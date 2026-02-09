كيفية مشاهدة إيلين غو في دورة الألعاب الأولمبية 2026 بأسلوب الانحدار مجانًا

قد يتم تعويض New York Post و/أو الحصول على عمولة تابعة إذا قمت بالنقر أو الشراء من خلال روابطنا. الأسعار المميزة عرضة للتغيير.



ستقام نهائيات مسابقة السلوب ستايل للسيدات في أولمبياد 2026 هذا الصباح، 9 فبراير، وعلى الرغم من السقوط المبكر في جولات التصفيات، ستشارك فيها إيلين جو، المرشحة للميدالية.

Slopestyle هو نظام تزلج حر يتم إجراؤه على مسار مكون من ستة أقسام، بما في ذلك القضبان والقفزات. يتم الحكم على المتزلجين بناءً على أدائهم العام، بالإضافة إلى التسجيل المنفصل للحيل وتنفيذها. في النهائي، سيكمل المتزلجون الـ 12 المؤهلون ثلاث أشواط؛ ستكون أعلى درجاتهم من أصل 100 هي التي يتم احتسابها في الترتيب النهائي.

وتأهلت الحائزة على الميدالية الذهبية لعام 2022، المتزلجة السويسرية ماتيلد جريمود إلى نهائي اليوم إلى جانب الحائزة على الميدالية الفضية إيلين جو، الأمريكية التي تمثل الصين من خلال تراثها. ولم يتأهل المتزلجة الإستونية كيلي سيلدارو، الحائزة على الميدالية البرونزية في 2022.

سلوب ستايل للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية 2026: ما يجب معرفته متى: 9 فبراير، 6:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي

9 فبراير، أين: حديقة ليفينو الثلجية (فالتيلينا، إيطاليا)

حديقة ليفينو الثلجية (فالتيلينا، إيطاليا) قناة: شبكة الولايات المتحدة الأمريكية

شبكة الولايات المتحدة الأمريكية جاري: DIRECTV (جربه مجانًا)

صنع غو التاريخ في أولمبياد 2022 كأول متزلج حر يفوز بثلاث ميداليات في دورة أولمبية واحدة. بالإضافة إلى فضيتها المنحدرة، فازت بالميدالية الذهبية في كل من الهواء الكبير ونصف الأنبوب. ومن المتوقع أن تنافس مرة أخرى في كلا التخصصين في عام 2026.

الجدول الزمني لدورة الألعاب الأولمبية للسيدات

9 فبراير هو اليوم الأخير لسباق الإنحدار للسيدات وسيتم توزيع الميداليات في ختام المسابقة.

زمن الأولمبياد للسيدات

تبدأ نهائيات مسابقة التزلج على المنحدرات في دورة الألعاب الأولمبية 2026 للسيدات في الساعة 6:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم 9 فبراير.

كيفية مشاهدة Elieen Gu في أسلوب التزلج النسائي مجانًا

إذا لم يكن لديك كابل، فستحتاج إلى خدمة بث تلفزيوني مباشر لبث سباق انحدار السيدات في الألعاب الأولمبية الشتوية مجانًا.

DIRECTV هي خدمتنا المفضلة لمشاهدة البث التلفزيوني المباشر مجانًا – فهي تحتوي على نسخة تجريبية مجانية مدتها خمسة أيام وهناك الكثير من الخيارات للخطط التي تشمل USA Network (وكل قناة أخرى ستحتاجها للأولمبياد)، بدءًا من 69.99 دولارًا شهريًا.

يمكنك أيضًا مشاهدة كل دقيقة من الألعاب الأولمبية من خلال الاشتراك في Peacock، والذي يبدأ بسعر 10.99 دولارًا شهريًا، وإذا وجدت نفسك نائمًا اليوم، فيمكنك مشاهدة إعادة كاملة لنهائي سلوب ستايل للسيدات على Peacock أيضًا.

قائمة البداية لأسلوب السلوب ستايل للسيدات

ماريا جاسليتر (ITA) منجتينج ليو (CHN) جويليا تانو (سويسرا) لارا وولف (أستراليا) نعومي أورنيس (CAN) ميغان أولدهام (CAN) آني كارافا (فنلندا) لينشان هان (CHN) أفيري كرومي (الولايات المتحدة الأمريكية) كيرستي موير (GBR) إيلين أيلينغ جو (CHN) ماتيلد جريمود (سويسرا)

دورة الالعاب الاولمبية الشتوية 2026

متى تنتهي دورة الالعاب الاولمبية الشتوية؟

تنتهي دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026 بحفل الختام يوم 22 فبراير الساعة 2:30 ظهرًا بالتوقيت الشرقي.

كتبت هذه المقالة أنجيلا تريكاريكو، مراسلة البث التجاري لموقع Post Wanted Shopping، وPage Six، وDecider.com. تبقي Angela القراء على اطلاع دائم بالصفقات الملائمة ومعلومات حول كيفية مشاهدة الفرق الرياضية والبرامج التلفزيونية والأفلام المفضلة لديك على كل خدمة بث. لا تقوم أنجيلا فقط باختبار ومقارنة خدمات البث التي تكتب عنها لضمان حصول القراء على أفضل الأسعار، ولكنها أيضًا من أشد المعجبين بالتقاطع بين التسوق والتكنولوجيا والرياضة والثقافة الشعبية. عندما لا تكتب عن (أو تشاهد) التلفاز والأفلام والرياضة، فإنها أيضًا تتابع خدع العطور التي لا تحظى بالتقدير في Bath & Body Works وتختبر سماعات الرأس. قبل انضمامها إلى Decider وThe New York Post في عام 2023، كتبت عن البث المباشر وتكنولوجيا المستهلك في Insider Reviews.