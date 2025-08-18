كيفية مشاهدة لعبة Bengals مقابل القادة Preseason مجانًا

قد يتم تعويض New York Post و/أو تلقي لجنة تابعة إذا قمت بالنقر فوق أو الشراء من خلال روابطنا. التسعير المميز يخضع للتغيير.



قد لا يزال هذا الموسم ، لكن كرة القدم ليلة الاثنين عادت!

يقترب الأسبوع الثاني من NFL Preseason مع مباراة بين سينسيناتي بنغلس وقادة واشنطن. خسر كلا الفريقين افتتاحهما في الموسم الماضي.

شهد مبتدئين بنغلس ، بما في ذلك QB Joe Burrow ، إجراءً في الخسارة ضد النسور ، ويقول المدرب الرئيسي زاك تايلور يقول بورو وبقية جريمة الفريق الأول سيلعبون مرة أخرى الليلة. أكملت Burrow تسع تمريرات من أصل 10 مع اثنين من الهبوط في الربع الأول من مباراة الأسبوع الماضي.

لم يلعب المبتدئون في المباراة الافتتاحية للفريق ضد نيو إنجلاند ، لكن المدرب الرئيسي دان كوين أكد أن عام 2024 من الصاعد الهجومي في العام والعام الثاني سيلعب QB Jayden Daniels “سلسلة قليلة” إلى جانب المبتدئين المختارين.

البنغالز مقابل القادة: ماذا تعرف متى: 18 أغسطس ، 8 مساءً بالتوقيت الشرقي

18 أغسطس ، أين: ملعب Northwest (Landover ، Md.)

ملعب Northwest (Landover ، Md.) القناة التلفزيونية: ESPN

ESPN جاري: DirectV (جربه مجانًا)

إليك كيفية ضبط لعبة البنغالز مقابل القادة بغض النظر عن مكان وجودك في الولايات المتحدة.

بنجالز مقابل الوقت:

لعبة البنغالز مقابل القادة هي الليلة (18 أغسطس) ، في الساعة 8 مساءً بالتوقيت الشرقي على ESPN.

كيفية مشاهدة البنغالز مقابل القادة مجانًا:

إذا لم يكن لديك كابل ، فستحتاج إلى خدمة بث تلفزيونية مباشرة لبث كرة القدم ليلة الاثنين مجانًا. أحد الخيارات التي نحبها هي DirectV ، التي تأتي مع خمسة أيام مجانًا وتبدأ من 49.99 دولارًا في الشهر ، مع الكثير من خيارات الاشتراك وحزم الأنواع التي تشمل ESPN.

يتضمن Hulu + Live TV أيضًا ESPN في حزمة التجريبية المجانية التي استمرت ثلاثة أيام ، ويمكنك مشاهدة جميع تنافسات ما قبل الموسم مع NFL +.

