كيفية مشاهدة لعبة Knicks-Pacers Game 3 Live مجانًا: الوقت ، البث

تتجه نهائيات المؤتمر الشرقي في الدوري الاميركي للمحترفين إلى إنديانا اليوم مع فريق بيسرز حاليًا في مباراتين إلى صفر نيويورك نيكس.
إن الانخفاض 0-2 يضع Knicks في وضع صعب يتجه إلى اللعبة 3 ؛ عودة كهذه نادرة في الدوري الاميركي للمحترفين ، لكنها ليست مستحيلة. سيتعين على فريق Knicks الفوز بأربع من المباريات الخمس التالية للتقدم ، وهو إنجاز تم تحقيقه فقط من قبل خمسة فرق في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين (ولكن لم يسبق له مثيل في مؤتمر).
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هناك سبب لعشاق نيكس أن يكون لديهم الأمل ؛ في ست مباريات بعد الموسم هذا العام ، فإن Knicks 5-1 (مقارنة بـ 3-5 في المنزل). خلال الموسم العادي ، فازوا بألعاب الطرق أكثر مما خسروا.
ماذا تعرف عن نيكس مقابل بيسرز
- التاريخ والوقت: 25 مايو ، 8 مساءً بالتوقيت الشرقي
- موقع: Gainbridge Fieldhouse (إنديانابوليس ، إنديانا)
- قناة: TNT
- جاري: DirectV (خمسة أيام مجانية)
إليك كل ما تحتاج لمعرفته عن لعبة Knicks و Pacers 3 ، بما في ذلك مكان التزام بدون كابل.
في أي وقت هي لعبة Knicks-Pacers الليلة؟
نصيحة لعبة Knicks vs. Pacers في الساعة 8 مساءً بالتوقيت الشرقي ، 25 مايو ، على TNT.
كيفية مشاهدة Knicks vs. Pacers:
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جدول نهائيات Knicks vs. Pacers Eastern Conference:
- اللعبة 1: بيسرز 138، Knicks 135 (OT)
- اللعبة 2: بيسرز 114، نيكس 109
- اللعبة 3: Knicks vs. Pacers – 25 مايو في 8 ET (TNT)
- اللعبة 4: Knicks vs. Pacers – 27 مايو في 8 ET (TNT)
- اللعبة 5: بيسرز مقابل نيكس – 29 مايو في 8 ET (TNT)*
- اللعبة 6: Knicks vs. Pacers – 31 مايو في 8 ET (TNT)*
- اللعبة 7: بيسرز مقابل نيكس – 2 يونيو في 8 ET (TNT)*
*الألعاب 5-7 فقط إذا لزم الأمر
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كتب هذا المقال أنجيلا تريكاريكو ، كاتبة/مراسلة تجارية في Post Wishing Shopping و New York Post Properting ، Decider. تبقي Angela القراء على اطلاع دائم من خلال صفقات صديقة للقرع ، ومعلومات حول كيفية مشاهدة الفرق الرياضية المفضلة لديك والبرامج التلفزيونية والأفلام في كل خدمة بث. لا تختبر أنجيلا ومقارنة خدمات البث التي تكتب حولها لضمان حصول القراء على أفضل الأسعار ، ولكنها أيضًا متخصصة في تقاطع التسوق والتكنولوجيا والرياضة وثقافة البوب. قبل انضمامه إلى Decider و New York Post في عام 2023 ، كتبت عن البث والتكنولوجيا الاستهلاكية في مراجعات Insider