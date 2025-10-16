كيفية مشاهدة لعبة Brewers vs.Dodgers 3 مجانًا

قد يتم تعويض New York Post و/أو الحصول على عمولة تابعة إذا قمت بالنقر أو الشراء من خلال روابطنا. الأسعار المميزة عرضة للتغيير.



يعود فريق لوس أنجلوس دودجرز إلى منزله بفارق 2-0 على ميلووكي برويرز في دوري NLCS لعام 2025.

فوز دودجرز 5-1 في اللعبة 2 يضع فريق برورز، الذي كان لديه أفضل موسم عادي في MLB هذا العام، في خطر مع بدء امتداد لوس أنجلوس لهذه السلسلة واختفاء ميزة ملعبهم على أرضهم.

في أفضل مباريات NLCS السبعة التي يعود تاريخها إلى عام 1985، فاز الفريق الذي يتقدم 2-0 في 14 مرة من أصل 17. على نطاق أوسع، تقدم 93 فريقًا بنتيجة 2-0 أي سلسلة MLB الأفضل من بين سبعة وفاز 73 من هذه الفرق في النهاية بالسلسلة.

المراوغون مقابل برورز، اللعبة 3: ما يجب معرفته

فيما يلي كيفية مشاهدة المباراة 3 من سلسلة بطولة NL بين فريقي Brewers وDodgers بدون كابل.

وقت بدء لعبة برورز ضد دودجرز 3

من المقرر أن يتم عرض الملعب الأول في مباراة Brewers vs. Dodgers في تمام الساعة 6:08 مساءً بالتوقيت الشرقي الليلة، 16 أكتوبر.

كيفية مشاهدة لعبة Brewers vs. Dodgers NLCS 3 مجانًا

إذا لم يكن لديك كابل، فستحتاج إلى خدمة بث تلفزيوني مباشر لبث تصفيات MLB على TBS مجانًا. أحد الخيارات التي نحبها هو DIRECTV، الذي يأتي مع نسخة تجريبية مجانية مدتها خمسة أيام ويبدأ بسعر 59.99 دولارًا شهريًا لحزم الأنواع، مع الكثير من خيارات الاشتراك وحزم الأنواع التي تتضمن TBS (نوصي بحزمة النوع الرياضي!).

إذا لم تكن مستعدًا للالتزام بالاشتراك الكامل، فيمكنك تجربة Sling Orange Day Pass. بسعر 4.99 دولارًا، ستحصل على إمكانية الوصول لمدة 24 ساعة إلى كل ما يقدمه Sling TV Orange، بما في ذلك TBS. تقدم Sling أيضًا تصريحًا لمدة أسبوع لخطة Orange الخاصة بها، والتي تبلغ تكلفتها 14.99 دولارًا لمدة سبعة أيام من الوصول.

لعبة برورز ضد دودجرز 3 رماة البداية

سيبدأ آرون أشبي، كاتب اللعبة الأولى، مرة أخرى مع فريق برورز فيما يُتوقع أن يكون تحولًا قصيرًا على التل. من المحتمل أن يقوم خوسيه كوينتانا بأدوار متعددة أيضًا.

سيكون رايتي تايلر جلاسنو على التل لصالح فريق دودجرز. قدم Glasnow ستة أدوار خالية من الأهداف في اللعبة 4 من NLDS، مما مهد الطريق لفريق Dodgers ليحققوا تذكرتهم إلى NLCS في الفوز 2-1 في الأدوار الإضافية.

جدول NLCS 2025

اللعبة 1: المراوغون 2 ، البيرة 1

، البيرة 1 اللعبة 2: المراوغون 5 ، البيرة 1

، البيرة 1 لعبة 3: 16 أكتوبر، الساعة 6:08 مساءً بالتوقيت الشرقي (TBS)

16 أكتوبر، الساعة 6:08 مساءً بالتوقيت الشرقي (TBS) لعبة 4: 17 أكتوبر، الساعة 8:38 مساءً (TBS)

17 أكتوبر، الساعة 8:38 مساءً (TBS) لعبة 5: 18 أكتوبر، الساعة 8:08 مساءً (TBS)*

18 أكتوبر، الساعة 8:08 مساءً (TBS)* لعبة 6: 20 أكتوبر، الساعة 5:08 مساءً (TBS)*

20 أكتوبر، الساعة 5:08 مساءً (TBS)* لعبة 7: 21 أكتوبر، الساعة 8:08 مساءً (TBS)*

* إذا لزم الأمر

