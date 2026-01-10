كيفية عمل باكسبلاش مخصص للمطبخ مع وشم البلاط بتكلفة معقولة

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

في العديد من المطابخ، يمكن أن يكون البلاط سمة مهيمنة على المساحة. لذا، إذا لم تكن راضيًا عن البلاط الموجود في الخط الخلفي، فقد تجد نفسك عالقًا بعض الشيء. إذا كنت مستأجرًا، فمن المحتمل أنه لا يُسمح لك بتغيير البلاط، وإذا كنت مالك منزل، فقد تخيفك فكرة إعادة البناء بسبب ارتفاع التكاليف. في الواقع، تكلفة إعادة تركيب باكسبلاش يمكن أن تبدأ بحوالي 700 دولار – وهو رقم يمكن أن يرتفع بسرعة، خاصة في المطبخ الأكبر. ولكن ليس عليك أن تتخلى عن باكسبلاش أحلامك حتى الآن. صدق أو لا تصدق، يوجد بالفعل منتج رائع يمكنه تحويل مظهر البلاط الخاص بك دون إجراء أي تغييرات دائمة، وكل ذلك مقابل جزء بسيط من تكلفة إعادة البناء.

يُعرف هذا الحل العبقري باسم وشم البلاط. تشبه إلى حد كبير الوشم المؤقت الذي قد تشتريه لحفلة أطفال، يمكن تطبيق هذه الأنماط اللاصقة على البلاط في بضع خطوات بسيطة ثم إزالتها بنفس السهولة. وهذا يعني عدم وجود ضرر دائم للبلاط، وهو أمر رائع إذا كنت تستأجر منزلك أو كنت تبحث عن أنماط لتجربتها في مطبخك دون الالتزام الكامل. إذًا، كيف يعملون؟ أولاً، اختر الوشم الذي يعجبك من بين الأنماط المختلفة المتاحة، بما في ذلك الأنماط الهندسية البسيطة والأزهار وحتى الأشكال الحيوانية. بمجرد قيامك بطلب المنتجات التي تفضلها، ستحتاج بعد ذلك إلى قراءة تعليمات المنتج. ومع ذلك، فإن التثبيت بشكل عام سهل مثل وضع الوشم في الماء، وتقشير الجزء الخلفي، ووضع الملصقات على البلاط. إذًا، ما هي بعض الطرق الإبداعية لاستخدام الوشم الديكوري على بلاطك لإضفاء لمسة جميلة على باكسبلاش مطبخك؟