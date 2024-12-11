كيفية صنع مزهرية رخامية لديكور منزلي أنيق مع لمسة فنية

المزهريات الزجاجية هي واحدة من تلك العناصر التي من السهل أن تتراكم بمرور الوقت. غالبًا ما تأتي مع خدمة توصيل الزهور، أو قد تجد واحدة رائعة ذات شكل فريد في متجر التوفير بسعر رخيص. لحسن الحظ، هناك الكثير من الطرق الممتعة لإعادة استخدام المزهريات في جميع أنحاء المنزل، ولكن في بعض الأحيان تحتاج هذه المزهريات إلى تجديد فقط. لتحويل المزهريات الزجاجية إلى ديكور جميل، فكر في منحها مظهرًا رخاميًا رائعًا مع بعض الطلاء. هذه هي الطريقة المثالية لتحويل المزهريات الأساسية إلى قطع فنية تبرز مع الزهور أو بدونها. قد تكون هذه أيضًا فكرة رائعة للهدايا الشخصية.
كل ما ستحتاجه لإنشاء مزهرية رخامية هو، بالطبع، مزهرية زجاجية، بالإضافة إلى أوعية يمكن التخلص منها، وبعض ظلال الطلاء الأكريليكي، وحشوة متوسطة من الطلاء الزجاجي مثل Liquitex Professional Effects Medium على أمازون، وملاعق بلاستيكية. سوف تقوم بالصب على نمط رخامي، وهو أسهل بكثير مما يبدو. تم تصميم الطلاء الزجاجي بشكل فريد للالتصاق بالأسطح الزجاجية، وهو ما ستراه مستخدمًا في البرامج التعليمية الخاصة بالزجاج الملون، ولكنه يميل أيضًا إلى بيعه بكميات صغيرة بأسعار باهظة وقد يكون من الصعب العثور عليه في الظلال المحددة التي تريدها. إعادة البحث عن. طلاء الأكريليك من تلقاء نفسه سوف يلتصق بالزجاج ولكنه يمكن أن يسقط بمرور الوقت، لذا لتسهيل الوصول إلى هذا المشروع، حاول الجمع بين طلاء الأكريليك الأساسي مع حشوة متوسطة من الطلاء الزجاجي للحصول على تأثير مماثل. لإنشاء تأثير طلاء رخامي، ستحتاج إلى اختيار ثلاثة ألوان على الأقل – المزيد من الألوان يعني ألوانًا وأشكالًا أقل تميزًا.
كيفية طلاء الزجاج للحصول على تأثير رخامي
ضع قطعة من البلاستيك أو ورق الحرف اليدوية أو منشفة قديمة لحماية سطحك. يجب أن تجد أيضًا حاملًا صغيرًا يمكن طلاءه عليه حتى يكون لديك مكان لوضع المزهرية النهائية أثناء جفافها. اجمع عددًا كبيرًا من الأوعية التي تستخدم لمرة واحدة مثل الألوان التي تخطط لاستخدامها في قطعة الرخام الخاصة بك وأضف القليل من لون طلاء الأكريليك في كل منها. بينما يشير الفيديو أعلاه إلى استخدام أجزاء متساوية من طلاء الأكريليك والتعبئة المتوسطة، يوصي البعض الآخر بنسبة 90% إلى 10% من التعبئة المتوسطة للطلاء. تأكد من اتباع التعليمات المحددة الموجودة على حاوية التعبئة المتوسطة. ستؤدي إضافة الحشوة المتوسطة إلى تمديد الطلاء بشكل أكبر ومنحه لمسة نهائية لامعة وشفافة، فضلاً عن مساعدته على الالتصاق بالزجاج.
الآن يأتي الجزء الممتع – اللوحة الفعلية. املأ ملعقة بلاستيكية بكمية سخية من أحد ألوان الطلاء الخاصة بك وابدأ في تشويهها على الزجاج. لتجنب تلطخ يديك بالطلاء، أمسك المزهرية من الداخل وقم بتدوير المزهرية أثناء الطلاء. هذا هو ما سيخلق النمط الرخامي المتساقط. كرر هذه العملية باستخدام ملعقة ولون آخر، لتكوين المزيد من النقط البسيطة على سطح الزجاج حتى تضيف كل الألوان. من الواضح أنه كلما زاد استخدامك لكل لون، كلما كان الظل أكثر وضوحًا في النمط الرخامي النهائي. لذلك، لا تتردد في استخدام كميات أقل من الألوان التي تريد القليل منها فقط. دع الألوان تجتمع عند الحواف لتكوين مزيج طبيعي أثناء التدوير المستمر.
الانتهاء من المزهرية الرخامية الخاصة بك واعتبارات أخرى
بمجرد الانتهاء من إضافة جميع الألوان ومزجها حتى تحصل على نمط رخامي يناسبك، ضع المزهرية فوق حامل مرتفع ثابت حتى تجف. من المحتمل أن يكون هناك بعض التقطير الزائد، لذا تأكد من وجود ورقة أو صينية التقاط تحتها. إذا كنت تخطط لاستخدام هذه المزهرية بانتظام مع الزهور والماء، فمن الضروري تثبيت طلاء الزجاج. أسهل طريقة هي ضبط الحرارة في الفرن، لكن ليس كل المزهريات الزجاجية يمكنها تحمل هذه الطريقة. نظرًا لأنه من غير المرجح أن تكون قادرًا على معرفة ما إذا كانت المزهرية الخاصة بك آمنة للاستخدام في الفرن، فإننا نوصي بالذهاب إلى إعداد الهواء. يستغرق هذا وقتًا أطول بكثير ولكنه لن يخاطر بإتلاف المزهرية الزجاجية أو الفرن. كل ما عليك فعله هو وضع الزجاج في مكان بارد ومظلم واتركه لمدة 21 يومًا. من الواضح أن هذا يتطلب الكثير من الصبر، وستحتاج إلى مكان لن يتم فيه إزعاج المزهرية، ولكنها الطريقة الأكثر أمانًا على الإطلاق. بعد هذه الفترة، يمكنك غسلها يدويًا، وملئها بالزهور والماء وعرض المزهرية. للحصول على إجراء وقائي نهائي، قم بتغطية المزهرية بطبقة نهائية من طلاء Mod Podge اللامع.
أحد الأشكال المختلفة لهذا المشروع هو رسم الرخام على الجزء الداخلي من المزهرية لتجنب التعامل الفوضوي، لكن هذا قد يستغرق وقتًا أطول حتى يجف ويثبت لأنه سيكون به تهوية أقل. هناك أيضًا طرق بديلة للرسم على الرخام الصناعي والتي قد تستحق التجربة، ولكن لا يمكننا التحدث عن طول عمر هذه المشاريع على المزهريات الزجاجية اليومية.