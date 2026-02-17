كيفية مشاهدة أليسا ليو في برنامج التزلج على الجليد القصير في الألعاب الأولمبية مجانًا

قد يتم تعويض New York Post و/أو الحصول على عمولة تابعة إذا قمت بالنقر أو الشراء من خلال روابطنا. الأسعار المميزة عرضة للتغيير.



أخيرًا، وصلت فرقة The Blade Angels – المعروفة أيضًا باسم نساء فريق التزلج على الجليد في الولايات المتحدة الأمريكية – إلى الجليد.

أخيرًا، يبدأ الحدث الفردي للتزلج على الجليد للسيدات اليوم، 17 فبراير، ومعه الظهور الأولمبي للعضو الأخير في فريق التزلج على الجليد الأمريكي، إيزابو ليفيتو.

لقد تزلجت كل من أليسا ليو وأمبر جلين بالفعل على الجليد الأولمبي و أحضر إلى المنزل بعض الأجهزة كمساهمين في الميدالية الذهبية لحدث الفريق. تزلج ليو على البرنامج القصير، بينما تزلج جلين على البرنامج المجاني.

التزلج على الجليد الأولمبي: ما يجب معرفته ماذا: برنامج قصير للسيدات

برنامج قصير للسيدات متى: 17 فبراير، 12:45 مساءً بالتوقيت الشرقي

17 فبراير، أين: ساحة ميلانو للتزلج على الجليد (ميلان، إيطاليا)

ساحة ميلانو للتزلج على الجليد (ميلان، إيطاليا) قناة: شبكة الولايات المتحدة الأمريكية (12:45 مساءً بالتوقيت الشرقي)، NBC (2:40 مساءً)

شبكة الولايات المتحدة الأمريكية (12:45 مساءً بالتوقيت الشرقي)، NBC (2:40 مساءً) جاري: DIRECTV (جربه مجانًا)

فاز متزلجان آخران في حدث اليوم بميداليات كجزء من حدث الفريق: اليابانية كاوري ساكاموتو (التي أنهت صدارة قائمة المتصدرين في حدث الفريق القصير) و مجانًا) والإيطالية لارا ناكي جوتمان. ساكاموتو، بصفته الحائز على الميدالية البرونزية، هو أيضًا المتزلج الوحيد من منصة التتويج لعام 2022 الذي يعود للمنافسة هذا العام.

بعد حدث اليوم، سينتقل أفضل 24 متزلجًا إلى جزء الرقص الحر يوم الخميس 19 فبراير. وسيتم منح الميداليات في نهاية هذا الحدث للمتزلجين الثلاثة الحاصلين على أعلى الدرجات المجمعة.

وقت بدء البرنامج القصير للتزلج على الجليد للسيدات في الألعاب الأولمبية

يبدأ البرنامج القصير للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية 2026 الساعة 12:45 ظهرًا بالتوقيت الشرقي اليوم، 17 فبراير. بينما تبدأ التغطية على شبكة USA Network، ينتقل البرنامج إلى NBC الساعة 2:40 ظهرًا بالتوقيت الشرقي للعروض النهائية.

كيف تشاهد التزلج على الجليد الأولمبي مجانًا

إذا لم يكن لديك كابل، فستحتاج إلى خدمة بث تلفزيوني مباشر لبث الألعاب الأولمبية مجانًا.

DIRECTV هي خدمتنا المفضلة لمشاهدة البث التلفزيوني المباشر مجانًا – فهي تحتوي على نسخة تجريبية مجانية مدتها خمسة أيام وهناك الكثير من الخيارات للخطط التي تشمل كلاً من USA Network وNBC، بدءًا من 69.99 دولارًا شهريًا.

يمكنك أيضًا مشاهدة كل دقيقة من الألعاب الأولمبية من خلال الاشتراك في Peacock، والذي يبدأ بسعر 10.99 دولارًا شهريًا.

التزلج على الجليد – قائمة بداية البرامج القصيرة للسيدات

فيكتوريا سافونوفا (AIN) أديليا بيتروسيان (AIN) ميدا فارياكوجيت (LTU) رويانغ تشانغ (CHN) كريستين سبورز (GBR) ليفيا كايزر (سويسرا) ماريا سينيوك (ISR) ألكسندرا فيجين (BUL) جوليا سوتر (ROU) أولغا ميكوتينا (النمسا) إيدا كارهونين (فنلندا) كيمي ريبوند (SUI) إيكاترينا كوراكوفا (POL) جيا شين (كوريا الجنوبية) هاين لي (كوريا الجنوبية) لورين شليد (FRA) صوفيا ساموديلكينا (DAZ) آمي ناكاي (اليابان) مادلينا شيزاس (CAN) لوينا هندريكس (BEL) نينا بينزاروني (بلجيكا) نينا بتروكينا (EST) لارا ناكي جوتمان (ITA) أليسا ليو (الولايات المتحدة الأمريكية) إيزابو ليفيتو (الولايات المتحدة الأمريكية) أناستازيا جوبانوفا (GEO) كاوري ساكاموتو (اليابان) أمبر جلين (الولايات المتحدة الأمريكية) مون شيبا (اليابان)

التزلج على الجليد في جدول دورة الالعاب الاولمبية 2026

فردي سيدات – برنامج قصير – 17 فبراير 12:45 مساءً بالتوقيت الشرقي

فردي سيدات – تزلج حر – 19 فبراير الساعة 1 ظهرًا بالتوقيت الشرقي *

* حفل المعرض – 21 فبراير، الساعة 2 ظهرًا بالتوقيت الشرقي

*الميداليات الممنوحة

متى تنتهي دورة الالعاب الاولمبية الشتوية؟

تنتهي دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026 بحفل الختام يوم 22 فبراير الساعة 2:30 ظهرًا بالتوقيت الشرقي.

لماذا تريد Trust Post صحيفة نيويورك بوست

كتبت هذه المقالة أنجيلا تريكاريكو، مراسلة البث التجاري لموقع Post Wanted Shopping، وPage Six، وDecider.com. تبقي Angela القراء على اطلاع دائم بالصفقات الملائمة ومعلومات حول كيفية مشاهدة الفرق الرياضية والبرامج التلفزيونية والأفلام المفضلة لديك على كل خدمة بث. لا تقوم أنجيلا فقط باختبار ومقارنة خدمات البث التي تكتب عنها لضمان حصول القراء على أفضل الأسعار، ولكنها أيضًا من أشد المعجبين بالتقاطع بين التسوق والتكنولوجيا والرياضة والثقافة الشعبية. عندما لا تكتب عن (أو تشاهد) التلفاز والأفلام والرياضة، فإنها أيضًا تتابع خدع العطور التي لا تحظى بالتقدير في Bath & Body Works وتختبر سماعات الرأس. قبل انضمامها إلى Decider وThe New York Post في عام 2023، كتبت عن البث المباشر وتكنولوجيا المستهلك في Insider Reviews.