كيفية عمل الفناء الخلفي الضيق بدون حديقة

يمكن أن تكون مساحات الفناء الخلفي حقيبة مختلطة اعتمادًا على العديد من العوامل ، وغالبًا ما تتعلق بالحجم والظروف المتنامية التي تجعل تجهيزها مساحات جذابة ومرحبة يمثل تحديًا. عادةً ما تفتقر الفناءات الخلفية الحضرية الصغيرة إلى لقطات مربعة ، في حين أن العديد من الأحياء تتميز بساحات مائلة تعاني من مشاكل الصرف الصحي والأسطح المسطحة. قد يجد أصحاب المنازل في المناخات الأكثر جفافًا أو الرطبة أن العشب التقليدي المتنامي هو ألم ويريدون التخلي عن العشب التقليدي تمامًا. قد يرغب الآخرون فقط في تجنب المتاعب أو الصيانة التي تأتي مع الحفاظ على ساحة صغيرة. ومع ذلك ، هناك أفكار ذكية متعددة حول كيفية عمل فناء خلفي صغير دون محاولة تنمية العشب التقليدي. وتشمل هذه طرق ترتيب ووضع عناصر زراعة ومواد لاستخدامها بدلاً من العشب والأفكار الأخرى لإنشاء مساحة خارجية جذابة تريد قضاء بعض الوقت فيها.
هذه الأساليب لا تستفيد فقط من الفناء الخلفي الصغير ، ولكن يمكن تكييفها أيضًا مع ساحات جانبية محرجة ، وساحات أمامية مائلة صغيرة ، ومناطق أخرى في الخارج من منزلك قد تكون قبيحة أو غير مستقرة. العديد من هذه الأفكار صديقة للميزانية ويمكن أن تكون أرخص من الحفاظ على الفناء التقليدي. بعضها أكثر ملاءمة للبيئة من الأعشاب التقليدية ، مثل تزايد الزهور البرية بدلاً من العشب أو استخدام مساحة الفناء الخلفي الخاص بك كحديقة خضار مرتفعة.
حديقة الحصى
واحدة من أسهل الطرق للتعامل مع نقص العشب في فناءك أو في مناطق معينة هي توظيف الحصى أو الحصى بدلاً من ذلك. لن تقدم الصخور سطحًا يمكن المشي فقط يمكنه الاحتفاظ بأشياء مثل المقاعد ، ولكن يمكن أن تساعد أيضًا في الحفاظ على التربة الأساسية في مكانها والمساعدة في مشاكل الصرف الصحي والتآكل. اجمع بين أنواع وأحجام مختلفة من الحصى في مناطق مختلفة لإنشاء مناطق ستجعل الفناء الخلفي الصغير الخاص بك يبدو أكبر و/أو إحضار عناصر مثل الرباب أو الطوب لإنشاء مسارات أو منصات.
خطوات خشبية
يمكن أن تكون الخطوات الخشبية حلاً رائعًا للساحات المنحدرة قليلاً ، مما يتيح لك إنشاء مسار لا يهاجر أو ينزلق عندما تكون الأرض تحتها رطبة من المطر. استخدمها كمسار من خلال مساحة صغيرة ، مثل الفناء الخلفي ، إلى مقعد صغير أو منطقة جلوس. يمكن تضمينها في مسار الحصى أو في الأوساخ لإلقاء نظرة طبيعية مع الكثير من الملمس. أو ، قم بطي مجموعة من الدرج الخشبي في ساحة جانبية مائلة لسهولة الوصول من الأمام إلى الخلف.
حفرة النار في الفناء الخلفي
تعتبر الفناء الخلفيين دون الكثير من النمو وأوراق الشجر من أماكن مثالية للمدافئ في الهواء الطلق لأنها تشكل أقل من خطر الحريق حتى في المناطق الأكثر جفافًا. يمكنك شراء حاويات كبيرة تشبه الغلاية والتي تجلس على فناء أو محيط الحصى ، أو بناء واحدة من الطوب أو الحبلات التي تقع على الأرض مباشرة. أضف بعض الكراسي المحيطة بمكان مريح لقضاء الأمسيات تحت النجوم.
غرفة المعيشة في الهواء الطلق
هناك طريقة أخرى مثالية لجلب المعيشة الداخلية في الهواء الطلق وهي استخدام مساحة الفناء الخلفي الصغير لإنشاء غرفة خارجية ستحبها قضاء بعض الوقت فيها. أضف ترتيب جلوس واسع إلى فناء كبير أو سطح السفينة ، ودمج عناصر مثل المواقد ، العملات الفنية ، الجداريات ، أو الأسوار لإضافة نقاط خاصة في المساحة. املأ المناطق المحيطة بالمساحة مع صناديق الغراس المرتفعة والشجيرات لشعور مريح ومحتوى.
المطبخ في الهواء الطلق
لغرفة أخرى قابلة للعيش في الهواء الطلق ، لماذا لا تنشئ مطبخًا صغيرًا في الهواء الطلق في مساحتك الخارجية؟ هذا يجعل إضافة رائعة إلى أي منزل يقوم بالكثير من الترفيه ، مما يسمح لك بالقيام بمعظم طعام الطعام الخاص بك والخدمة دون الرحلات المستمرة ذهابًا وإيابًا إلى المنزل. من الضروري أن تضيف بعض المطابخ الكبيرة مثل الثلاجات وغسالات الصحون تحت غطاء السقف أو العريشة ، مع بعض المطابخ الكبيرة التي تضيف عناصر مثل الثلاجات وغسالات الصحون تحت غطاء السقف أو العريشة ، تضيف بعض المطابخ الكبيرة ، حيث إن موقد البروبان في الهواء الطلق من موقد البروبان في الهواء الطلق ، والمشويات الفاخرة ، وأسطح المنازل ، والمصارف الخارجية ، مع بعض المطابخ الكبيرة التي تضيف عناصر مثل الثلاجات وغسالات الصحون تحت غطاء السقف أو العريشة. يُمزج المطبخ في الهواء الطلق مع منطقة تناول الطعام لملء مساحة الفناء الخلفي المحرج.
دش في الهواء الطلق
إذا كان لديك حمام سباحة أو ساونا أو صالة رياضية في الهواء الطلق أو العيش بالقرب من بقعة سباحة ، فيمكن أن يكون الاستحمام في الهواء الطلق استخدامًا كبيرًا لفناء خلفي صغير ، مما يمنعك من تتبع الأوساخ والرمال في منزلك. كما يمكن أن يكون مجرد مكان رائع للتهدئة بعد بعض البستنة أو الترفيه في الهواء الطلق. قم بتركيب رأس دش على طول جدار خارجي أو جدار حديقة أو سياج ، ثم أضف بعض شاشات أو أقسام الخصوصية وأرضية قابلة للتصريف مصنوعة من الخشب المعالج أو البلاط أو الحصى.
فناء مع طاولة البيسترو
إذا كانت فناءك صغيرة جدًا بالنسبة إلى سطح السفينة مع إعداد طعام خارجي كامل ، فلا تقلل أبدًا من بساطة طاولة البيسترو واثنين من الكراسي. على الرغم من أنه لا يوجد بالضرورة مجال لحفل عشاء كبير ، حتى أصغر طاولة تقدم مكانًا للاستمتاع بقهوة الصباح أو غداء سريع أثناء الاستمتاع بالهواء الطلق. أضف منصة صغيرة مصنوعة من الحجارة الخشبية أو الحجارة القريبة من بابك الخلفي للطاولة واستخدم بقية المساحة الصغيرة لزرع بعض الأسرّة الشجيرات أو الحاويات.
حمام سباحة أو ساونا
على الرغم من أن الساحات الخلفية الصغيرة لا تملك بالضرورة مساحة لمسبح داخل الأرض ، ففكر في بناء سطح مرفوع وإضافة نموذج فوق الأرض مضمن جزئيًا في الأوساخ. يعمل هذا على حمامات السباحة المبطنة تقليديًا بالإضافة إلى حمامات خزان المعادن الشهيرة ومسبح حاويات الشحن النحيف. يمكنك أيضا بناء مجموعة محيط لدوامة. للحصول على محيط أوسع ، يمكنك تكريس الفناء الخلفي بأكمله إلى المنطقة المحيطة بالمسبح مع بعض مساحة كراسي الصالة أو تناول الطعام في الهواء الطلق.
طريق الحجر
يضيف المظهر الكلاسيكي لمسار الحجر المتعرج على الفور لمسة مرتفعة. في مساحة صغيرة من الفناء الخلفي لا يمكن أن تحتوي على حديقة ، استخدم حجر العلم لإنشاء مسارات ومناطق مسطحة أكبر لترتيبات الجلوس أو طاولات الطعام. لإلقاء نظرة على الحديقة الإنجليزية ، اجمعها مع مقاعد حجرية ، طاولات ، وتماثيل. يعد المسار الحجري المنحني فكرة رائعة لأنه يمكن أن يجعل مساحتك تشعر أكبر.
إضافة العريشة
استخدم كل أو جزء من الفناء الخلفي الصغير لإنشاء ترتيبات جلوس جميلة من العريشة التي ستملأ المساحة ، وتخلق الظل ، وجعل الهواء الطلق يشعر وكأنه امتداد لمنزلك. للحصول على نسخة غير مكلفة ، استخدم أرضية حصى البازلاء تحدها وظائف خشبية أو بناء فناء مع الطوب أو أحجار الرصيف. أحاط بمنطقة العريشة مع أسرة من النباتات أو الزهور أو الشجيرات أو نباتات الحاويات.
حجارة الرصيف
إذا كان العشب ينمو في الفناء الخلفي الصغير الخاص بك ، لكنك تفضل تجنب المظهر الأخضر الشامل ، تجمع بين أحجار الرصيف الخرسانية مع الحدود الخضراء التي تم إنشاؤها من العشب التقليدي أو الأراضي الأرضية مثل البرسيم والطحلب. لن يقتصر الأمر على جعل الصيانة أسهل بكثير ، ولكنه سيساعد أيضًا إذا حصلت فناءك على الكثير من الرطوبة للحفاظ على الشركة السطحية للجداول أو الكراسي التي لا تغرق باستمرار. إذا كنت تحب المظهر ولكن لا يمكنك استخدام العشب الحقيقي ، فحاول تثبيت العشب الاصطناعي مع أرضيات.
صناديق الغراس الغذائي
إذا كنت تحب فكرة استخدام مساحتك الخارجية لتنمية طعامك ، فقد تكون صناديق الغراس المليئة بالخضار والأعشاب وسيلة رائعة لتحقيق ذلك. يمكن أن تكون الأسرة الخشبية المرتفعة ذات المسارات الصغيرة بينهما وسيلة جميلة لملء الفناء الذي يحصل على الكثير من أشعة الشمس. كما تجعل الأسرة المرتفعة حديقة العمل أسهل على ركبتيك.
الاحتفاظ بجدار الفناء
إذا كان الفناء الخلفي الصغير الخاص بك مائلًا ، فيمكن أن يساعد بناء فناء يحده جدار الاحتفاظ في إنشاء مناطق مسطحة يمكن استخدامها دون خطر كل شيء يتدحرج أو ينزلق أسفل التل. استخدم الخشب أو الحجر أو المعدن لإنشاء الجدار ، وملء المنطقة العلوية بحصبة البازلاء أو الحجارة التي ستساعد في الصرف للحفاظ على الفناء جافًا ومن التآكل بعيدًا.
أسرة زارع متدرج
إذا كنت لا ترغب في استخدام مساحة الفناء الخلفي الصغير والمنحدر للترفيه ، فيمكنك دائمًا تحويلها إلى سلسلة من أسرة الزراعة المرتفعة أو المتدرجة للزهور والشجيرات وغيرها من المساحات الخضراء. يعمل هذا النهج أيضًا بشكل جيد مع ساحة جانبية غير مستخدمة مرئية من الشارع أو في الفناء الأمامي كبديل لساحة العشب المنحدر.
حديقة الزهرة البرية
واحدة من أكثر البدائل شعبية للمروج التقليدية وغيرها من أفكار المناظر الطبيعية في الفناء الخلفي ، تعمل الزهور البرية بشكل جميل لملء مساحة الفناء الخلفي. يمكن أن تنتشر إما إلى جميع الزوايا أو يزرعون في أسرة أكثر تعريفًا مع مسارات الحصى اللذيذة أو الحجر. يمكن أن تكون هذه الزهور طريقة رائعة لجذب الحياة البرية المحلية مثل الطيور والفراشات التي يمكنك الاستمتاع بمشاهدتها في فناءك.
بقعة قيلولة بعد الظهر
اقلب زاوية محددة من ساحة صغيرة إلى بقعة الاسترخاء المثالية عن طريق إضافة أرجوحة للتسكع والأغنى. يمكن أن يعمل هذا النهج مع أي نوع من الغطاء الأرضي أسفله ، بما في ذلك الرمال أو المهاد أو الحصى أو الطوب أو الحجارة. إذا كان لديك مساحة أكبر قليلاً ، فاختر منصة سرير نهاري في الهواء الطلق تتيح مساحة لأكثر من شخص واحد.
ميزة المياه
اجمع بين سطح السفينة أو الفناء الصغير مع ميزة ماء مقاس لتناسب حجم مساحة الفناء الخلفي. يمكن أن يكون هذا من أي شيء من بركة حجرية مدمجة كاملة مع سمكة Koi إلى نافورة صغيرة الفقاعات في زاوية الفناء. أصوات الماء مريحة للغاية ، ودعاك خارج أكثر. يُطرف البركة مع كراسي زوجين أو مقعد ، أو لمناطق أكبر ، أضف منطقة جلوس واسعة.
سطح السفينة العائمة
على الرغم من أن جميع الفناءات الخلفية لا تتيح لك وجود سطح متصل مباشرة بالمنزل ، إلا أنه لا يقلل من شأن الأنيقة ووظائف سطح السفينة العائمة. يمكن بناؤها بسهولة من منصات الشحن العادية في أي مكان في الفناء الخاص بك. هذا أمر رائع بالنسبة للساحات ذات الشكل المحرج والمنحدرات التي من الصعب عادة تجهيزها مع سطح تقليدي. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك وضعه أينما تريد زيادة الخصوصية والظل إلى أقصى حد.