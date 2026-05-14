كيفية مشاهدة بطولة PGA لعام 2026 مجانًا: أوقات البث، البث المباشر

تبدأ اليوم البطولة الثانية من البطولات الأربع الكبرى في جولة PGA.

تبدأ بطولة PGA اليوم وتستمر حتى يوم الأحد 17 مايو، حيث سيتم الإعلان عن الفائز بالبطولة السنوية رقم 108. يتكون ميدان بطولة PGA لهذا العام من 156 لاعب غولف، من بينهم أبطال جولة PGA والفائزين بالبطولات الكبرى. بعد الجولتين الأوليين، سيتم قطع الملعب إلى أعلى 70.

بالذهاب إلى بطولة PGA، يعد سكوتي شيفلر هو المرشح المفضل لأنه يتطلع إلى التكرار بعد فوزه هنا العام الماضي. يعد روري ماكلروي، بطل بطولة الماسترز مرتين مؤخرًا، من بين المرشحين للفوز، مع جون رام، والفائز ببطولة اللاعبين 2026، كاميرون يونغ، وبريسون ديشامبو، في المراكز الخمسة الأولى.

بطولة PGA 2026، الجولة 1: ماذا تعرف متى: 9 أبريل، 6:45 صباحًا بالتوقيت الشرقي

9 أبريل، أين: ملعب أرونيمينك للغولف (ساحة نيوتن، بنسلفانيا)

ملعب أرونيمينك للغولف (ساحة نيوتن، بنسلفانيا) قناة: ESPN (من الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت الشرقي اليوم)

جاري: DIRECTV

هناك مجموعة من الخيارات المختلفة عندما يتعلق الأمر ببث بطولة PGA لهذا العام، لذلك قمنا بتفصيلها لك أدناه. استمر في القراءة لمعرفة جداول التلفاز وجداول البث والمزيد.

ما هو موعد بطولة PGA 2026؟

تبدأ بطولة PGA لعام 2026 اليوم 14 مايو وتنتهي يوم الأحد 17 مايو.

كيفية مشاهدة بطولة PGA مجانًا

على الرغم من أن بطولة PGA لعام 2026 سيتم بثها عبر عدد قليل من الشبكات المختلفة وخدمات البث، إلا أنك تحتاج إلى خدمة واحدة فقط للبث في كل دقيقة من البطولة: DIRECTV.

المباشر خيار خطة (59.99 دولارًا للشهر الأول مع نسخة تجريبية مجانية مدتها خمسة أيام) يمكنك أيضًا الوصول إلى تطبيق ESPN Unlimited/ESPN+، حيث سيتم بث التغطية الصباحية والمجموعات المميزة كل يوم. وبطبيعة الحال، فهو يشمل أيضًا ESPN، حيث يتم بث التغطية يوميًا، وCBS، حيث سيتم بث الجولات النهائية يومي السبت والأحد.

2026 بطولة PGA للتلفزيون وجدول البث

الجولة الأولى – 14 مايو

الجولة الأولى في البث المباشر المبكر : 6:45 صباحًا – 12 ظهرًا (ESPN+)

: 6:45 صباحًا – 12 ظهرًا (ESPN+) بث الجولة 1 : 12-8 مساءً (ESPN)

: 12-8 مساءً (ESPN) المجموعات المميزة : 7:30 صباحًا – 7 مساءً (ESPN+)

: 7:30 صباحًا – 7 مساءً (ESPN+) الثقوب المميزة (15، 16، 17): 8 صباحًا – 8 مساءً (ESPN+)

الجولة الثانية – 15 مايو

البث المباشر للجولة الثانية في وقت مبكر : 6:45 صباحًا – 12 ظهرًا (ESPN+)

: 6:45 صباحًا – 12 ظهرًا (ESPN+) بث الجولة الثانية : 12-8 مساءً (ESPN)

: 12-8 مساءً (ESPN) المجموعات المميزة : 7:30 صباحًا – 7 مساءً (ESPN+)

: 7:30 صباحًا – 7 مساءً (ESPN+) الثقوب المميزة (15، 16، 17): 8 صباحًا – 8 مساءً (ESPN+)

الجولة الثالثة – 16 مايو

الجولة 3 البث المباشر المبكر : 8-10 صباحًا (ESPN+)

: 8-10 صباحًا (ESPN+) الجولة 3 البث المبكر : 10 صباحًا – 1 ظهرًا (ESPN)

: 10 صباحًا – 1 ظهرًا (ESPN) المجموعات المميزة : 8 صباحًا – 7 مساءً (ESPN+)

: 8 صباحًا – 7 مساءً (ESPN+) الثقوب المميزة (13، 16، 17) : 10:45 صباحًا – 7 مساءً (ESPN+)

: 10:45 صباحًا – 7 مساءً (ESPN+) الجولة الثالثة بعد الظهر: 1-7 مساءً (شبكة سي بي إس)

الجولة الرابعة – 17 مايو

الجولة 4 البث المباشر المبكر : 8-10 صباحًا (ESPN+)

: 8-10 صباحًا (ESPN+) الجولة 4 البث المبكر : 10 صباحًا – 1 ظهرًا (ESPN)

: 10 صباحًا – 1 ظهرًا (ESPN) المجموعات المميزة : 8 صباحًا – 7 مساءً (ESPN+)

: 8 صباحًا – 7 مساءً (ESPN+) الثقوب المميزة (13، 16، 17) : 10:45 صباحًا – 7 مساءً (ESPN+)

: 10:45 صباحًا – 7 مساءً (ESPN+) الجولة الرابعة بعد الظهر: 1-7 مساءً (شبكة سي بي إس)

أوقات انطلاق بطولة PGA – الجولة الأولى

المحملة رقم 1

6:45 صباحًا – برادن شاتوك، أليكس فيتزباتريك، بن جريفين

6:56 صباحًا – فرانسيسكو بيدي، هاري هول، رايان جيرارد

7:07 صباحًا – جوني كيفر، ريكو هوي، نيكولاي هوجارد

7:18 صباحًا – شون ميشيل، مايكل برينان، جاريك هيجو

7:29 صباحًا – يي يانغ، جوناتان فيغاس، مات مكارتي

7:40 صباحًا – لوكاس جلوفر، توم ماكيبين، ستيفان جايجر

7:51 صباحًا – دانييل براون، أدريان سادير، هاريس إنجليش

8:02 صباحًا – جاكوب بريدجمان، بود كاولي، أليكس نورين

8:13 صباحًا – كريس كيرك، ماكس جريسيرمان، كريستوفر ريتان

8:24 صباحًا – مافريك ماكنيلي، توماس ديتري، بادريج هارينجتون

8:35 صباحًا – ريان ليناهان، ريان فوكس، كازوكي هيجا

8:46 صباحًا – جاريد جونز، مايكل كيم، ريو هيساتسون

8:57 صباحًا – تايلر كوليت، كوتا كانيكو، براندت سنيديكر

12:15 ظهرًا – أندرو نوفاك، جون باري، جوردان جومبرج

12:26 ظهرًا – بن بولاند، كيرت كيتاياما، نيكو إيشافاريا

12:37 ظهرًا – أكشاي بهاتيا، ريكي كاستيلو، مايكل ثوربيورنسن

12:48 ظهرًا – لوك دونالد وجيسي درويمر وستيوارت سينك

12:59 مساءً – هيديكي ماتسوياما، جي جي سباون، ماكس هوما

1:10 مساءً – بن كيرن، جي تي بوستون، راسل هينلي

1:21 ظهرًا – آدم سكوت، كوري كونرز، دانييل بيرجر

1:32 ظهرًا – فيكتور هوفلاند، كولين موريكاوا، شين لوري

1:43 ظهرًا – كريس جوتروب، روبرت ماكنتاير، تومي فليتوود

1:54 ظهرًا – كاميرون يونج، كيجان برادلي، جاستن توماس

2:05 مساءً – سكوتي شيفلر، مات فيتزباتريك، جاستن روز

2:16 مساءً – زاك هاينز، أليكس سمالي، تشاندلر بلانشيت

2:27 مساءً – بيرند فيسبيرجر، سودارشان يلاماراجو، آندي سوليفان

المحملة رقم 10

6:50 صباحًا – ألدريش بوتجيتر، ديفيد بويج، ديني مكارثي

7:01 صباحًا – ويليام مو، كريس غابرييل، تايلور بندريث

7:12 صباحًا – توم هوج، برايس فيشر، جواكين نيمان

7:23 صباحًا – كيث ميتشل، بيلي هورشل، إيان هولت

7:34 صباحًا – غاري وودلاند، جايسون داي، سام بيرنز

7:45 صباحًا – ويندهام كلارك، كاميرون سميث، بريان هارمان

7:56 صباحًا – باتريك كانتلاي، مين وو لي، ساهيث ثيغالا

8:07 صباحًا – سي وو كيم، ديريك بيرج، جو هايسميث

8:18 صباحًا – برايسون ديشامبو، لودفيج أوبيرج، ريكي فاولر

8:29 صباحًا – زاندر شوفيل، بروكس كوبكا، تيريل هاتون

8:40 صباحًا – روري ماكلروي، جوردان سبيث، جون رام

8:51 صباحًا – دانييل هيلير، ريان فيرمير، ماكس ماكجريفي

9:02 صباحًا – بول مكلور، ميكائيل ليندبرج، أنجيل أيورا

12:10 ظهرًا – مايكل بلوك، راسموس هوجارد، داستن جونسون

12:21 مساءً – مارك جيديس، ستيفن فيسك، ديفيد ليبسكي

12:32 ظهرًا – سونغجاي إيم، أوستن هيرت، كيسي جارفيس

12:43 ظهرًا – أندرو بوتنام، مايكل كارترود، مات والاس

12:54 ظهرًا – مارتن كايمر، إلفيس سمايلي، ديفيس رايلي

1:05 مساءً – جيسون دوفنر، هاوتونغ لي، جيمي ووكر

1:16 مساءً – نيك تايلور، راسموس نيرجارد بيترسن، جوردان سميث

1:27 ظهرًا – إيميليانو جريللو، باتريك ريد، بيرسون كودي

1:38 مساءً – بريان كامبل، آدم شينك، كريستيان بيزويدنهوت

1:49 مساءً – ماركو بينج، سيب ستراكا، باتريك رودجرز

2:00 ظهرًا – آرون راي، ترافيس سميث، سامي فاليماكي

2:11 مساءً – سام ستيفنز، جايدن شابر، غاريت ساب

2:22 مساءً – تيموثي وايزمان، ماتي شميد، أوستن سموثرمان

كتبت هذه المقالة أنجيلا تريكاريكو، مراسلة البث التجاري لموقع Post Wanted Shopping، وPage Six، وDecider.com.