عملية. اكتشف الوظيفة والحجم الذي تحتاجه، وقم بتصميم صندوق الزنبرك الخاص بك وفقًا لذلك.
اتخاذ قرار بشأن أفضل نمط مربع الربيع بالنسبة لك
قبل اتخاذ قرار بشأن الشكل النهائي للصندوق الزنبركي الذي يمكنك صنعه بنفسك، يجب عليك مراعاة عوامل مثل نمط السرير وحجم المرتبة ونوع المرتبة. من السهل العثور على القياسات جنبًا إلى جنب، لأنها ستساوي ببساطة عرض المرتبة. ولكن من حيث الارتفاع، سيكون عليك قياس ارتفاع المرتبة وارتفاع السرير. يبلغ طول النوابض الصندوقية القياسية 9 بوصات، بينما يبلغ طول الطرازات منخفضة المستوى 5 بوصات. في حين أن هذه الارتفاعات غالبًا ما تكون مثالية، يمكنك تخصيص الزنبرك المربع الخاص بك لمنصة أو مرتبة أقصر أو أطول حتى يسهل الوصول إلى سريرك. أفضل ارتفاع بالنسبة للكثيرين هو السماح لك بالجلوس على حافة السرير مع ملامسة قدميك للأرض.
وبصرف النظر عن قياس الارتفاع المريح، ستحتاج أيضًا إلى المنصة التي تناسب نوع مرتبتك. تأتي العديد من المراتب مع ضمان، لكن الشركات المصنعة قد لا تغطي العيوب إذا كان الأساس غير مناسب. يمثل الفشل مشكلة خاصة بالنسبة للمراتب التي لا تتمتع بقدر كبير من الصلابة الطبيعية وقد تتدلى بين الشرائح، مثل أسرة الإسفنج الذكي. للعب بشكل آمن، تأكد من عدم وجود أكثر من 3 بوصات بين الشرائح. تتطلب المراتب الأكبر حجمًا مسافات أكثر إحكامًا تبلغ 1.5-2 بوصة فقط. قد تحدد بعض الشركات المصنعة للمراتب المسافات اللازمة للحفاظ على ضماناتها، مما يساعدك على تجنب الالتباس. يمكنك أيضًا وضع الخشب الرقائقي فوق الجزء العلوي لمزيد من الضمان ضد الغمس والترهل. خذ هذه الاعتبارات أثناء تصميم صندوقك الزنبركي، وسيكون لديك أساس غير مكلف ولكن يمكن الاعتماد عليه لسنوات قادمة.