كيفية طبقة الفراش لأقصى درجات الدفء في فصل الشتاء في أبرد الليالي

لا يوجد شيء أفضل من لف نفسك في سرير دافئ ودافئ حيث تبدأ درجات الحرارة في الخارج في الانخفاض. على الرغم من أنه يمكنك ضبط ترموستات لتتناسب مع درجة الحرارة الداخلية المطلوبة ، إلا أن الفراش الأيمن يمكن أن يكون وسيلة أكثر كفاءة في الطاقة للحفاظ على الدفء طوال الليل. تتمثل الحيلة في طبقة الفراش بشكل صحيح بالمواد المناسبة والبطانيات الإضافية ، مما يخلق حاجزًا كثيفًا بينك وبين البرد. يمكن للطبقة المدروسة أن تنظم درجة حرارة الجسم ، وتقلل من تكاليف الطاقة ، وتضمن النوم دون انقطاع حتى في أبرد الليالي. مع التقنية الصحيحة ، يمكنك تحويل سريرك بسرعة إلى ملاذ من الدفء لن ترغب أبدًا في الزحف منه في الصباح.
أفضل طريقة لتطبيق فراشك من الأسفل إلى الأعلى هي لوحة مرتبة ، وصفيحة مجهزة ، وحاف في الشتاء ، والزماءة الدافئة ، وبطانية أسفل ، وملحقاتك السرية. تساعد هذه الخطوات الأولى لتشكيل السرير المثالي في إنشاء أساس فعال للحفاظ على الدفء. تريد أن تبدأ بطبقة أسفل الفراش السفلية-لوحة المرتبة. قد لا تبدو منصات المراتب كأنها نفقات جديرة بالاهتمام ، لكنها تعمل على الحفاظ على الراحة والحرارة أثناء النوم ، مما يوفر طبقة أولى فعالة على أعلى لوحة المرتبة ، فأنت تريد وضع الورقة المجهزة. تعتبر صفائح التنفس مهمة لتنظيم درجة حرارة جسمك ، لذا ضع ذلك في الاعتبار عند اختيار المجموعة الصحيحة. الطبقة الثالثة هي لحاف الشتاء ، بطانية رقيقة مع طبقة من العزل في الداخل. عادة ما يتم تصميم الألحفة مع وضع مواد وكثافة مختلفة في الاعتبار ، لذلك قد تحتاج إلى إزالة هذه الطبقة إذا وجدت نفسك دافئًا للغاية.
طبقة فراش الشتاء الخاص بك
يكمن السر في إتقان سرير شتوي دافئ ودافئ في كيفية ترتيب فراشك ، وتخلق الخطوات النهائية أرض العجائب الشتوية الدافئة التي لن ترغب في المغادرة أبدًا. تعمل الطبقات العليا كدفء إضافي – واختيار – ، مما يثير البرد عن طريق محاصرة الحرارة أسفله. بعد اختيار لوحة المرتبة الخاصة بك ، ورقة مجهزة ، ولحاف ، يمكنك إنشاء طبقة رابعة مع لزيجة دافئة ، ويفضل أن يكون ذلك في خيار بديل لأسفل أو لأسفل. أضف الطبقة الخامسة مباشرة في الأعلى ، وهي بطانية دافئة لأسفل تضيف القليل من الدفء والراحة إلى سريرك. أنهي إكسسواراتك المتنوعة ، بما في ذلك وسائدك المفضلة ورمي البطانيات. تذكر أن هذه الخطوات تعتمد تمامًا على مستويات الراحة الشخصية الخاصة بك. إذا وجدت نفسك دافئًا جدًا أو باردًا جدًا ، فيمكنك إضافة الطبقات وإزالتها كما ترى.
قد تتساءل لماذا تحتاج إلى وضع سريرك في فصل الشتاء. بالنسبة للمبتدئين ، من المحتمل أن تبقى دافئة بأكثر من مجرد لحاف ، وتحديداً ترموستاتك. غالبًا ما تكون فواتير الطاقة أعلى في فصل الشتاء نتيجة للحاجة إلى تسخين إضافي حول منزلك. مع سرير معزول ومعزول بشكل صحيح ، لديك طريقة فعالة للمساعدة في تقليل تكلفة الطاقة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يزيد وضع سريرك بشكل صحيح من جودة نومك ، مما يتيح لك البقاء مرتاحًا في الليالي الباردة. قد يكون من الصعب التنبؤ بدرجة الحرارة في منزلك لأنها تنمو أكثر برودة في الخارج ، ولكن مع وجود أسرة معزولة ، فأنت مستعد لأي تغييرات مفاجئة.
اختيار ملاءات الشتاء المناسبة
يمكن أن يؤدي اختيار المجموعة الصحيحة من الأوراق إلى إحداث عالم من الاختلاف في حماية نفسك من البرد في الليل. هناك عدد من الاختيارات الموسمية الأولية التي تصف حرارة الشتاء بشكل فعال ، ولكن يجب تقاعدها بحلول فصل الربيع ، لأنها ستكون ببساطة دافئة للغاية. تعد صفائح الفانيلا خيارًا للذهاب للأشهر الباردة ، حيث توفر نسيجًا ناعمًا يعمل على الحفاظ على الدفء بالقرب من جسمك. مصنوعة من القطن أو الخلطات ، صفائح الفانيلا قابلة للتنفس لكنها عزل ، مما يوفر أساسًا مريحًا لطراةك. وبالمثل ، فإن صفائح الصوف هي المفضلة في فصل الشتاء الكلاسيكي ، حيث توفر كل من الراحة والدفء عندما تنخفض درجات الحرارة. ومع ذلك ، فهي أقل شعبية من الفانيلا لأنها يمكن أن تصبح بسرعة غير مريحة وحكة. يعمل Wool بشكل أفضل كعازل للوسائد واللحف والمراتب ، مما يوفر طبقة إضافية من الدفء لطراةك.
للحصول على خيار أكثر راحة ، يمكن أن توفر صفائح الصوف دفءًا استثنائيًا مصنوعًا من الألياف الاصطناعية. هذه اختيار مثالي لأولئك الذين يبردون البرودة في كثير من الأحيان ، لكنهم قد يكونون دافئين للغاية بالنسبة لأصحاب المنازل الذين يميلون إلى الجري. إذا كنت تفضل التنوع ، يمكن أن تعمل أوراق الكتان بشكل جيد في فصل الشتاء ، لأنها تقضي على الرطوبة والحفاظ على درجة حرارة مريحة طوال الليل. عند اختيار الأوراق الشتوية ، تريد التركيز على الملمس والمواد والجودة للتأكد من أنها تساهم في الدفء والراحة في الفراش الإجمالي. لا يمكن المبالغة في أهمية وجود ورقة شتوية لائقة ، لأنها تشكل أساس الفراش الشتوي الدافئ.