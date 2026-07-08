كيفية طرد البعوض باستخدام عشبة تزهر في الصيف

قد تعتقد أن البعوض كله متشابه. في حين أنها كلها مزعجة، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، هناك حوالي 200 نوع مختلف من البعوض في الولايات المتحدة. يمكن لاثني عشر منها أن تنشر أمراضًا نادرة ولكنها خطيرة مثل فيروس غرب النيل، وفيروس وادي كاش، والتهاب الدماغ الخيلي الشرقي. تعد حماية نفسك أمرًا مهمًا بشكل خاص إذا كنت تقضي الكثير من الوقت في الخارج. إن استخدام النباتات لصد البعوض يمكن أن يسمح للبستانيين بإدارة الحشرات المزعجة باستخدام محلول محلي بدلاً من اللجوء إلى DEET. إذا كنت قد جربت نباتات عطرية أخرى لهذا الغرض دون جدوى، اغتنم فرصة هذه العشبة التي تزهر في الصيف والتي ربما تكون قد تجاهلتها: بلسم الليمون. هناك أدلة دامغة تظهر أن بلسم الليمون (Melissa officinalis) هو أحد النباتات الطاردة للبعوض التي تعمل بالفعل.

قد تتساءل عن السبب العلمي الذي يسمح لبلسم الليمون بطرد البعوض بنجاح. يكمن سر فعالية هذه العشبة المهملة في الزيوت الأساسية الموجودة داخل أوراقها. على وجه الخصوص، أحد المركبات الموجودة في أوراق هذا النبات والتي تطرد البعوض تسمى سيترونيلول. وهذا هو نفس المركب الموجود في البخاخات التي تحتوي على زيت السترونيلا. وبطبيعة الحال، فإن ضمان نجاح هذه العشبة العطرة في طرد البعوض يبدأ بزراعتها في الظروف المناسبة، كما أن استخدام بعض النصائح الأخرى سيساعدك أيضًا على إرسال الرسالة إلى “إيقاف الطنانة”.

