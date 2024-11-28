كيفية مشاهدة لعبة Dolphins vs. Packers Thanksgiving مجانًا

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بعد يوم طويل من كرة القدم في عيد الشكر – لعب فريق Lions and Bears في الساعة 12:30 ظهرًا ويواجه العمالقة فريق Cowboys في الساعة 4:30 – ليس هناك طريقة أفضل لإنهاء يومك من مشاهدة المزيد من مباريات كرة القدم في اتحاد كرة القدم الأميركي.

إذا كان هذا يبدو كخطة، فإن فريق 8-3 Green Bay Packers سيتنافسون مع 5-6 Miami Dolphins في Lambeau Field بدءًا من الساعة 8:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

يدخل فريق Matt LaFleur’s Packers الأسبوع 13 مع سلسلة انتصارات متتالية في مباراتين. في أحدث مباراة لهم، جوردان لوف وشركاه. تعامل بخشونة مع بطل NFC 49ers 38-10. رمى جوردان لوف مسافة 163 ياردة وهبطتين أثناء الركض للخلف واندفع جوش جاكوبس لثلاث درجات من تلقاء نفسه.

تقوم Dolphins الزائرة لمايك ماكدانيلز بإطلاق النار أيضًا على جميع الأسطوانات. بعد بدء الموسم 2-6، انتعش Tua Tagovailoa والفريق وفازوا بآخر ثلاث مباريات على التوالي على Rams و Raiders و Patriots. قبل ذلك ، قاموا بإسقاط ثلاثي من تحطيم القلوب بدرجة واحدة إلى Colts و Cardinals و Bills. وغني عن القول أنهم كانوا قادرين على المنافسة طوال العام.

إذا كنت ترغب في المشاهدة، فإليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول Packers and Dolphins، بدءًا من وقت البدء والقناة وحتى كيفية المشاهدة بتكلفة أقل.

تاريخ ووقت Packers-Dolphins: متى تكون مباراة Packers vs. Dolphins؟

من المقرر أن تبدأ مباراة Packers-Dolphins في الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت الشرقي اليوم، 28 نوفمبر.

ما هي القناة التي يتم بث مباراة Packers vs.Dolphins عليها؟

يتم بث مباراة اليوم بين فريقي Packers وDolphins على قناة NBC، لذا إذا كان لديك كابل، كل ما عليك فعله هو الاستماع إلى قناة NBC حوالي الساعة 8:30 مساءً اليوم.

كيفية مشاهدة Packers vs. Dolphins بدون كابل:

الطريقة الوحيدة لمشاهدة لعبة Packers vs. Dolphins بدون كابل هي من خلال خدمة البث التلفزيوني المباشر. ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن باقة رياضية كاملة بأقل سعر، فإن خيارنا المفضل الآن هو DIRECTV – ليس فقط بسبب القنوات الرياضية والترفيهية الإقليمية المتاحة، ولكن التوفير الذي يقدمونه في موسم العطلات هذا جيد جدًا لتمرير.

أين ستقام مباراة Packers-Dolphins الليلة؟

يواجه فريق Packers and Dolphins ملعب Lambeau Field في Green Bay، WI.

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