كيفية طرد البعوض باستخدام عشبة تزهر في الصيف

قد تعتقد أن البعوض كله متشابه. في حين أنها كلها مزعجة، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، هناك حوالي 200 نوع مختلف من البعوض في الولايات المتحدة. يمكن لاثني عشر منها أن تنشر أمراضًا نادرة ولكنها خطيرة مثل فيروس غرب النيل، وفيروس وادي كاش، والتهاب الدماغ الخيلي الشرقي. تعد حماية نفسك أمرًا مهمًا بشكل خاص إذا كنت تقضي الكثير من الوقت في الخارج. إن استخدام النباتات لصد البعوض يمكن أن يسمح للبستانيين بإدارة الحشرات المزعجة باستخدام محلول محلي بدلاً من اللجوء إلى DEET. إذا كنت قد جربت نباتات عطرية أخرى لهذا الغرض دون جدوى، اغتنم فرصة هذه العشبة التي تزهر في الصيف والتي ربما تكون قد تجاهلتها: بلسم الليمون. هناك أدلة دامغة تظهر أن بلسم الليمون (Melissa officinalis) هو أحد النباتات الطاردة للبعوض التي تعمل بالفعل.
قد تتساءل عن السبب العلمي الذي يسمح لبلسم الليمون بطرد البعوض بنجاح. يكمن سر فعالية هذه العشبة المهملة في الزيوت الأساسية الموجودة داخل أوراقها. على وجه الخصوص، أحد المركبات الموجودة في أوراق هذا النبات والتي تطرد البعوض تسمى سيترونيلول. وهذا هو نفس المركب الموجود في البخاخات التي تحتوي على زيت السترونيلا. وبطبيعة الحال، فإن ضمان نجاح هذه العشبة العطرة في طرد البعوض يبدأ بزراعتها في الظروف المناسبة، كما أن استخدام بعض النصائح الأخرى سيساعدك أيضًا على إرسال الرسالة إلى “إيقاف الطنانة”.
قم بزراعة بلسم الليمون لطرد البعوض في حديقتك طوال الصيف
بالنسبة للمبتدئين، ينمو بلسم الليمون فقط باعتباره نباتًا معمرًا شديد التحمل في مناطق الصلابة من 3 إلى 7 التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية. في تلك المناطق، ستحتاج فقط إلى زراعة هذه العشبة الحمضية الطازجة مرة واحدة وستعود إلى حديقتك من تلقاء نفسها كل عام. يمكنك زراعة هذا العضو من عائلة النعناع مباشرة في الأرض لخصائصه الطاردة أو وضعه في وعاء في الفناء الخاص بك. فقط ضع في اعتبارك أن النبات يجب أن يتعرض لأشعة الشمس المباشرة لمدة ساعتين على الأقل يوميًا. هناك حاجة إلى تربة جيدة التصريف لتزدهر؛ تفضل هذه العشبة التربة الجافة على التربة الرطبة جدًا. سوف تظهر أزهار بيضاء صغيرة في الصيف والخريف. عندما يتم استيفاء جميع الشروط المفضلة، قد يواجه بعض البستانيين مشكلات في انتشاره بقوة إلى حد ما من خلال البذور والجذور، لذا انتبه إلى المكان الذي تزرعه فيه.
إذا كنت قد جربت الأعشاب المزهرة هذا الصيف كرادع للحشرات من قبل دون جدوى، فستحتاج إلى اتباع إحدى نصائحنا التي ستجعل نباتاتك الطاردة للبعوض في الهواء الطلق أكثر فعالية. على وجه الخصوص، سوف تحتاج إلى إطلاق الزيوت العطرية من أوراق النبات عن طريق فركها بين أصابعك لتفعيل هذا الطارد. ثم قومي بفرك الزيوت على بشرتك. لتشجيع النباتات على إنتاج المزيد من زيت السترونيلول الطارد، قم بتقليم النبات بانتظام – سيكون هناك تركيز أعلى من الزيوت العطرية في الأوراق الجديدة التي تتشكل. يمكنك أيضًا تجربة زراعة بلسم الليمون جنبًا إلى جنب مع الأعشاب الطاردة الأخرى، مثل النعناع والنعناع وإكليل الجبل.