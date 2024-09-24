كيفية مشاهدة سلسلة مباريات يانكيز وأوريولز مباشرة مجانًا: البث التلفزيوني

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الرقم السحري أصبح واحدا.

لقد ضمن فريق نيويورك يانكيز بالفعل مكانه في التصفيات، ولكن مع بقاء خمس مباريات في الموسم العادي لبطولة دوري البيسبول الكبرى لعام 2024، فإن المباريات الثلاث القادمة ستكون الأكثر أهمية – خاصة مع فرصة الفوز ببطولة الدوري الأميركي الشرقي الليلة.

سيواجهون فريق بالتيمور أوريولز، الذي لا يزال يلعب من أجل الحصول على مكان في التصفيات، في المباريات الثلاث المقبلة حيث يحاولون الفوز بلقب الدوري الأمريكي الشرقي.

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يحتل فريق يانكيز حاليا المركز الأول في الدوري الأمريكي الشرقي، مع وجود فريق أوريولز خلفه مباشرة في المركز الأول في البطاقة البرية للدوري الأمريكي.

من المؤكد أن هناك عددًا قليلاً من المباريات المثيرة مع اتضاح صورة التصفيات؛ في الأسفل قمنا بتجميع دليلك الرسمي حول كيفية متابعة سلسلة مباريات يانكيز ضد أوريولز.

تواريخ وأوقات مباراة اليانكيز ضد أوريولز: متى يلعب اليانكيز مع أوريولز؟

الثلاثاء 24 سبتمبر – 7:05 مساءً بالتوقيت الشرقي (نعم)

الأربعاء 25 سبتمبر – 7:05 مساءً بالتوقيت الشرقي (نعم)

الخميس 26 سبتمبر – 7:05 مساءً بالتوقيت الشرقي (نعم)

كيف يمكن لليانكيز الفوز بلقب الدوري الأمريكي الشرقي؟

يحتل فريق نيويورك يانكيز حاليًا صدارة الدوري الأمريكي الشرقي، ويأتي خلفه فريق بالتيمور أوريولز في المركز الثاني. وقد ضمن فريق يانكيز بالفعل مكانًا في التصفيات، مما يضمن له المزيد من المباريات في أكتوبر، ولكن الليلة (الثلاثاء)، يمكن للفريق الفوز بلقب الدوري الأمريكي الشرقي بفوزه على فريق أوريولز.

الفوز الليلة من شأنه أن يضمن لليانكيز أفضلية اللعب على أرضهم في ALDS و وداعا في الجولة الأولى.

لم يتمكن فريق أوريولز بعد من حسم مكان في التصفيات، لكنه قد يفعل ذلك الليلة إذا فاز و خسارة أحد الفرق التالية: كانساس سيتي أو مينيسوتا.

ما هي القناة التي تبث مباراة اليانكيز؟

سيتم بث جميع المباريات الثلاث لسلسلة يانكيز ضد أوريولز على الشبكة الرئيسية للفريق، YES.

إذا كنت مشتركًا في خدمة الكابل التقليدية، فمن المرجح أن تتمكن من مشاهدة المباريات الثلاث على جهاز التلفزيون الخاص بك. ولكن إذا لم يكن لديك كابل، فهناك طرق سهلة ومجانية لمشاهدة المباريات مجانًا.

كيفية مشاهدة مباراة يانكيز ضد أوريولز مجانًا:

نعم

لمشاهدة YES مباشرة، ستحتاج إلى خدمة بث تلفزيوني مباشر. خدمتنا المفضلة، لأنها تتضمن شبكات رياضية إقليمية (مثل YES)، هي DIRECTV Stream.

سيتعين عليك الاشتراك في خيار الخطة التي تأتي مع فترة تجريبية مجانية لمدة خمسة أيام. بعد انتهاء الفترة التجريبية، تبلغ تكلفة خطة DIRECTV Stream Choice 88.99 دولارًا أمريكيًا/الشهر.

اللاعبون المحتملون لبدء مباراة يانكيز ضد أوريولز:

يوم الثلاثاء: كلارك شميدت (نيويورك) ضد دين كريمر (بال)

كلارك شميدت (نيويورك) ضد دين كريمر (بال) الأربعاء: نيستور كورتيس (نيويورك) ضد زاك إيفلين (BAL)

نيستور كورتيس (نيويورك) ضد زاك إيفلين (BAL) يوم الخميس: جيريت كول (نيويورك) ضد كوربين بيرنز (بال)

أين يلعب فريق يانكيز في هذه السلسلة؟

سيلعب فريق ميتس مع فريق يانكيز في مباراته الأخيرة على أرضه هذا الموسم في ملعب يانكي في برونكس، نيويورك.

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كتبت أنجيلا تريكاريكو، كاتبة/مراسلة تجارية في Post Wanted Shopping وموقع البث المباشر التابع لصحيفة نيويورك بوست، Decider، هذه المقالة. تُطلع أنجيلا القراء على أحدث العروض المناسبة لمن يريدون الاستغناء عن الكابل، والمعلومات حول كيفية مشاهدة فرقك الرياضية المفضلة والبرامج التلفزيونية والأفلام على كل خدمة بث. لا تكتفي أنجيلا باختبار ومقارنة خدمات البث المباشر التي تكتب عنها لضمان حصول القراء على أفضل الأسعار، ولكنها أيضًا من أشد المعجبين بتقاطع التسوق والتكنولوجيا والرياضة والثقافة الشعبية. قبل الانضمام إلى Decider وNew York Post في عام 2023، كتبت عن البث المباشر والتكنولوجيا الاستهلاكية في Insider Reviews.