كيفية عمل باكسبلاش مخصص للمطبخ مع وشم البلاط بتكلفة معقولة

في العديد من المطابخ، يمكن أن يكون البلاط سمة مهيمنة على المساحة. لذا، إذا لم تكن راضيًا عن البلاط الموجود في الخط الخلفي، فقد تجد نفسك عالقًا بعض الشيء. إذا كنت مستأجرًا، فمن المحتمل أنه لا يُسمح لك بتغيير البلاط، وإذا كنت مالك منزل، فقد تخيفك فكرة إعادة البناء بسبب ارتفاع التكاليف. في الواقع، تكلفة إعادة تركيب باكسبلاش يمكن أن تبدأ بحوالي 700 دولار – وهو رقم يمكن أن يرتفع بسرعة، خاصة في المطبخ الأكبر. ولكن ليس عليك أن تتخلى عن باكسبلاش أحلامك حتى الآن. صدق أو لا تصدق، يوجد بالفعل منتج رائع يمكنه تحويل مظهر البلاط الخاص بك دون إجراء أي تغييرات دائمة، وكل ذلك مقابل جزء بسيط من تكلفة إعادة البناء.
يُعرف هذا الحل العبقري باسم وشم البلاط. تشبه إلى حد كبير الوشم المؤقت الذي قد تشتريه لحفلة أطفال، يمكن تطبيق هذه الأنماط اللاصقة على البلاط في بضع خطوات بسيطة ثم إزالتها بنفس السهولة. وهذا يعني عدم وجود ضرر دائم للبلاط، وهو أمر رائع إذا كنت تستأجر منزلك أو كنت تبحث عن أنماط لتجربتها في مطبخك دون الالتزام الكامل. إذًا، كيف يعملون؟ أولاً، اختر الوشم الذي يعجبك من بين الأنماط المختلفة المتاحة، بما في ذلك الأنماط الهندسية البسيطة والأزهار وحتى الأشكال الحيوانية. بمجرد قيامك بطلب المنتجات التي تفضلها، ستحتاج بعد ذلك إلى قراءة تعليمات المنتج. ومع ذلك، فإن التثبيت بشكل عام سهل مثل وضع الوشم في الماء، وتقشير الجزء الخلفي، ووضع الملصقات على البلاط. إذًا، ما هي بعض الطرق الإبداعية لاستخدام الوشم الديكوري على بلاطك لإضفاء لمسة جميلة على باكسبلاش مطبخك؟
نصائح لإنشاء باكسبلاش وشم البلاط
يبدأ جزء أساسي من عملية DIY هذه قبل أن تطلب وشم البلاط الجديد الخاص بك. أولاً، خطط بعناية للمكان الذي تريد أن يذهب إليه الوشم من أجل خلق التأثير المطلوب. سيساعدك هذا في طلب الرقم الصحيح الذي تحتاجه لحجم الخط الخلفي لديك ويمكّنك من البدء في وضعه بمجرد وصوله. على سبيل المثال، تأتي وشم البلاط الفرنسي المصمم على طراز آرت ديكو من Suteka في حزمة أساسية مكونة من 44 وشمًا زاوية و28 نقطة لمركز كل بلاطة بينما تهدف ملصقات البلاط FRED هذه من Etsy إلى الانتشار على عدة بلاطات وتأتي في مجموعة من قطعتين.
بمجرد حصولك على الوشم، قد ترغب في تنظيف البلاط قبل وضعه لإزالة أي شحوم أو أوساخ في المطبخ قد تتداخل مع لاصق الوشم أو تتسبب في ظهور فقاعات. بعد ذلك، ما عليك سوى اتباع تعليمات المنتج لإزالة الورق الخلفي ولصقه على البلاط. من النصائح الرائعة التي يجب وضعها في الاعتبار عند استخدام هذه الأوشام هي أنه يمكن تطبيق العديد منها على الأسطح الملساء والمسطحة أيضًا. لذلك، لا يمكن للملصقات أن تجعل باكسبلاش الخاص بك طازجًا وحديثًا فحسب، بل يمكن استخدامها أيضًا لجعل مطبخك أكثر جمالية ككل. من خلال وضع بعض الوشوم المطابقة على النوافذ الزجاجية، وقطع الديكور، وحتى الأطباق، ستناسب الخلفية المخصصة الخاصة بك تمامًا الجمالية العامة للغرفة. إذا كان بلاطك يغطي المطبخ بأكمله وتريد تحديد منطقة معينة من الخطوط الخلفية، فإن هذه الأوشام تعمل بشكل رائع لذلك أيضًا. ما عليك سوى شراء عدد صغير وتطبيقه حول الحوض أو الموقد لإنشاء خط باكسبلاش منفصل وجذاب بصريًا دون الحاجة إلى تغيير أي من البلاط.