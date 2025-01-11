كيفية قطع الرفوف الخشبية لأبعاد غير عادية للتغلب على زوايا خزانة غريبة

إذا قمت بمراجعة نصائح الخبراء لدينا لتنظيم خزانتك، فإن أحد الاقتراحات هو استخدام الرفوف بشكل صحيح. ربما لديك خزانة يمكن أن تستفيد من القليل منها؟ عندما يكون لديك خزانات ذات شكل منتظم، فمن السهل نسبيًا استخدام الأرفف التي تصنعها بنفسك والتي تحولها إلى مساحة تخزين أحلامك. لسوء الحظ، إذا كان لديك زوايا خزانة غريبة، فقد يكون من الصعب قطعها بدقة. لا يزال الأمر قابلاً للتنفيذ تمامًا، والعديد من المبادئ هي نفسها، ولكنها تتطلب المزيد من العناية عند القياس والقطع. لذلك دعونا ندخل في التفاصيل.

سنستخدم طريقة شائعة وبسيطة وفعالة لتثبيت الرف، مع تعديل طفيف لاستيعاب تلك الزوايا الفردية. المرابط، وهي نقطة ربط خشبية بين الجدار والأرفف، سوف تدعم الرفوف. سيتم تصنيع المرابط بشرائط خشبية مقاس 1 × 2 بوصة مثبتة على الحائط باستخدام مثبتات ومسامير الحوائط الجافة. يمكن تصنيع الأرفف نفسها من ألواح الصنوبر مقاس ¾ بوصة الموجودة في العديد من متاجر الأجهزة والصناديق الكبيرة. سيكون هذا مفيدًا إذا كان بإمكانك اختيار عمق (من الأمام إلى الخلف) يناسب حجم الرف الذي تريده، على الرغم من أنه يمكن قصه أو ضمه معًا. يعد استخدام الخشب الرقائقي مقاس ¾ بوصة خيارًا آخر.

ستحتاج إلى مثقاب كهربائي، وشريط قياس، ومستوى، ومقياس مائل مثل جهاز Johnson B75 T-bevel. ستحتاج أيضًا إلى العثور على الأزرار الموجودة خلف الجدران. يمكنك النقر على الحائط والاستماع عندما يتغير الصوت أو تجربة تطبيق الباحث عن المسامير لهاتفك. بدلاً من ذلك، أنفق حوالي 20 دولارًا على شيء مثل JAXWQ Stud Finder Wall Scanner الذي سيحدد أيضًا الأسلاك الكهربائية والأنابيب.