كيفية مشاهدة بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2026 مجانًا: أوقات البث، البث المباشر

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تبدأ بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للجولف 2026 اليوم 18 يونيو.

البطولة السنوية هي الثالثة من بين أربعة تخصصات تشكل جزءًا من موسم جولة PGA، بعد بطولة الماسترز وبطولة PGA.

للمرة السادسة في تاريخ البطولة الممتد 126 عامًا، ستقام بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في نادي شينيكوك هيلز للغولف في أقصى الطرف الشرقي من لونغ آيلاند.

مع اقتراب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لهذا العام، يتطلع روري ماكلروي للفوز بثاني بطولة كبرى له هذا العام بعد فوزه في بطولة الماسترز في مايو. لقد استعصى فوز بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على سكوتي شيفلر المصنف الأول عالميًا. إنه النصر الكبير الوحيد الذي يحتاجه لإكمال مسيرته في البطولات الأربع الكبرى.

2026 لنا مفتوحة: ماذا تعرف متى: 18 يونيو – 21 يونيو

18 يونيو – 21 يونيو أين: نادي شينيكوك هيلز للغولف (ساوثامبتون، نيويورك)

نادي شينيكوك هيلز للغولف (ساوثامبتون، نيويورك) قناة: الولايات المتحدة الأمريكية (صباح الخميس، السبت، الأحد)؛ NBC (مساء الجمعة والأحد)

الولايات المتحدة الأمريكية (صباح الخميس، السبت، الأحد)؛ NBC (مساء الجمعة والأحد) جاري: DIRECTV (جربه مجانًا)

تم لعب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة آخر مرة في شينيكوك هيلز في عام 2018؛ الفائز بتلك البطولة، بروكس كوبكا، هو جزء من مجال هذا العام.

ستجد أدناه كل ما تحتاج لمعرفته حول بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لعام 2026، بدءًا من القنوات التلفزيونية ومعلومات البث المباشر وحتى أوقات الإنطلاق.

متى تكون بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2026؟

تبدأ بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لعام 2026 في 18 يونيو وتنتهي في 21 يونيو. للحصول على جدول البث التلفزيوني الكامل، انظر أدناه.

كيفية مشاهدة بطولة الولايات المتحدة المفتوحة مجانًا:

DIRECTV هو أفضل خيار لدينا لمشاهدة لعبة الجولف مباشرة مجانًا – الإصدار التجريبي المجاني لمدة خمسة أيام لحزمة MySports من النوع يشمل كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية وNBC. عند انتهاء الفترة التجريبية، ستدفع 49.99 دولارًا شهريًا لأول شهرين وستتمكن من الوصول إلى أكثر من 20 قناة رياضية مباشرة.

تحتوي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة أيضًا على عدد قليل من مكونات الطاووس الحصرية؛ يمكنك إضافة خدمة بث Peacock إلى اشتراك DIRECTV الخاص بك مقابل 10.99 دولارًا شهريًا.

بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2026 للبث التلفزيوني والجدول الزمني:

جميع الأوقات أدناه مدرجة في ET.

الخميس 18 يونيو (الجولة الأولى): 6:30 صباحًا – 5 مساءً (الولايات المتحدة الأمريكية)؛ 5-8 مساءً (حصرياً للطاووس)

6:30 صباحًا – 5 مساءً (الولايات المتحدة الأمريكية)؛ 5-8 مساءً (حصرياً للطاووس) الجمعة 19 يونيو (الجولة الثانية): 6:30 صباحًا – 1:30 ظهرًا؛ 7-8 مساءً (حصريًا للطاووس)؛ 1:30-7:30 مساءً (إن بي سي)

6:30 صباحًا – 1:30 ظهرًا؛ 7-8 مساءً (حصريًا للطاووس)؛ 1:30-7:30 مساءً (إن بي سي) السبت 20 يونيو (الجولة الثالثة): 10 صباحًا – 12 ظهرًا (الولايات المتحدة الأمريكية)؛ 12-8 مساءً (إن بي سي)

10 صباحًا – 12 ظهرًا (الولايات المتحدة الأمريكية)؛ 12-8 مساءً (إن بي سي) الأحد 21 يونيو (الجولة النهائية): 9 صباحًا – 12 ظهرًا (الولايات المتحدة الأمريكية)؛ 12-7 مساءً (إن بي سي)

أوقات الإنطلاق في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2026:

جميع الأوقات أدناه مدرجة في ET.

الجولة الأولى – الخميس 18 يونيو – نقطة الإنطلاق رقم 1 6:35 صباحًا – جيمس نيكولاس، تايلور مونتغمري، كاليب سورات

6:46 صباحًا – (أ) إيثان فانغ، جايدن شابر، جاكسون سوبر

6:57 صباحًا – (أ) تشيس كايز، ماثيو جوردان، أليخاندرو توستي

7:08 صباحًا – كارل يوان، براندون وو، جيمي ستانجر

7:19 صباحًا – بادريج هارينجتون، (أ) مايلز راسل، كاميرون سميث

7:30 صباحًا – بروكس كوبكا، كاميرون يونج، كريس جوتيروب

7:41 صباحًا – دانييل بيرجر، كيجان برادلي، ريكي فاولر

7:52 صباحًا – باتريك ريد، أندرو نوفاك، كيرت كيتاياما

8:03 صباحًا – هاريس إنجليش، آدم سكوت، نيك تايلور

8:14 صباحًا – (أ) ماسون هاول، سكوتي شيفلر، جي جي سباون

8:25 صباحًا – ساهيث ثيجالا، (أ) جاكسون كويفون، مايكل كيم

8:36 صباحًا – جي بي هولمز، فيليبو سيلي، (أ) جاكسون أورموند

8:47 صباحًا – جيك بيكوك، (أ) فون هاربر، كايتو أونيشي

12:30 ظهرًا – نيكلاس نورغارد، روكو ريبيتو تايلور، سودارشان يلاماراجو

12:41 مساءً – لوري كانتر، جون باري، (أ) بريان لي

12:52 مساءً – كريس كيرك، ماكس ماكجريفي، جيك كناب

1:03 ظهرًا – هاري هول، مايكل برينان، أندرو بوتنام

1:14 مساءً – ديفيس طومسون، (أ) بريستون ستاوت، ديفيد بويج

1:25 ظهرًا – ريو هيساتسون، كوري كونرز، ريان فوكس

1:36 مساءً – رايان جيرارد، راسل هينلي، بن جريفين

1:47 مساءً – جاستن توماس، هيديكي ماتسوياما، زاندر شافيلي

1:58 مساءً – نيكولاي هوجارد، نيكو إيشافاريا، روبرت ماكنتاير

2:09 مساءً – جي تي بوستون، باتريك كانتلي، بيلي هورشل

2:20 مساءً – (أ) أرني سفينسون، تايهي ساتو، مارسيلو روزو

2:31 ظهرًا – نيك هاردي، كول هامر، جاك شوينبرجر

2:42 مساءً – (أ) ماريك فليمنج، تي كيه كيم، (أ) جوزيبي بويبلا الجولة الأولى – الخميس 19 يونيو – نقطة الإنطلاق رقم 10 6:35 صباحًا – تشاندلر فيليبس، هاري هيجز، (أ) هاميلتون كولمان

6:46 صباحًا – ناثان كيمسي، (أ) جاكسون هيرينجتون، كوبر دوسي

6:57 صباحًا – بيتر أولين، (أ) إريك لي، سام ستيفنز

7:08 صباحًا – أدريان دومونت دي شاسار، بن سيلفرمان، إميليانو جريللو

7:19 صباحًا – باتريك رودجرز، كيث ميتشل، جرايم ماكدويل

7:30 صباحًا – سونغجاي إيم، لوكاس هربرت، كريستوفر ريتان

7:41 صباحًا – سام بيرنز، تيريل هاتون، سي وو كيم

7:52 صباحًا – روري ماكلروي، لودفيج أوبيرج، تومي فليتوود

8:03 صباحًا – أليكس نورين، مافريك ماكنيلي، سيب ستراكا

8:14 صباحًا – ماكس جريسرمان، بريان هارمان، جاكوب بريدجمان

8:25 صباحًا – أليكس فيتزباتريك، توم كيم، بن جيمس

8:36 صباحًا – (أ) براندون هولتز، وريوتشي أويوا، وديلان وو

8:47 صباحًا – جريسون ليتش، (أ) لوجان رايلي، روبي هيجينز

12:30 ظهرًا – ويليام مو، (أ) رايدر كوان، هيني دو بليسيس

12:41 ظهرًا – أدريان سادير، جاكسون فان باريس، أوغو كوسو

12:52 ظهرًا – نيل شيبلي، ماتي شميد، بود كاولي

1:03 مساءً – بيرسون كودي، زاك بلير، كيفن روي

1:14 مساءً – آرون راي، كولين موريكاوا، جايسون داي

1:25 ظهرًا – برايسون ديشامبو، فيكتور هوفلاند، مات فيتزباتريك

1:36 مساءً – داستن جونسون، ويندهام كلارك، غاري وودلاند

1:47 مساءً – جواكين نيمان، أليكس سمالي، شين لوري

1:58 مساءً – أكشاي بهاتيا، كارلوس أورتيز، مين وو لي

2:09 مساءً – جاستن روز، جوردان سبيث، جون رام

2:20 ظهرًا – بن كولز، جوني كيفر، مات مكارتي

2:31 مساءً – أنجيل هيدالجو، (أ) ماتيو بولسيني، سبنسر تيبيتس

2:42 مساءً – (أ) ماثيو روبلز، جيك سولون، ماناف شاه

الجولة الثانية – الجمعة 19 يونيو – نقطة الإنطلاق رقم 1 6:35 صباحًا – ويليام مو، (أ) رايدر كوان، هيني دو بليسيس

6:46 صباحًا – أدريان سادير، جاكسون فان باريس، أوغو كوسو

6:57 صباحًا – نيل شيبلي، ماتي شميد، بود كاولي

7:08 صباحًا – بيرسون كودي، زاك بلير، كيفن روي

7:19 صباحًا – آرون راي، كولين موريكاوا، جايسون داي

7:30 صباحًا – برايسون ديشامبو، فيكتور هوفلاند، مات فيتزباتريك

7:41 صباحًا – داستن جونسون، ويندهام كلارك، غاري وودلاند

7:52 صباحًا – جواكين نيمان، أليكس سمالي، شين لوري

8:03 صباحًا – أكشاي بهاتيا، كارلوس أورتيز، مين وو لي

8:14 صباحًا – جاستن روز، جوردان سبيث، جون رام

8:25 صباحًا – بن كولز، جوني كيفر، مات مكارتي

8:36 صباحًا – أنجيل هيدالجو، (أ) ماتيو بولسيني، سبنسر تيبيتس

8:47 صباحًا – (أ) ماثيو روبلز، جيك سولون، ماناف شاه

12:30 ظهرًا – تشاندلر فيليبس، هاري هيجز، (أ) هاميلتون كولمان

12:41 ظهرًا – ناثان كيمسي، (أ) جاكسون هيرينجتون، كوبر دوسي

12:52 مساءً – بيتر أولين، (أ) إريك لي، سام ستيفنز

1:03 ظهرًا – أدريان دومونت دي شاسار، بن سيلفرمان، إميليانو جريللو

1:14 ظهرًا – باتريك رودجرز، كيث ميتشل، جرايم ماكدويل

1:25 مساءً – سونغجاي إيم، لوكاس هربرت، كريستوفر ريتان

1:36 مساءً – سام بيرنز، تيريل هاتون، سي وو كيم

1:47 مساءً – روري ماكلروي، لودفيج أوبيرج، تومي فليتوود

1:58 مساءً – أليكس نورين، مافريك ماكنيلي، سيب ستراكا

2:09 مساءً – ماكس جريسرمان، بريان هارمان، جاكوب بريدجمان

2:20 ظهرًا – أليكس فيتزباتريك، توم كيم، بن جيمس

2:31 مساءً – (أ) براندون هولتز، وريوتشي أويوا، وديلان وو

2:42 مساءً – جريسون ليتش، (أ) لوجان رايلي، روبي هيجينز الجولة الثانية – الجمعة 19 يونيو – نقطة الإنطلاق رقم 10 6:35 صباحًا – نيكلاس نورجارد، روكو ريبيتو تايلور، سودارشان يلاماراجو

6:46 صباحًا – لوري كانتر، جون باري، (أ) بريان لي

6:57 صباحًا – كريس كيرك، ماكس ماكجريفي، جيك كناب

7:08 صباحًا – هاري هول، مايكل برينان، أندرو بوتنام

7:19 صباحًا – ديفيس طومسون، (أ) بريستون ستاوت، ديفيد بويج

7:30 صباحًا – ريو هيساتسون، كوري كونرز، ريان فوكس

7:41 صباحًا – رايان جيرارد، راسل هينلي، بن جريفين

7:52 صباحًا – جاستن توماس، هيديكي ماتسوياما، زاندر شافيلي

8:03 صباحًا – نيكولاي هوجارد، نيكو إيشافاريا، روبرت ماكنتاير

8:14 صباحًا – جي تي بوستون، باتريك كانتلي، بيلي هورشل

8:25 صباحًا – (أ) أرني سفينسون، تايهي ساتو، مارسيلو روزو

8:36 صباحًا – نيك هاردي، كول هامر، جاك شوينبرجر

8:47 صباحًا – (أ) ماريك فليمنج، تي كيه كيم، (أ) جوزيبي بويبلا

12:30 ظهرًا – جيمس نيكولاس، تايلور مونتغمري، كاليب سورات

12:41 ظهرًا – (أ) إيثان فانغ، وجايدن شابر، وجاكسون سوبر

12:52 مساءً – (أ) تشيس كايس، ماثيو جوردان، أليخاندرو توستي

1:03 مساءً – كارل يوان، براندون وو، جيمي ستانجر

1:14 مساءً – بادريج هارينجتون، (أ) مايلز راسل، كاميرون سميث

1:25 ظهرًا – بروكس كوبكا، كاميرون يونج، كريس جوتيروب

1:36 مساءً – دانييل بيرجر، كيجان برادلي، ريكي فاولر

1:47 مساءً – باتريك ريد، أندرو نوفاك، كيرت كيتاياما

1:58 مساءً – هاريس إنجليش، آدم سكوت، نيك تايلور

2:09 مساءً – (أ) ماسون هاول، سكوتي شيفلر، جي جي سباون

2:20 ظهرًا – سايث ثيجالا، (أ) جاكسون كويفون، مايكل كيم

2:31 مساءً – جي بي هولمز، فيليبو سيلي، (أ) جاكسون أورموند

2:42 مساءً – جيك بيكوك، (أ) فون هاربر، كايتو أونيشي

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كتبت هذه المقالة أنجيلا تريكاريكو، مراسلة البث التجاري لموقع Post Wanted Shopping، وPage Six، وDecider.com. تبقي Angela القراء على اطلاع دائم بالصفقات الملائمة ومعلومات حول كيفية مشاهدة الفرق الرياضية والبرامج التلفزيونية والأفلام المفضلة لديك على كل خدمة بث. لا تقوم أنجيلا فقط باختبار ومقارنة خدمات البث التي تكتب عنها لضمان حصول القراء على أفضل الأسعار، ولكنها أيضًا من أشد المعجبين بالتقاطع بين التسوق والتكنولوجيا والرياضة والثقافة الشعبية. عندما لا تكتب عن (أو تشاهد) التلفاز والأفلام والرياضة، فإنها أيضًا تتابع خدع العطور التي لا تحظى بالتقدير في Bath & Body Works وتختبر سماعات الرأس. قبل انضمامها إلى Decider وThe New York Post في عام 2023، كتبت عن البث المباشر وتكنولوجيا المستهلك في Insider Reviews.