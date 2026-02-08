كيفية مشاهدة اليوم الثالث من حدث فريق التزلج على الجليد في أولمبياد 2026

قد يتم تعويض New York Post و/أو الحصول على عمولة تابعة إذا قمت بالنقر أو الشراء من خلال روابطنا. الأسعار المميزة عرضة للتغيير.



سيتم اليوم توزيع أول ميدالية في التزلج الفني على الجليد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026 بعد اختتام حدث الفريق.

سيتضمن اليوم الثالث الجولات الثلاث الأخيرة من المسابقة: التزلج الحر للأزواج، للرجال والسيدات. في نهاية الجولات، الفريق الحاصل على أعلى الدرجات التراكمية (حسب المركز) سيفوز بالميدالية الذهبية والثانية الفضية والثالثة البرونزية.

يدخل فريق الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يدافع عن ميداليته الذهبية في حدث الفريق لعام 2022، اليوم الأخير من حدث الفريق بفارق أكبر مما كان عليه في اليوم الثاني. وبعد حصول راقصي الجليد ماديسون تشوك وإيفان بيتس على المركز الأول، واحتلال “الإله الرباعي” إيليا مالينين المركز الثاني، رفعت الولايات المتحدة رصيدها إلى 44 نقطة، بينما حصلت اليابان صاحبة المركز الثاني على 39 نقطة.

حدث فريق التزلج على الجليد في الألعاب الأولمبية اليوم الثالث: ما يجب معرفته متى: 8 فبراير، الساعة 1:30 مساءً بالتوقيت الشرقي

8 فبراير، أين: ساحة ميلانو للتزلج على الجليد (ميلان، إيطاليا)

ساحة ميلانو للتزلج على الجليد (ميلان، إيطاليا) قناة: شبكة الولايات المتحدة الأمريكية

شبكة الولايات المتحدة الأمريكية جاري: DIRECTV (جربه مجانًا)

في التزلج الحر الثنائي، سيمثل إيلي كام وداني أوشي مرة أخرى فريق الولايات المتحدة الأمريكية وسيحتفظان بإيليا مالينين في التزلج الحر للرجال. باستخدام واحدة من اثنتين من المقايضة المسموح بها، ستتزلج Amber Glenn على البرنامج المجاني للسيدات (Alysa Liu تزلجت على البرنامج القصير).

الجدول التلفزيوني لحدث فريق التزلج على الجليد لليوم الثالث

حدث الفريق: التزلج الحر للأزواج – 8 فبراير، الساعة 1:30 مساءً بالتوقيت الشرقي

حدث الفريق: التزلج الحر للسيدات – 8 فبراير، الساعة 2:45 مساءً بالتوقيت الشرقي

حدث الفريق: التزلج الحر للرجال – 8 فبراير، الساعة 3:55 مساءً بالتوقيت الشرقي

كيفية مشاهدة حدث فريق التزلج على الجليد الأولمبي مجانًا

إذا لم يكن لديك كابل، فستحتاج إلى خدمة بث تلفزيوني مباشر لبث الألعاب الأولمبية مجانًا.

DIRECTV هي خدمتنا المفضلة لمشاهدة البث التلفزيوني المباشر مجانًا – فهي تحتوي على نسخة تجريبية مجانية مدتها خمسة أيام وهناك الكثير من الخيارات للخطط التي تشمل USA Network (وكل قناة أخرى ستحتاجها للأولمبياد)، بما في ذلك حزم الأنواع التي توفر المزيد من المرونة عند نقاط السعر الأقل. تعد USA Network جزءًا من حزمة النوع MySports (69.99 دولارًا شهريًا) التي تضم أكثر من 20 قناة.

يمكنك أيضًا مشاهدة كل دقيقة من الألعاب الأولمبية من خلال الاشتراك في Peacock، والذي يبدأ بسعر 10.99 دولارًا شهريًا.

ترتيب حدث فريق التزلج على الجليد

مع اقترابنا من اليوم الأخير من حدث الفريق، ستجد هنا الفرق الخمسة المتبقية في قائمة المتصدرين. تم إقصاء فرنسا وكوريا والصين وبريطانيا العظمى وبولندا بعد البرنامج القصير للرجال للانتهاء من المراكز الخمسة الأولى.

الولايات المتحدة الأمريكية، 44 نقطة اليابان، 39 نقطة إيطاليا، 37 نقطة كندا، 35 نقطة جورجيا, 32 نقطة

قائمة بداية حدث فريق التزلج على الجليد

أزواج تزلج مجاني

إيلي كام وداني أوشي (الولايات المتحدة الأمريكية) ليا بيريرا وتريننت ميشود (كندا) سارة كونتي ونيكولو ماسي (إيطاليا) أناستاسيا ميتلكينا ولوكا بيرولافا (جورجيا) ريكو ميورا وريوتشي كيهارا (اليابان)

التزلج الحر للسيدات

مادلين شيزاس (كندا) أناستازيا جوبانوفا (جورجيا) لارا ناكي غوتمان (إيطاليا) أمبر جلين (الولايات المتحدة الأمريكية) كاوري ساكاموتو (اليابان)

التزلج الحر للرجال

نيكا إيغادزي (جورجيا) ماتيو ريزو (إيطاليا) ستيفن غوغوليف (كندا) إيليا مالينين (الولايات المتحدة الأمريكية) شون ساتو (اليابان)

كيف يعمل حدث فريق التزلج على الجليد في الألعاب الأولمبية الشتوية؟

تم تقديم حدث الفريق في عام 2014، وهو أحدث حدث للتزلج على الجليد في الألعاب الأولمبية. على غرار حدث فريق الجمباز الذي أقيم في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، يجمع حدث الفريق هذا جميع تخصصات التزلج على الجليد الأربعة (فردي الرجال، فردي السيدات، الأزواج، الرقص على الجليد) في حدث ميدالية واحد بثمانية مكونات.

هذا العام، تأهلت عشر دول لحدث الفرق، بما في ذلك الحائزين على الميداليات الذهبية والفضية (الولايات المتحدة الأمريكية واليابان) اعتبارًا من نسخة 2022.

يتم الحكم على حدث الفريق بناءً على المواضع بدلاً من عدد النقاط التي يحصل عليها الفرد أو الثنائي. يحصل المتزلج أو الزوج الحاصل على أعلى الدرجات على 10 نقاط من إجمالي البلاد، والثاني يحصل على تسع نقاط، وهكذا. بعد انتهاء الجولة الأولى من المنافسة (بعد الرقص الإيقاعي والبرامج القصيرة للأزواج، الرجال والنساء)، يتم استبعاد الفرق الخمسة التي حصلت على أقل مجموع من النقاط.

تتميز الجولة الثانية بالرقص الحر وبرامج التزلج المجانية للفرق الخمسة الأولى للأزواج، رجال ونساء. تتوافق مهام التحكيم والنقاط مع الجولة الأولى.

وفي نهاية الجولة الثانية، يتم منح الميداليات بناءً على المراكز النهائية.

التزلج على الجليد في جدول دورة الالعاب الاولمبية 2026

الرقص على الجليد – الرقص الإيقاعي – 9 فبراير 1:20 مساءً بالتوقيت الشرقي

فردي الرجال – برنامج قصير – 10 فبراير 12:30 ظهرًا بالتوقيت الشرقي

الرقص على الجليد – الرقص الحر – 11 فبراير الساعة 1:30 مساءً بالتوقيت الشرقي *

* فردي الرجال – تزلج حر – 13 فبراير الساعة 1 ظهرًا بالتوقيت الشرقي *

* الأزواج – البرنامج القصير – 15 فبراير 1:45 مساءً بالتوقيت الشرقي

الأزواج – التزلج الحر – 16 فبراير الساعة 2 ظهرًا بالتوقيت الشرقي *

* فردي سيدات – برنامج قصير – 17 فبراير 12:45 مساءً بالتوقيت الشرقي

فردي سيدات – تزلج حر – 19 فبراير الساعة 1 ظهرًا بالتوقيت الشرقي *

* حفل المعرض – 21 فبراير، الساعة 2 ظهرًا بالتوقيت الشرقي

*الميداليات الممنوحة

متى تنتهي دورة الالعاب الاولمبية الشتوية؟

تنتهي دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026 بحفل الختام يوم 22 فبراير الساعة 2:30 ظهرًا بالتوقيت الشرقي.

لماذا تريد Trust Post صحيفة نيويورك بوست

كتبت هذه المقالة أنجيلا تريكاريكو، مراسلة البث التجاري لموقع Post Wanted Shopping، وPage Six، وDecider.com. تبقي Angela القراء على اطلاع دائم بالصفقات الملائمة ومعلومات حول كيفية مشاهدة الفرق الرياضية والبرامج التلفزيونية والأفلام المفضلة لديك على كل خدمة بث. لا تقوم أنجيلا فقط باختبار ومقارنة خدمات البث التي تكتب عنها لضمان حصول القراء على أفضل الأسعار، ولكنها أيضًا من أشد المعجبين بالتقاطع بين التسوق والتكنولوجيا والرياضة والثقافة الشعبية. عندما لا تكتب عن (أو تشاهد) التلفاز والأفلام والرياضة، فإنها أيضًا تتابع خدع العطور التي لا تحظى بالتقدير في Bath & Body Works وتختبر سماعات الرأس. قبل انضمامها إلى Decider وThe New York Post في عام 2023، كتبت عن البث المباشر وتكنولوجيا المستهلك في Insider Reviews.