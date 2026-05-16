كيفية طرد النحل النجار باستخدام نبات عطري لا يمكنه الوقوف

أصبح الطقس دافئًا، مما يعني أن الوقت قد حان للخروج والاستمتاع بالجلوس في الفناء أو سطح السفينة. لسوء الحظ، هذا الطقس الأكثر دفئًا هو أيضًا الوقت الذي تبدأ فيه الآفات المدمرة مثل النحل النجار في الظهور لتفعل الشيء نفسه. وإذا كان لديك سطح خشبي أو سياج أو سقيفة أو أفاريز فناء، فقد ينظر النحل النجار إلى ممتلكاتك كأرض تعشيش جيدة. على الرغم من أنها قد تبدو مكتنزة مثل النحل الطنان غير المؤذي، إلا أن النحل النجار يمكن أن يسبب أضرارًا هيكلية خطيرة؛ يقومون بحفر ثقوب مستديرة مقاس بوصة في الخشب غير المعالج لبيضهم. ومع ذلك، إذا كنت لا تحاول التخلص من النحل النجار تمامًا وتحاول ببساطة صده، فتخطى رذاذ الحشرات القاسي واستخدم هذا البديل الأكثر طبيعية: زراعة النعناع (Mentha x Piperita).
إن الاحتفاظ ببعض نباتات النعناع الجميلة حول الهياكل الخشبية في حديقتك يخلق حاجزًا عطريًا يساعد في الحفاظ على فناء منزلك الخلفي آمنًا من النحل النجار. ولكن ما الذي يجعل هذه العشبة الورقية فعالة للغاية هنا؟ مثل العديد من الحشرات، يعتمد النحل النجار بشكل كبير على حاسة الشم في أشياء مثل العثور على الطعام. رائحة الزيوت الغنية بالمنثول في نبات النعناع غير سارة للنحل وتطغى على مستقبلاته الشمية وتعطلها. نظرًا لأنهم يعتمدون بشكل كبير على الرائحة، فقد يشجعهم ذلك على الانتقال إلى منطقة أقل عطرًا. كمكافأة، فإن الاحتفاظ بالنعناع الطازج يضيف القليل من أوراق الشجر المورقة إلى الفناء الخاص بك ويجعل من السهل الحصول على الزينة المثالية لبعض الشاي المثلج.
كيفية حماية الهياكل الخشبية الخاصة بك مع النعناع المحفوظ بوعاء
تعد إضافة هذه العشبة العطرية إلى مساحتك الخارجية أمرًا بسيطًا، ولكن يجب عليك اتباع قاعدة واحدة مهمة: استخدم الحاويات دائمًا. النعناع الفلفلي من النباتات العدوانية المعروفة وسيسيطر على حديقتك بسرعة إذا زرعته مباشرة في التربة. لذا، فإن حصرها في الأواني يساعد على منعها من الانتشار ويسمح لك أيضًا بأن تكون أكثر استراتيجية في مكافحة الآفات. ما عليك سوى وضع نباتات النعناع في الأصيص بالقرب من الخشب المكشوف؛ يمكن أن يكون هذا على سطح السفينة أو على طول خط السياج أو معلقًا في سلال من الفناء الخاص بك.
عدا عن ذلك، فإن النعناع سهل النمو والعناية به؛ إنه يزدهر في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 9، لذلك فهو مناسب للعديد من المناخات. إنها تفضل أشعة الشمس الجزئية إلى الكاملة وتريد تربة رطبة باستمرار تستنزف جيدًا حتى تزدهر. طالما حافظت على سقي هذه الأوعية، ستستمر نباتات النعناع في إنتاج زيوت النعناع المكثفة التي تساعد على إبقاء النحل النجار بعيدًا.
تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن النعناع يعد رادعًا جيدًا للنحل النجار المتجول (والحشرات المزعجة الأخرى)، إلا أنه ليس حلاً سحريًا لغزو موجود. إذا كنت ترى بالفعل أكوام نشارة الخشب الموجودة أسفل الثقوب في الخشب في حديقتك، فهذا يعني أن هذا النحل قد انتقل إليها بالفعل. على الرغم من وجود خطوات يمكنك اتخاذها إذا وجدت نحلًا نجارًا في سقيفتك، وعلى سطح السفينة، وحول الأخشاب المكشوفة الأخرى، فليس من الجيد أبدًا الاستعانة بمبيد محترف للعناية بالأشياء أيضًا. مع ذلك، تعمل زيوت النعناع بشكل رائع كإجراء وقائي يومي ويمكن أن تساعدك على حماية أعمالك الخشبية.