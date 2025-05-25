كيفية مشاهدة لعبة Knicks-Pacers Game 3 Live مجانًا: الوقت ، البث

رياضة
كيفية مشاهدة لعبة Knicks-Pacers Game 3 Live مجانًا: الوقت ، البث

تتجه نهائيات المؤتمر الشرقي في الدوري الاميركي للمحترفين إلى إنديانا اليوم مع فريق بيسرز حاليًا في مباراتين إلى صفر نيويورك نيكس.

إن الانخفاض 0-2 يضع Knicks في وضع صعب يتجه إلى اللعبة 3 ؛ عودة كهذه نادرة في الدوري الاميركي للمحترفين ، لكنها ليست مستحيلة. سيتعين على فريق Knicks الفوز بأربع من المباريات الخمس التالية للتقدم ، وهو إنجاز تم تحقيقه فقط من قبل خمسة فرق في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين (ولكن لم يسبق له مثيل في مؤتمر).

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هناك سبب لعشاق نيكس أن يكون لديهم الأمل ؛ في ست مباريات بعد الموسم هذا العام ، فإن Knicks 5-1 (مقارنة بـ 3-5 في المنزل). خلال الموسم العادي ، فازوا بألعاب الطرق أكثر مما خسروا.

ماذا تعرف عن نيكس مقابل بيسرز

  • التاريخ والوقت: 25 مايو ، 8 مساءً بالتوقيت الشرقي
  • موقع: Gainbridge Fieldhouse (إنديانابوليس ، إنديانا)
  • قناة: TNT
  • جاري: DirectV (خمسة أيام مجانية)

إليك كل ما تحتاج لمعرفته عن لعبة Knicks و Pacers 3 ، بما في ذلك مكان التزام بدون كابل.

في أي وقت هي لعبة Knicks-Pacers الليلة؟

نصيحة لعبة Knicks vs. Pacers في الساعة 8 مساءً بالتوقيت الشرقي ، 25 مايو ، على TNT.

كيفية مشاهدة Knicks vs. Pacers:

إحدى طرقنا المفضلة لمشاهدة الرياضات الحية-بما في ذلك التصفيات الدوري الاميركي للمحترفين-بدون كابل هي مع تجربة مجانية لمدة خمسة أيام.

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جدول نهائيات Knicks vs. Pacers Eastern Conference:

  • اللعبة 1: بيسرز 138، Knicks 135 (OT)
  • اللعبة 2: بيسرز 114، نيكس 109
  • اللعبة 3: Knicks vs. Pacers – 25 مايو في 8 ET (TNT)
  • اللعبة 4: Knicks vs. Pacers – 27 مايو في 8 ET (TNT)
  • اللعبة 5: بيسرز مقابل نيكس – 29 مايو في 8 ET (TNT)*
  • اللعبة 6: Knicks vs. Pacers – 31 مايو في 8 ET (TNT)*
  • اللعبة 7: بيسرز مقابل نيكس – 2 يونيو في 8 ET (TNT)*

*الألعاب 5-7 فقط إذا لزم الأمر

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كتب هذا المقال أنجيلا تريكاريكو ، كاتبة/مراسلة تجارية في Post Wishing Shopping و New York Post Properting ، Decider. تبقي Angela القراء على اطلاع دائم من خلال صفقات صديقة للقرع ، ومعلومات حول كيفية مشاهدة الفرق الرياضية المفضلة لديك والبرامج التلفزيونية والأفلام في كل خدمة بث. لا تختبر أنجيلا ومقارنة خدمات البث التي تكتب حولها لضمان حصول القراء على أفضل الأسعار ، ولكنها أيضًا متخصصة في تقاطع التسوق والتكنولوجيا والرياضة وثقافة البوب. قبل انضمامه إلى Decider و New York Post في عام 2023 ، كتبت عن البث والتكنولوجيا الاستهلاكية في مراجعات Insider

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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