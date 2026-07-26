كيفية مشاهدة سباق الجائزة الكبرى المجري 2026 F1 مباشرة مجانًا

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العطلة الصيفية للفورمولا 1 تلوح في الأفق، ولكن أولاً، حان الوقت لسباق الجائزة الكبرى المجري.

مع تقدم مثير للإعجاب في الجلسة التأهيلية الثالثة أمس، تسلل بطل سباق الجائزة الكبرى المجري العام الماضي، لاندو نوريس، متجاوزًا سيارتي فيراري ليحتل المركز الأول في سباق اليوم. سيبدأ تشارلز لوكلير من المركز الثاني، بينما سيبدأ زميل نوريس، أوسكار بياستري، من المركز الثالث.

بسبب عقوبة عند الانطلاق، تم تخفيض رتبة لويس هاميلتون إلى المركز الخامس، بينما سيكون كيمي أنتونيلي، الذي فاز بستة من سباقات هذا الموسم العشرة حتى الآن، في المركز السابع.

سباق الجائزة الكبرى المجري: ماذا تعرف متى: 26 يوليو، 9 صباحًا بالتوقيت الشرقي

26 يوليو، أين: هنغارورينغ (موجيورود، مقاطعة بيست، المجر)

هنغارورينغ (موجيورود، مقاطعة بيست، المجر) قناة: البث حصريا

البث حصريا جاري: تلفزيون أبل

سباق الجائزة الكبرى المجري عبارة عن سباق مكون من 70 لفة ومسافة 190.531 ميلاً على مسار يبلغ طوله 2.722 ميلاً مع 14 دورة. تُلقب الدائرة الضيقة والملتوية بـ “موناكو بلا جدران”.

إليك كل ما تحتاج إلى معرفته للاستماع إلى سباق الفورمولا 1 اليوم.

سباق الجائزة الكبرى المجري 2026 وقت البدء:

من المقرر أن يبدأ سباق الجائزة الكبرى المجري لعام 2026 اليوم، 26 يوليو، الساعة 9 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

كيفية مشاهدة سباق الجائزة الكبرى المجري مجانا:

يتم بث كل ما يتعلق بسباق الفورمولا 1، بما في ذلك سباق الجائزة الكبرى المجري اليوم، حصريًا على Apple TV في الولايات المتحدة. سيتمكن مشتركو Apple TV من الوصول إلى موسم Formula 1 بأكمله والإضافات، مثل Race in 30، دون أي تكلفة إضافية.

يأتي Apple TV مع نسخة تجريبية مجانية مدتها سبعة أيام للمشتركين الجدد ولديه خطة بث واحدة خالية من الإعلانات متاحة مقابل 12.99 دولارًا شهريًا.

يمكنك أيضًا الاشتراك في Apple TV عبر Prime Video بنفس السعر البالغ 12.99 دولارًا شهريًا وبث جميع تغطية Formula 1.

شبكة انطلاق جائزة المجر الكبرى 2026

لاندو نوريس (مكلارين) تشارلز لوكلير (فيراري) أوسكار بياستري (مكلارين) ماكس فيرشتابن (ريد بول ريسينغ) لويس هاميلتون (فيراري) جورج راسل (مرسيدس) كيمي أنتونيلي (مرسيدس) إسحاق حجار (ريد بول ريسينغ) أرفيد ليندبلاد (ريسينغ بولز) نيكو هولكنبرج (أودي) ليام لوسون (ريسينغ بولز) بيير جاسلي (جبال الألب) فرانكو كولابينتو (جبال الألب) غابرييل بورتوليتو (أودي) إستيبان أوكون (هاس) فرناندو ألونسو (أستون مارتن) أوليفر بيرمان (هاس) كارلوس ساينز جونيور (وليامز) أليكس ألبون (وليامز) لانس سترول (أستون مارتن) فالتيري بوتاس (كاديلاك) سيرجيو بيريز (كاديلاك)

لماذا تريد Trust Post صحيفة نيويورك بوست

كتبت هذه المقالة أنجيلا تريكاريكو، مراسلة البث التجاري لموقع Post Wanted Shopping، وPage Six، وDecider.com. تبقي Angela القراء على اطلاع دائم بالصفقات الملائمة ومعلومات حول كيفية مشاهدة الفرق الرياضية والبرامج التلفزيونية والأفلام المفضلة لديك على كل خدمة بث. لا تقوم أنجيلا فقط باختبار ومقارنة خدمات البث التي تكتب عنها لضمان حصول القراء على أفضل الأسعار، ولكنها أيضًا من أشد المعجبين بالتقاطع بين التسوق والتكنولوجيا والرياضة والثقافة الشعبية. عندما لا تكتب عن (أو تشاهد) التلفاز والأفلام والرياضة، فإنها أيضًا تتابع خدع العطور التي لا تحظى بالتقدير في Bath & Body Works وتختبر سماعات الرأس. قبل انضمامها إلى Decider وThe New York Post في عام 2023، كتبت عن البث المباشر وتكنولوجيا المستهلك في Insider Reviews.