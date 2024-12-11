كيفية صنع مزهرية رخامية لديكور منزلي أنيق مع لمسة فنية

المزهريات الزجاجية هي واحدة من تلك العناصر التي من السهل أن تتراكم بمرور الوقت. غالبًا ما تأتي مع خدمة توصيل الزهور، أو قد تجد واحدة رائعة ذات شكل فريد في متجر التوفير بسعر رخيص. لحسن الحظ، هناك الكثير من الطرق الممتعة لإعادة استخدام المزهريات في جميع أنحاء المنزل، ولكن في بعض الأحيان تحتاج هذه المزهريات إلى تجديد فقط. لتحويل المزهريات الزجاجية إلى ديكور جميل، فكر في منحها مظهرًا رخاميًا رائعًا مع بعض الطلاء. هذه هي الطريقة المثالية لتحويل المزهريات الأساسية إلى قطع فنية تبرز مع الزهور أو بدونها. قد تكون هذه أيضًا فكرة رائعة للهدايا الشخصية.

كل ما ستحتاجه لإنشاء مزهرية رخامية هو، بالطبع، مزهرية زجاجية، بالإضافة إلى أوعية يمكن التخلص منها، وبعض ظلال الطلاء الأكريليكي، وحشوة متوسطة من الطلاء الزجاجي مثل Liquitex Professional Effects Medium على أمازون، وملاعق بلاستيكية. سوف تقوم بالصب على نمط رخامي، وهو أسهل بكثير مما يبدو. تم تصميم الطلاء الزجاجي بشكل فريد للالتصاق بالأسطح الزجاجية، وهو ما ستراه مستخدمًا في البرامج التعليمية الخاصة بالزجاج الملون، ولكنه يميل أيضًا إلى بيعه بكميات صغيرة بأسعار باهظة وقد يكون من الصعب العثور عليه في الظلال المحددة التي تريدها. إعادة البحث عن. طلاء الأكريليك من تلقاء نفسه سوف يلتصق بالزجاج ولكنه يمكن أن يسقط بمرور الوقت، لذا لتسهيل الوصول إلى هذا المشروع، حاول الجمع بين طلاء الأكريليك الأساسي مع حشوة متوسطة من الطلاء الزجاجي للحصول على تأثير مماثل. لإنشاء تأثير طلاء رخامي، ستحتاج إلى اختيار ثلاثة ألوان على الأقل – المزيد من الألوان يعني ألوانًا وأشكالًا أقل تميزًا.