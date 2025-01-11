كيفية قطع الرفوف الخشبية لأبعاد غير عادية للتغلب على زوايا خزانة غريبة

إذا قمت بمراجعة نصائح الخبراء لدينا لتنظيم خزانتك، فإن أحد الاقتراحات هو استخدام الرفوف بشكل صحيح. ربما لديك خزانة يمكن أن تستفيد من القليل منها؟ عندما يكون لديك خزانات ذات شكل منتظم، فمن السهل نسبيًا استخدام الأرفف التي تصنعها بنفسك والتي تحولها إلى مساحة تخزين أحلامك. لسوء الحظ، إذا كان لديك زوايا خزانة غريبة، فقد يكون من الصعب قطعها بدقة. لا يزال الأمر قابلاً للتنفيذ تمامًا، والعديد من المبادئ هي نفسها، ولكنها تتطلب المزيد من العناية عند القياس والقطع. لذلك دعونا ندخل في التفاصيل.
سنستخدم طريقة شائعة وبسيطة وفعالة لتثبيت الرف، مع تعديل طفيف لاستيعاب تلك الزوايا الفردية. المرابط، وهي نقطة ربط خشبية بين الجدار والأرفف، سوف تدعم الرفوف. سيتم تصنيع المرابط بشرائط خشبية مقاس 1 × 2 بوصة مثبتة على الحائط باستخدام مثبتات ومسامير الحوائط الجافة. يمكن تصنيع الأرفف نفسها من ألواح الصنوبر مقاس ¾ بوصة الموجودة في العديد من متاجر الأجهزة والصناديق الكبيرة. سيكون هذا مفيدًا إذا كان بإمكانك اختيار عمق (من الأمام إلى الخلف) يناسب حجم الرف الذي تريده، على الرغم من أنه يمكن قصه أو ضمه معًا. يعد استخدام الخشب الرقائقي مقاس ¾ بوصة خيارًا آخر.
ستحتاج إلى مثقاب كهربائي، وشريط قياس، ومستوى، ومقياس مائل مثل جهاز Johnson B75 T-bevel. ستحتاج أيضًا إلى العثور على الأزرار الموجودة خلف الجدران. يمكنك النقر على الحائط والاستماع عندما يتغير الصوت أو تجربة تطبيق الباحث عن المسامير لهاتفك. بدلاً من ذلك، أنفق حوالي 20 دولارًا على شيء مثل JAXWQ Stud Finder Wall Scanner الذي سيحدد أيضًا الأسلاك الكهربائية والأنابيب.
قياس وتركيب الرفوف الخشبية في الخزانات ذات الشكل الغريب
أولا، قطع المرابط الخاصة بك إلى الطول. اثنان للأطراف، وواحد للجدار الخلفي. يجب أن تكون أقصر ببضع بوصات من أبعاد الرف. يعتبر المنشار الميتري مثاليًا لهذا النوع من العمل وهو أحد أفضل الأدوات التي تستحق الاستثمار فيها للأعمال الخشبية في المنزل. حدد الارتفاع الذي تريده للرف، وابحث عن المسامير، ثم قم بتركيب مثبتي الحوائط الجافة لكل مربط. الآن قم بحفر ثقوب في المرابط الخاصة بك لتتناسب مع بعضها البعض، وقم بربطها على الحائط. أهم شيء في هذه المرحلة هو أن تكون المرابط بنفس الارتفاع والمستوى الأفقي تمامًا.
الآن حان الوقت لقياس الرف. اختر أطول جدار (الخلف عادةً) ليكون خط الأساس. حدد الطول على لوح الرف الخاص بك، مع ترك مساحة كافية على كلا الطرفين للسماح بالزوايا الغريبة. التخمين التقريبي جيد. خذ مقياس الميل الخاص بك وضعه أفقيًا، أعلى المربط الأطول، في الطرف الأيسر. اضبطه على زاوية الجدار الجانبي. انقل تلك الزاوية إلى لوحتك. كرر في النهاية اليمنى. يجب أن يكون لديك الآن خطوط مثالية للقطع. يمكنك فقط قياس كل شيء باستخدام شريط قياس، لكن المقياس المائل أكثر دقة، وتكلفته حوالي 10 دولارات فقط. تكرار العملية لكل من الرفوف الأخرى يضمن أنه حتى لو كانت الجدران مائلة أو تغيرت الزوايا، فستتناسب جميعها بشكل صحيح.